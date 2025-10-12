Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MDB se divide de novo e disputas regionais afastam aliança com Lula

Em 2022, o MDB lançou Simone Tebet à Presidência. Mesmo assim, alguns líderes regionais declararam voto em Lula já no primeiro turno

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/10/2025 - 12h30
O MDB está dividido sobre os rumos a seguir na eleição presidencial de 2026. Embora uma ala do partido, sobretudo no Nordeste, veja chances reais de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, há vários fatores que pesam contra uma aliança formal.

O principal obstáculo é a necessidade de eleger uma bancada forte na Câmara dos Deputados. Não se associar a nenhum candidato à Presidência, por exemplo, permite casamentos por conveniência em cada Estado. O argumento é usado pelos defensores da neutralidade do MDB na disputa presidencial de 2026, uma posição que não é inteiramente rechaçada por integrantes da ala mais governista.

Em 2022, o MDB lançou Simone Tebet à Presidência. Mesmo assim, alguns líderes regionais declararam voto em Lula já no primeiro turno. Com a segunda rodada da eleição definida entre o petista e Jair Bolsonaro (PL), Tebet apoiou o atual presidente. O partido liberou seus diretórios para tomar a posição que quisessem, dependendo da correlação de forças em cada Estado, e hoje comanda três ministérios: Planejamento, com Tebet; Transportes, com Renan Filho, e Cidades, com Jader Filho.

A situação pode ser repetida no ano que vem. Aliados de Lula no MDB avaliam que seria desejável , mas não imprescindível, indicar o vice na chapa. O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro Renan Filho chegaram a ser citados para uma eventual dobradinha com Lula. Helder, porém, se movimenta para ser candidato ao Senado e Renan Filho, para disputar o governo de Alagoas, Estado que já administrou.

A decisão do MDB caberá à convenção nacional do partido. São quase 500 votos, divididos entre delegados regionais e detentores de cargos políticos. Os diretórios do Pará, com nove deputados, e de São Paulo, com cinco, representam as duas principais forças do partido. O do Pará está mais próximo de Lula. O paulista se divide entre o apoio à eventual candidatura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou a outro nome que possa ser chancelado por Bolsonaro. Há também os que defendem a adesão à campanha do presidente por um novo mandato ou até mesmo uma posição neutra.

Integrantes do partido argumentam que essa correlação de forças na convenção nacional pode favorecer Lula.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assegura, porém, que defenderá posição contrária a esse acordo. Nunes foi eleito com apoio de Bolsonaro e, no ano que vem, pode disputar o Palácio dos Bandeirantes, se Tarcísio concorrer à Presidência. Nesse cenário, uma aliança nacional do MDB com o PT seria inviável.

ESTRATÉGIA

Um diretório considerado decisivo é o de Minas Gerais, comandado pelo deputado Newton Cardoso Junior (MDB-MG). Recentemente, Newton participou de um evento com o presidente, em Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, acenou ao bolsonarismo quando votou a favor da tramitação de urgência do projeto da anistia aos condenados pela tentativa de golpe.

A disputa pelo MDB mineiro também envolve a formação de uma aliança para a eleição ao governo estadual. O candidato preferido de Lula para entrar no páreo em Minas é o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nome também cotado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Atualmente, o MDB tem 42 deputados federais. O tamanho das bancadas é usado para dividir o fundo partidário e por isso dirigentes de legendas focam seus esforços em eleger o maior número possível de deputados federais. No caso dos partidos de centro, não estar com nenhum dos candidatos que polarizam o cenário nacional - o PT e o bolsonarismo, neste momento - é útil porque permite que, regionalmente, seus filiados façam alianças estratégicas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

próstata

Pré-candidato ao Senado, Vander é diagnosticado com câncer

Vander Loubet está em seu sexto mandato consecutivo como deputado federal representando Mato Grosso do Sul na Câmara

10/10/2025 11h16

O deputado federal Vander Loubet tem 61 anos e desde o começo de 2003 é um dos representantes de MS na Câmara Federal

O deputado federal Vander Loubet tem 61 anos e desde o começo de 2003 é um dos representantes de MS na Câmara Federal

Em seu sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e de olho em uma vaga no senado na eleição do próximo ano, o petista Vander Loubet, de 61 anos, enviou nota à imprensa nesta sexta-feira 10) informando que em exames de rotina "recebeu a confirmação de um diagnóstico precoce de câncer de próstata".

Segundo esta nota, a identificação aconteceu graças ao acompanhamento médico regular e aos cuidados preventivos que o parlamentar mantém há anos.O diagnóstico em fase inicial é resultado direto desse hábito de prevenção, o que proporciona um prognóstico altamente favorável e aumenta as chances de recuperação completa, dia a nota.

De acordo com sua assessoria, o deputado está realizando exames complementares, que irão definir o protocolo e o cronograma detalhado do tratamento. A partir dos próximos dias, sua agenda pública será ajustada para permitir que se dedique ao cuidado da saúde, sem interromper as atividades do mandato.

