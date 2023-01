Moradores de Campo Grande e de Sidrolândia estão entre os 39 denunciados por vandalizar o Congresso

Edifício do Congresso Nacional foi depredado por vândalos no dia 8 de janeiro - Arquivo

Dois ou duas sul-mato-grossenses, um de Campo Grande e outro de Sidrolândia, foram identificados na relação dos 39 denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República) como implicados nos atos de vandalismo e depredação contra os prédios do Congresso Nacional, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto, no dia 8 passado, 9 dias atrás.

De acordo com a notícia publicada por Júlia Duailibi, colunista do G1, no início da noite desta terça-feira (17), entre os 39 envolvidos, a maioria e composta por homens e seria moradores de São Paulo e do Distrito Federal que agiram nas atitudes antidemocráticas.

A colunista, que informou o episódio em primeira mão, diz que os dados são da investigação da Polícia Legislativa, que cuida da segurança do Congresso Nacional e foram colegados pelo Senado.

De acordo com a relação dos denunciados, 22 são do sexo masculino e 17, feminino. O levantamento não apontam os nomes dos participantes dos atos terroristas, segundo a denúncia da PGR..

Pela denunciada da PGR, os identificados podem responder por associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; deterioração de patrimônio tombado.

OS IMPLICADOS

Gênero

Masculino: 22

Feminino: 17

Estado

Bahia: 2

Distrito Federal: 11

Goiás: 3

Mato Grosso do Sul: 2

Minas Gerais: 2

Pará: 1

Paraná: 1

Rio de Janeiro: 1

Cidades:

Ponta Grossa - PR: 1

Estrutural - DF: 1

Brasília - DF: 4

Diadema - SP: 1

Vitória da Conquista - BA: 2

Aguaí - SP: 1

Rio de Janeiro -RJ: 1

Planaltina - DF: 1

São Vicente - DF: 1

Franca - SP: 1

Redenção do Pará - PR: 1

Porto Velho - RO: 1

Bauru - SP: 1

Lajinha - MG: 1

Chapecó - SC: 1

Iturama - MG: 1

Sidrolândia - MS: 1

Fernandopolis - SP: 1

Juiz de Fora - MG: 1

Vicente Pires - DF: 1

Ipê Pinheiro - SP: 1

Anápolis - GO: 1

Sorocaba - SP: 1

Goiânia - GO: 1

Campo Grande - MS: 1

Taguatinga - DF: 1

Candangolândia - DF: 1

São Paulo - SP: 2

Jaguariuna - SP: 1

Trindade - GO: 1

Andralina - SP: 1

Sobradinho - DF: 1

São José dos Campos - SP: 1

Sudoeste - DF: 1

