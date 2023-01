Patrícia Cozzolino é a nova secretária de Assistência Social e Direitos Humanos

acordos

No encontro foi assinado um termo de cooperação com o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, o qual Armínio é presidente do Conselho de Administração

Reprodução/Governo do Estado

Mato Grosso do Sul agora tem como aliado o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) através de um acordo de cooperação técnica será assinado com o Governo do Estado envolvendo três áreas: Educação, Saúde e Assistência Social.

Para tratar do assunto, o governador Eduardo Riedel recebeu na terça-feira (23) o diretor-presidente do IMDS, Paulo Tafner, o presidente do Conselho de Administração, Armínio Fraga, e o diretor de Pesquisa, Sergio Guimarães Ferreira.

De acordo com o governador, será uma ajuda importante na construção de políticas públicas.

“O IMDS tem um trabalho importante com entes públicos e não tenho dúvida que vai ser um grande parceiro de Mato Grosso do Sul, ajudando o Governo do Estado a detectar problemas, planejar, encontrar soluções e gerar resultado para a sociedade”, disse Eduardo Riedel.

Organização privada sem fins lucrativos, o IMDS prestará consultoria gratuita à gestão estadual na construção de políticas públicas.

“Trabalhamos com entes públicos com o foco de resolver problemas, de forma gratuita. Estatutariamente o IMDS é impedido de receber qualquer dinheiro público”, explicou Paulo Tafner.

Para fazer esse trabalho, o Instituto receberá dados do Governo do Estado. Entre os problemas já detectados estão um alto índice de evasão escolar e incidência de doenças em grupos vulneráveis.

Sediado na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto tem como objeto social contribuir para o aprimoramento de políticas públicas que visem a promoção da mobilidade social e do desenvolvimento social no Brasil.

Seus parceiros são gestores públicos e representantes do terceiro setor, interessados em soluções fundamentadas no método científico para problemas sociais nas suas respectivas comunidades.

Sem filiação político-partidária, o IMDS se propõe a unir academia e administradores em torno de projetos de impacto duradouro no bem-estar dos cidadãos atendidos.