MPMS recomenda que Câmara Municipal suspenda nomeação de assessor condenado por tráfico em Corumbá

DE OLHO EM 2024

Prefeita de Campo Grande não concorda com fusão entre Patriota e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou que irá deixar seu atual partido (Patriota), a partir do momento em que haver a fusão entre Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Patriota.

“É certo que eu saia, mas sem a definição da próxima casa que nós vamos estar. Eu acho que assim que fundir a gente vai ter que tomar essa decisão de buscar um novo partido, tendo em vista o alinhamento”, revelou.

Porém, ainda não divulgou para qual partido vai e se seu esposo e deputado estadual, Lídio Lopes (Patriota), irá acompanhá-la.

A prefeita disse que ainda é cedo para pensar no assunto e que está preocupada com as obras da cidade.

"Nós estamos avaliando todos os convites que nós recebemos, mas nós não fechamos com ninguém. Eu acho que eu estou com foco na nossa cidade, a gente está focando nas obras do tapa buracos na cidade", disse.

O pronunciamento foi feito na manhã desta segunda-feira (8), na 3ª Edição do Feirão das Oportunidades, que acontece na avenida 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

O Patriota irá fundir com o PTB, e, conforme noticiado pelo Correio do Estado, Adriane e Lídio são contrários a fusão do atual partido e procuram nova sigla para seguir a carreira política .

A chefe do executivo estadual ainda revelou que a senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (PP), convidou-a para se filiar ao Progressistas (PP) e ainda disse irá apoiar sua gestão independentemente de partido.

“Ela está vindo pra Campo Grande constantemente, está visitando a nossa cidade conosco. Tem alguns projetos que a gente tem levado até o gabinete dela. E nós acreditamos que essa parceria tem só a crescer e evoluir”, disse.

Conforme publicado no Correio do Estado, existem rumores de que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) teria convidado Adriane Lopes e Lídio Lopes para se filiarem ao Partido Liberal (PL) .

O suposto convite gerou um “mal-estar” entre as lideranças da sigla. Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, por interesses pessoais, o vice-presidente da sigla no Estado, Tenente Portela, teria atravessado a hierarquia da executiva estadual do partido, que tem como presidente o deputado federal Rodolfo Nogueira, e colocado Adriane Lopes em contato direto com Jair Bolsonaro.

Essas mesmas fontes revelaram que o primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS) estaria negociando colocações de pessoas próximas a ele na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Em troca, Tenente Portela viabilizou uma aproximação da prefeita da Capital com Bolsonaro.