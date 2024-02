Manifesto organizado por Bolsonaro no dia 25 não acontecerá em Mato Grosso do Sul

Durante live nas redes sociais, o ex-presidente da república Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o manifesto do dia 25 de fevereiro - Foto: Divulgação / PL Mato Grosso do Sul

Planejando uma manifestação no dia 25 de fevereiro, o ex-presidente da república, Jair Bolsonaro, usou as suas redes sociais para pedir que o movimento não seja nacionalizado, barrando assim a possibilidade de acontecer qualquer tipo de ação no Mato Grosso do Sul ao seu favor na data.

"Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para a Paulista, exclusivo. Repito: não marquem e não compareçam em nenhum movimento fora da capital paulista”, ressaltou Bolsonaro, em um vídeo dele sobre o evento e direcionado a apoiadores e a diretórios do seu partido, o PL.

Segundo a comunicação do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul (PL-MS) a orientação será seguida já que na vespera do manifesto, Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, terá uma agenda em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês.

O presidente do PL em Mato Grosso do Sul, o deputado federal Marcos Pollon, se pronunciou sobre o comunicado do ex-presidente da república sobre a definição da manifestação local em São Paulo.

"Momento do país mostrar ao mundo o nosso patriotismo, defesa verdadeira pela democracia, por respeito aos direitos dos cidadãos e descontentamento com os rumos que a nação tem tomado depois das eleições de 2022. Com o Bolsonaro, o país cresceu, se desenvolveu, e tem amargado um caminho difícil após a sua saída, inclusive com perseguições a quem não aprove esse governo que dificulta tanto a vida da família brasileira", cita o deputado federal Marcos Pollon, que é presidente do PL de Mato Grosso do Sul.

O encontro de mulheres, promovido pelo diretório do PL, acontece entre às 8h e às 12h do próximo sábado, e terá com presenças a Michelle Bolsonaro, e a deputada federal pelo Mato Grosso, Amália Barros. A organização é feita pela presidente local do PL Mulher, Naiane Bitencourt.