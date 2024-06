Para Lula, Milei deve pedir desculpas ao Brasil

Pantanal

Durante a sessão na manhã desta terça-feira (25), o deputado Paulo Duarte pediu a presença do presidente da Assembleia devido a gravidade dos incêndios no Pantanal.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro, deve ir a Corumbá na próxima sexta-feira (28) para acompanhar a visita da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro (PP), deve ir a Corumbá na próxima sexta-feira (28) para acompanhar a visita da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e da ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nas regiões que estão sendo devastadas pelos incêndios no Pantanal.

Durante a sessão na manhã desta terça-feira (25), o deputado Paulo Duarte (PSB) pediu aos colegas deputados que se unam para salvar a maior planície de inundação contínua do planeta.

"O Pantanal corre risco de desaparecer, de deixar de ser a maior área alagada para se tornar um deserto. Estive neste fim de semana na Festa de São João e assisti cenas dramáticas, com o avanço do fogo na área rural. Corumbá concentra a maior parte dos focos e a população de toda região tem sofrido com a fumaça. Assim como o mundo se une pela Amazônia, faço um apelo para que salve o Pantanal", disse.

Natural de Corumbá, o deputado Paulo Duarte (PSB) demonstrou indignação com os incêndios e a seca histórica que vêm assustando os sul-mato-grossenses. Por causa disso, reforçou ao presidente da Casa de Leis a importância de sua presença no município, localizado a 427 quilômetros de Campo Grande.

Deputado Estadual, Paulo Duarte (PSB). Fotos: Luciana Nassar/ Alems

Após a fala, em resposta, Gerson Claro relatou que a Assembleia Legislativa está preocupada com o futuro do Pantanal e estará presente na comitiva ao lado das ministras. No entanto, antes de ir ao município, ele deve se reunir com o Centro Integrado de Comando e Controle do Mato Grosso do Sul (CICC) para entender quais serão as ações de combate.

O presidente da Casa de Leis reforça que o foco inicial é combater os incêndios, mas posteriormente será realizada uma investigação para averiguar se o fogo começou devido a ação humana.

"Estamos firmes e fortes no propósito de combater os incêndios. Vamos buscar informações sobre as ações de combate. Primeiro, a solução para conter o fogo e, num segundo momento, vamos tratar da responsabilização".



