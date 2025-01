Moraes manda Bolsonaro apresentar 'convite oficial' para posse de Trump

Política

Camila Nascimento assume secretaria em "dança das cadeiras" que levou o antigo titular, José Mauro para a Agereg

A vice-prefeita Camila Nascimento (Avante) irá assumir a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Com isso, a prefeita Adriane Lopes cumpre a promessa de uma gestão ativa com o compromisso que firmaram com a população de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado recebeu, em primeira mão, a informação de que Camila irá ocupar a secretaria, anteriormente dirigida por José Mauro, que agora passou a comandar a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg).

Dança das cadeiras

Enquanto as mudanças apresentadas apareciam apenas pela reforma administrativa que transformou a Secretaria de Assistência Social (SAS) que passou a ser Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Os bastidores não devem ter parado desde a posse, e o alinhamento que gerou a "dança das cadeiras" na gestão de Adriane Lopes (PP) traz, como primeira novidade, o nome da vice no comando de uma secretaria.

No final da noite de quinta-feira (09), a prefeita divulgou o nome do antigo titular da então Secretaria de Assistência Social (SAS), José Mário Antunes para o comando da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) , onde atuará como diretor.

Perfil

Camila é formada em odontologia pela Universidade de Cuiabá. Em São Gabriel do Oeste, foi secretária Municipal de Saúde e Diretora-Presidente do Hospital Municipal.

Ela foi ainda membro do Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos (CONESSP) e certificada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social, para atuar como Dirigente de Regime Próprio (RPPS), alcançando a Certificação Nível ll do Programa Pró-Gestão, contribuindo com a modernização e profissionalização do RPPS, estabelecendo padrões de atividades com maior controle e transparência.

A odontóloga dirigia o IMPCG desde agosto de 2017, e deixou o cargo em março deste ano para concorrer como vereadora pelo Avante.

Secretariado

Para esta gestão, a prefeita já nomeou 11 secretários ou diretores-presidentes, sendo todos que já faziam parte da administração no mandato anterior. Confira os nomes já oficializados:

Lucas Henrique Bitencourt de Souza - Secretaria Municipal de Educação (Semed)

- Secretaria Municipal de Educação (Semed) Berenice Maria Jacob Domingues - Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb)

- Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) Paulo da Silva - Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran)

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) André Brandão - Secretário Especial de Licitações e Contratos (SELC)

- Secretário Especial de Licitações e Contratos (SELC) Catiana Sabadin Zamarrenho - Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE)

- Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE) Márcia Helena Hokama - Secretaria de Fazenda (Sefaz)

- Secretaria de Fazenda (Sefaz) Andréa Alves Ferreira Rocha - Secretaria de Administração e Inovação (Semadi)

- Secretaria de Administração e Inovação (Semadi) Ademar Silva Junior - Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades)

Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades) Leandro Basmage - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)

Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) Cláudio Marques Costa Júnior - Agência Municipal de Habitação (Emha)

Solenidade de posse

Na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, às 8 horas, será realizada a solenidade de posse dos novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias da Prefeitura Municipal de Campo Grande, nomeados pela Prefeita Adriane Lopes para o mandato de 2025-2028. O ato ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

A cerimônia marca o início oficial da nova gestão, reafirmando o compromisso da administração municipal em dar continuidade aos projetos e ações estratégicas que visam ao desenvolvimento da cidade e ao bem-estar da população. Os novos titulares terão a missão de dar seguimento às políticas públicas que vêm transformando Campo Grande em áreas como educação, saúde, mobilidade urbana e desenvolvimento social.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da composição da equipe para consolidar as conquistas já obtidas e avançar ainda mais nas melhorias planejadas para os próximos quatro anos.

** Colaborou Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado