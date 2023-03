Presidente do Senado nega criação de CPI proposta por Soraya Thronicke

EX-GOVERNADOR

Com 73 anos, o deputado vinha sentindo dores no peito há alguns dias, ontem à noite foi internado às pressas e passou por cateterismo

O ex-governador e atual deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, que completou 73 anos em fevereiro, foi internado às pressas ontem à noite e passou por cirurgia cardíaca após sentir fortes dores no peito.

Conforme a assessoria, o procedimento foi satisfatório e agora ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Cassems, em Campo Grande.

Ainda de acordo com a assessoria, ele vinha sentindo dores no peito faz alguns dias e depois de exames ontem à noite, foi submetido a cateterismo e colocação de dois stents (pequeno tubo) para desobstrução das artérias.

Embora ainda esteja na UTI, seu estado de saúde é considerado satisfatório e provavelmente deve ir para o quarto ou até mesmo ter alta hospitalar ainda hoje.

Em vídeo publicado nas redes sociais, disse que está se “recuperando depois do susto, está tudo bem. Acho que ainda hoje vou pra casa, tranquilo e pronto pra outra. Beijo pra todo mundo.”.

Mas antes desta possível alta, terá de passar por novos exames ao longo do dia para descobrir a real gravidade do entupimento das artérias e confirmar se o procedimento da noite passada foi o suficiente para restabelecer a saúde.

O problema cardíaco do deputado surge em meio a uma série de embates que está tendo com companheiros petistas por conta de seu discurso, na semana passada, contra a invasão de indígenas numa área rural de Rio Brilhante.

Zeca, que além de ter sido governador por dois mandatos, deputado federal, deputado estadual e vereador de Campo Grande fundamentou a crítica suas críticas contra a invasão ao afirmar que os índios estariam errados em invadir a área, a fazenda do Inho, de quase 400 hectares, porque ela é produtiva e que nem era parte de algum estudo antropológico para investigar se seria, ou não, terra indígena.

Desde o pronunciamento desastroso do deputado, vários movimentos e lideranças, se posicionaram de forma contundente contra a referida manifestação do deputado Zeca", cita trecho de uma nota distribuída à imprensa nesta segunda-feira (13) pelo presidente regional do PT, Vladimir Ferreira, associado à sigla desde 1994, 28 anos atrás.

O Cimi (Conselho Missionário Indigenista) informou ao Correio do Estado que a área ocupada é estudada como eventual território indígena desde 2007, há 16 anos.

No comunicado, Ferreira foi mais longe: "essa indignação, tem como justificativa que tal posicionamento em que o deputado questiona de forma veemente e incoerente com relação a sua própria história e a do Partido dos Trabalhadores, o direito de luta e resistência dos povos indígenas e também dos trabalhadores sem-terra, vítimas da exclusão histórica em nosso país e particularmente nesse caso da cultura latifundiária e concentradora de terras no Brasil".

A terra em questão, a fazenda do Inho, é propriedade do presidente do PT, em Rio Brilhante, José Raul das Neves Junior.

Quanto a isso, o comandante regional do PT, também se manifestou: "Na vida e na política é preciso ter coerência. O fato de a área Tekora Laranjeira Nanhanderu [fazenda do Inho], estar na posse de um companheiro do PT, não pode fazer com que mudemos de posição em defesa dos direitos dos indígenas de recuperar seu território tradicional".

Por fim, o presidente do PT de MS, escreveu: "reafirmo que o posicionamento do deputado Zeca é um posicionamento isolado e equivocado, e de forma alguma representa o que o PT historicamente defende e que o governo do Presidente também".