"O parlamentar reforça que se encontra bem, sereno e confiante, iniciando o tratamento cercado de uma equipe médica competente, do apoio da família e da solidariedade de amigos e colaboradores", informa a assessoria do deputado.

O mais longevo representante de Mato Grosso do Sul na Câmara, Vander Loubet está há quase 23 anos consecutivos em Brasília como deputado federal em . E, apesar da doença, mantém o discurso de que vai mudar de rumo no próximo ano. 

De acordo com a nota, "o parlamentar reitera que essa etapa representa o encerramento de um ciclo importante da sua trajetória pública e que está comprometido com um novo desafio: sua pré-candidatura ao Senado Federal, colocando toda a sua experiência política e história de vida a serviço de uma nova etapa de representação e trabalho pelo estado e pela população".

Na última eleição, Vander Loubet, que é sobrinho do ex-governador Zeca do PT, obteve 76.571 votos, ficando em quarto lugar entre aqueles que foram eleitos. O primeiro colocado, Marcos Pollon, conseguiu pouco mais de 103 mil votos naquela disputa.


"O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante", declarou Vander Loubet.

 

REFORMA ADMINISTRATIVA

Riedel já teria 3 nomes em mãos para substituir Eduardo Rocha na Casa Civil

O governador reassume o cargo na próxima semana e a expectativa é de que faça o anúncio do novo titular da Pasta

10/10/2025 08h20

Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil

Sérgio Luiz Gonçalves, Cláudio George Mendonça e Walter Carneiro Jr. estão cotados à Casa Civil Montagem

Na próxima semana, assim que retornar da licença que tirou para acompanhar a esposa até os Estados Unidos, o governador Eduardo Riedel (PP) já deve iniciar a reforma administrativa para liberar os secretários de Estado que vão disputar cargos eletivos no pleito de 2026 e, dessa forma, não atrapalhar a gestão pública em ano eleitoral.

O Correio do Estado apurou que o primeiro a deixar o cargo deve ser o atual titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha, que tentará uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo MDB, e que Riedel já teria em mãos os nomes de três possíveis substitutos.

Os cotados para o cargo são o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Educação (SED), Sérgio Luiz Gonçalves, o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio George Mendonça, e o secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil), Walter Carneiro Júnior, os três do PP.

No caso de Sérgio Gonçalves, ele tem longo anos de serviços prestados ao PP de Mato Grosso do Sul, comandado pela senadora Tereza Cristina, e, em setembro do ano passado, foi nomeado pelo governador para o cargo de secretário-adjunto da SED. 

Anteriormente, Sérgio Gonçalves era assessor especial na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e tem longa experiência na administração pública estadual, tendo comandado a área financeira da Secretaria de Estado de Comunicação durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL).

Também pertencente aos quadros da administração pública estadual, Walter Carneiro Jr. é primeiro-suplente de deputado federal do PP, obtendo 39.860 votos nas eleições gerais de 2022, e, no ano passado, foi nomeado para o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil, mas, anteriormente, na gestão de Azambuja, foi diretor-presidente da Sanesul.

A expressiva votação obtida nas eleições passadas o credencia a ser pré-candidato a deputado federal pelo PP nas eleições gerais do próximo ano, o que pode pesar na hora de o governador Riedel escolher o substituto de Eduardo Rocha na Casa Civil, afinal, tirará do páreo um nome forte para o pleito de 2026.

Já Cláudio Mendonça, que está à frente da Superintendência do Sebrae-MS desde 2007, tem uma forte relação com o governador, desde quando Riedel comandou a Famasul e o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS, e faz parte do Sistema S há quase 20 anos, passando pela diretoria da Fiems, logo no início da gestão do empresário Sérgio Longen, e atualmente faz parte da diretoria da Famasul, que está sob a direção do produtor rural Marcelo Bertoni.

Além disso, o diretor-superintendente do Sebrae-MS ainda participou da diretoria da Fecomércio-MS e foi presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do Estado de Mato Grosso do Sul (Siams), ou seja, caso seja o escolhido, será o segundo secretário do governo de Riedel ligado ao Sistema S, já que o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, é oriundo do Senai-MS e da Fiems.

Para o governador, a Casa Civil é estratégica, pois, estando fortalecida, ajuda o governo estadual a consolidar obras e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos sul-mato-grossenses.

O titular da Pasta atua diretamente na articulação do governo com deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores para garantir que os avanços econômicos e sociais alcancem todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Além disso, ainda desempenha um papel fundamental na aproximação do governo estadual com o governo federal, bem como o Congresso Nacional, garantido investimentos e conquistas para o Estado.

A reportagem procurou o governado Riedel para comentar sobre a substituição, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*SAIBA

Além de Eduardo Rocha, também já estariam como certos para deixar as respectivas funções que exercem no governo estadual os secretários Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

