PDT teria batido martelo para apoiara pré-candidatura de Rose Modesto

O PDT de Mato Grosso do Sul já teria batido o martelo para apoiar a pré-candidatura da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) para prefeita de Campo Grande nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

Conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o partido teria em mãos pesquisas qualitativas e quantitativas muito promissoras em relação ao sucesso da pré-candidatura da superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste.

Além disso, de acordo com essas mesmas fontes, tanto o diretório estadual, quanto o nacional não nutre qualquer tipo de proximidade com o PSDB e, portanto, um provável apoio da legenda para a pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito de Campo Grande está descartado.

O Correio do Estado ainda ouviu interlocutores próximos a Rose Modesto sobre essa possível aliança do União Brasil com o PDT nas eleições municipais na Capital e foi informado que as chances são muito grandes.

Para a reportagem, o presidente estadual do PDT, Cadu Gomes, disse que o partido ainda considera o deputado estadual Lucas de Lima como pré-candidato a prefeito de Campo Grande, porém, admitiu que está conversando com a titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

“Temos o nosso pré-candidato a prefeito, que é o Lucas de Lima, mas tivemos conversas preliminares com a Rose, pois ela sempre respeitou nossa decisão de manter candidatura própria”, declarou.

Cadu Gomes acrescentou ainda que Rose Modesto “é uma pessoa que valoriza profundamente a educação e os trabalhadores, que são nossas principais bandeiras”.

“Se eventualmente ocorrer a desistência de Lucas, faremos uma análise cuidadosa, pois nosso apoio será destinado ao candidato que apresentar um projeto genuíno para a cidade e seus cidadãos, e não apenas um projeto de poder. Reforço que nossa prioridade é termos o Lucas como candidato e sempre trabalhamos com essa possibilidade”, reforçou.

FATOR MARQUINHOS

O presidente estadual do PDT ainda fez questão de acrescentar que a filiação do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), ao partido já está definida.

“Estamos atualmente preparando um evento de filiação que está agendado para os próximos dias e será comunicado à imprensa”, pontuou Cadu Gomes.

Ao Correio do Estado, Lucas de Lima confirmou que está estudando a desistência da pré-candidatura a prefeito em Campo Grande e o motivo seria a filiação de Marquinhos Trad.

“Estou analisando junto com a minha base, mas ainda continuo com a pré-candidatura. Porém, me prometeram que eu iria assumir a presidência estadual do partido e até agora não aconteceu”, reclamou.

Presidente municipal do PDT na Capital, ele voltou a afirmar que não quer o apoio de Marquinhos Trad.

“Estou acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Me sinto desprestigiado se isto estiver realmente acontecendo”, lamentou.

Lucas de Lima disse que vem trabalhando na construção da sua pré-candidatura há muito tempo e não deseja contar com o apoio do ex-prefeito.

“Isso vai contra todo o meu projeto de ser novidade, de apresentar à população de Campo Grande algo sem a velha política”, concluiu o parlamentar ainda com esperança de reveter o atual quadro em sua legenda.

