Política

PEC da Blindagem

Maioria dos deputados de MS aprova voto secreto para "blindar" colegas

Na bancada de deputados de MS, PL, PP e parte do PSDB foi favorável foram favoráveis ao voto secreto

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

17/09/2025 - 15h11
A maioria da bancada federal de Mato Grosso do Sul voltou a se posicionar favoravelmente a iniciativa de que blindam deputados de ações judiciais e de investigações criminais, proposta de emenda à Constituição também conhecida como PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, como os deputados federais interessados na matéria gostam de chamar. 

Em Mato Grosso do Sul, os dois deputados do PL, dois do PSDB e um do PP, foram a favor da manobra da Câmara para manter o voto secreto ao analisar a blindagem a um parlamentar. Os dois deputados do PT e um do PSDB foram contra tal blindagem. 

Votaram a favor do voto secreto para “blindar” um deputado investigado ou com ordem de prisão: 

  • Beto Pereira (PSDB)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP)
  • Marcos Pollon (PL) 
  • Rodolfo Nogueira (PL)

Contra: 

  • Camila Jara (PT)
  • Vander Loubet (PT)
  • Geraldo Resende (PSDB)

A manobra

Na votação, por 314 votos a 168 em uma manobra costurada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), os parlamentares resgataram um trecho da PEC da Blindagem que determina voto secreto para o Congresso autorizar abertura de processo criminal contra parlamentares.

Nesta quarta-feira, 17, o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que “a votação de ontem não refletiu o espírito do plenário”, apresentando o requerimento para trazer a pauta de volta à apreciação. PL foi o único partido que votou integralmente para o retorno do sigilo do voto, com 85 votos. Parlamentares do Republicanos, PP, Avante e Podemos também apoiaram quase unanimemente o trecho da proposta, entre os representantes das bancadas presentes na votação.

Já os deputados do PV, Novo, PCdoB, Rede e PSOL votaram por não tornar o voto para autorizar ou negar a abertura de processo criminal contra deputados sigilosos. Entre os 65 votos do PT na proposta, oito deputados votaram pelo voto ser secreto.

A PEC aprovada na noite desta terça-feira, 16, resgata a “licença prévia”, dispositivo que dava à Câmara e ao Senado Federal a possibilidade de barrar a abertura de processo criminal contra um de seus integrantes. O dispositivo estava disposto na Constituição de 1988, e foi posteriormente retirado após a aprovação de uma PEC em 2001.

Antes daquele ano, para poder abrir um processo criminal, o STF precisava pedir à respectiva Casa um pedido de licença para seguir com o caso. O Estadão mostrou em agosto que Câmara e Senado barraram pelo menos 224 pedidos de licença prévia feitos pelo STF para processar criminalmente congressistas até 2001. Nenhum pedido avançou.

Empossado

Desembargador Eduardo Machado Rocha é eleito vice-presidente do TJMS

A eleição ocorreu em razão da aposentadoria de Fernando Mauro Moreira Marinho, anunciada na mesma sessão

17/09/2025 14h15

Foto: Divulgação TJMS

Na manhã desta quarta-feira (17), o desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito por aclamação e empossado como novo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A escolha ocorreu durante sessão do Tribunal Pleno, logo após a solenidade que marcou a aposentadoria do então vice-presidente, desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho.

Ao assumir o cargo, que exercerá até o fim do biênio 2025/2026, Eduardo Machado Rocha destacou o compromisso com a administração do Tribunal.

“Agradeço a confiança e prometo a todos que exercerei o cargo com dignidade e dedicação. O senhor presidente pode ter certeza do meu apoio em tudo que for necessário para o sucesso desta administração”, afirmou o novo vice-presidente.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a relevância das funções que passam a ser desempenhadas por Rocha.

“A Vice-Presidência tem encargos bastante sensíveis que são, não somente fazer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais, cujo volume se eleva a cada dia, mas também a administração dos precatórios do Estado e dos municípios que estarão sob a condução de Vossa Excelência. Tenho certeza e convicção de que, mercê do seu histórico, do seu passado, da sua trajetória e da sua postura como desembargador deste Tribunal de Justiça, fará uma excelente administração também na Vice-Presidência”, destacou Pavan.

Trajetória

Natural de Dourados, Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito pela Unigran em 1980 e ingressou na magistratura em 1987, como juiz substituto.

Ao longo da carreira, atuou em diversas comarcas do Estado — Iguatemi, Coxim e Naviraí — em funções tanto na área cível quanto criminal. Em 1996, foi promovido a juiz de Direito da Entrância Especial em Dourados, assumindo a 1ª Vara Cível.

Sua promoção a desembargador ocorreu em setembro de 2013. Agora, com 38 anos de dedicação à magistratura, assume a vice-presidência do TJMS trazendo experiência e compromisso com o fortalecimento da Justiça sul-mato-grossense.

Magistrado de carreira, Fernando Mauro Moreira Marinho encerra sua trajetória no Judiciário de Mato Grosso do Sul com uma solenidade em sua homenagem, marcada pela presença de colegas, amigos e familiares.

Política

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

O ex-presidente teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito

17/09/2025 13h34

Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito na terça-feira, 16. Depois de menos de 24h no hospital, ele volta para prisão domiciliar.

Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por volta das 16h desta terça-feira. Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa", diz o boletim médico.

"O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico", complementa o documento.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP e médico pessoal do ex-presidente, viajou à capital federal para acompanhar o tratamento.

Ainda na terça-feira, Bolsonaro passou por exames, foi medicado e recebeu a indicação de não ingerir alimentos sólidos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no dia da internação e atribuiu o mal estar à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal (STF) que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pela trama golpista. Também pediu "trégua" ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, a quem se referiu como "terrorista".

