Nelsinho lidera diálogo entre Mercosul e entidade europeia

Na esteira das negociações entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Associação Europeia de Livre Comércio

(EFTA), o senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, promoveu no Senado, nesta quinta-feira, um encontro entre os parlamentares da América do Sul e da União Europeia.

“Esse diálogo visa impulsionar o comércio e fortalecer o agronegócio brasileiro em um momento econômico crítico para o setor”, afirmou o parlamentar sul-mato-grossense.

Ainda conforme o senador, as negociações, que foram iniciadas em 2017, chegaram a um certo acordo político, ainda que desafios permaneçam quanto ao acesso a mercados, às regras de origem, à propriedade intelectual, entre outros tópicos.

A reunião abordou questões pendentes e explorou caminhos para superar esses obstáculos, reforçando o compromisso mútuo em avançar na parceria comercial.

Chefe da delegação parlamentar da EFTA e da delegação suíça, Thomas Aeschi sublinhou a flexibilidade dos membros da associação em comparação com a União Europeia.

“Os membros da EFTA são mais flexíveis do que a União Europeia, e conseguimos concluir e assinar um acordo de livre comércio com a Índia recentemente”, revelou.

Atuando como chefe da delegação norueguesa, Heidi Norby Lunde destacou que, “em termos geopolíticos, não estamos diante de países ricos versus países pobres. Há uma oportunidade para todos e seria uma ferramenta [o acordo] para o crescimento”.

Embaixador do Brasil, Philip Foc-Drumond Gough destacou a importância estratégica do acordo para o Brasil.

“Do ponto de vista econômico, este ano tem sido muito intenso. A EFTA tem lugar de destaque em termos do que pretendemos fazer em curto prazo. Não se trata somente de um acordo de acesso a mercados, é um acordo de atração de investimentos”, disse.

Ainda conforme o embaixador, as negociações estão sendo retomadas em abril e já haverá uma reunião no dia 15/4 em Buenos Aires, capital da Argentina.

“Estamos retomando essas discussões que estavam mais lentas nos últimos anos. O essencial, do nosso ponto de vista, para que possamos avançar rapidamente, é que tenhamos sobre a mesa todas as questões que temos que negociar. Sabemos que temos algumas pendências desde 2019 em relação a mercado, à transferência intelectual, [além de] algumas questões novas, questão de compras governamentais. Tem um ponto que eu peço inclusive ajuda, [pois] precisamos receber com a maior brevidade possível, são questões de desenvolvimento sustentável e meio ambiente”, comentou.

Por parte do Brasil, o empenho em avançar nas negociações foi enfatizado pelo senador Nelsinho Trad. “Seria prudente e necessário organizarmos uma missão ao parlamento da EFTA, para a gente poder também in loco, vivenciar esse sentimento de avanço desse acordo que está pré-encaminhado”, disse.

Após a reunião, o senador e o embaixador suíço no Brasil, Pietro Lazzeri, se encontraram com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e seu vice, Barbosinha (PP). Esse encontro, alinhado às agendas de promoção do Estado no mercado global, centrou-se na importância da Rota Bioceânica como vetor de desenvolvimento.

O embaixador e o senador propuseram a organização de uma visita de parlamentares da EFTA a Mato Grosso do Sul neste ano, destacando o potencial do Estado no cenário global.

“A visita dos parlamentares da EFTA a MS será uma oportunidade única para apresentarmos diretamente o potencial econômico e ambiental do nosso Mato Grosso do Sul.

Vamos organizar reuniões com empresários locais, para mostrar o quanto MS pode contribuir e se beneficiar dessa aproximação com a EFTA”, finalizou Nelsinho Trad.

