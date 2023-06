PF descobre plano golpista em celular de Mauro Cid

PESQUISA

Nova rodada da pesquisa nacional mostra estabilidade e que outros 32% consideram a gestão regular

A mais recente rodada da pesquisa nacional do Instituto de Pesquisa e Consultuoria Estratégica (Ipec), divulgada nesta sexta-feira (9) mostra o presidente Lula (PT) com 37% de aprovação (ótimo ou bom) e 28% de reprovação (ruim ou péssimo). Outros 32% consideram a gestão regular.

O levantamento, encomendado ao instituto pelo jornal O Globo, revela estabilidade em relação à pesquisa anterior, feita em abril. A aprovação era de 39% (agora oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro) e a reprovação estava em 26% (oscilou dois pontos para cima desta vez). Os que consideravam o governo petista regular eram 30%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Ipec entrevistou 2.000 pessoas de 1º e 5 de junho em 127 municípios do país.

Em março, quando o Ipec fez a primeira rodada no atual governo, a diferença entre os grupos de aprovação e reprovação era de 17 pontos percentuais, índice que agora aparece em 9 pontos. A pesquisa aponta também que 53% dos brasileiros aprovam a forma como Lula governa o país, enquanto 40% desaprovam.

Cobrança

Artistas que declararam voto no presidente Lula (PT) publicaram um vídeo cobrando atitudes do político contra o desmonte de políticas socioambientais no país, como o avanço do Marco Temporal no Congresso.

O vídeo traz artistas como Mateus Solano e Thiago Lacerda lendo trechos de uma carta em que apelam por mudanças sobre questões socioambientais e divulgam uma petição que deve ser entregue ao presidente ainda neste mês.

"A gente elegeu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas, tomaram conta das nossas florestas", diz trecho do vídeo.

Nesta semana, o Marco Temporal voltou a ser tema tanto no Congresso quanto no STF.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, por 283 votos a favor, 155 contra e uma abstenção. A proposta limita a demarcação de terras indígenas apenas para a época da promulgação da Constituição, em 1988, portanto, enfraquece direitos indígenas. O projeto ainda deve passar pelo Senado.

Já a discussão no STF terá repercussão geral, ou seja, servirá para solucionar disputas judiciais sobre o tema em todas as instâncias do país. Em 2021, quando o julgamento foi suspenso, o placar estava 1 a 1. Fachin, relator votou contra o marco temporal. Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro (PL), votou a favor.

Ipec

O Ipec se notabilizou como um dos principais institutos de pesquisa de opinião do país fundado por executivos do extinto Ibope Inteligência. Realizou diversas pesquisas de intenções de voto durante as eleições gerais no Brasil em 2022, sendo o único instituto a realizar pesquisas em todos os estados e no Distrito federal para os pleitos estaduais e federais.

Assine o Correio do Estado