Quase metade dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande são mulheres

O deputado federal Luiz Ovando (PP) foi anunciado como pré-candidato, mas enfrentou problemas com a legislação eleitoral. Apesar de sua retirada, ele afirmou que mantém seu apoio a Adriane Lopes na disputa pela prefeitura de Campo Grande.

Destacando como “mudança de cenário”, o deputado federal Luiz Ovando (PP), oficializou a retirada da pré-candidatura a vice-prefeito de Campo Grande. Em nota, o parlamentar disse que mesmo fora das eleições, mantém apoio à Adriane Lopes (PP).

Divulgado na última segunda-feira (5) como pré-candidato a vice na chapa de Adriane Lopes (PP), o deputado Luiz Ovando enfrentou problemas com a legislação eleitoral devido à sua participação em um programa de TV de saúde após 30 de julho. Este é o prazo final da Justiça Eleitoral para que os pré-candidatos apresentem seus programas em TV ou rádio.

"Em respeito à recente decisão judicial, anunciei a retirada da minha pré-candidatura ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande. Como soldado do partido Progressistas, reconheço a importância de cumprir rigorosamente as determinações legais. Continuarei a apoiar firmemente nossa candidata, Adriane Lopes, que tem demonstrado dedicação incansável e compromisso genuíno com o progresso de nossa querida Campo Grande. Confio plenamente que ela seguirá realizando um excelente trabalho à frente da Prefeitura.

Apesar da mudança de cenário, permaneço totalmente empenhado em minhas funções como deputado federal. Continuarei a trabalhar na Câmara dos Deputados, sempre com o objetivo de defender e promover os interesses de nossa cidade morena, Campo Grande, e de todo o Mato Grosso do Sul. Permanecerei fiel às minhas convicções, lutando pelas bandeiras que sempre nortearam minha vida pública: a defesa da vida, da família e da liberdade. Conto com o apoio de todos para seguirmos juntos nessa caminhada em prol de um futuro ainda melhor para nossa terra e nosso povo”.

Ovando também afirmou que, 'apesar da mudança de cenário, permaneço totalmente empenhado em minhas funções como deputado federal.

Quem é a escolhida de Adriane Lopes?

Conforme antecipado pelo Correio do Estado, a odontóloga Camila Nascimento (Avante) foi anunciada como nova candidata a vice-prefeita de Adriane Lopes (PP).

Camila era diretora do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) desde agosto de 2017, e deixou o cargo em março deste ano para concorrer como vereadora.

Agora, participará das eleições na chapa da atual prefeita da Capital, que busca a reeleição.

"Adriane, eu acredito muito em você, eu quero te agradecer por confiar em mim", disse Camila no início da coletiva de imprensa de sua apresentação, "Conte com a minha experiência, conte com a minha vontade, conte com a minha obsessão por resultados positivos, que eu estou aqui, pronta para te ajudar a transformar Campo Grande", completou.

Questionada sobre a falta de bagagem política de Camila, Adriane Lopes afirmou que também era desconhecida, e que valoriza o trabalho como gestora.

"Sobre o desconhecimento, eu também era desconhecida. Hoje eu estou gerindo a nossa cidade. Camila é uma técnica, o trabalho dela é de uma gestora pública, ela representa aqui os servidores que já estiveram com ela ali no IMPCG, ela já foi secretária de saúde, ela já foi gestora de um hospital, ela tem um currículo muito bom e vontade de fazer", disse a candidata à Prefeitura.

Adriane Lopes acrescentou ainda que a busca era por um perfil atuante.

"Na Camila, a gente também encontrou esse perfil, uma dentista, uma doutora que tem um trabalho já prestado, uma gestora que vai ser atuante conosco nesse grande desafio que é fazer gestão para uma capital que está chegando a um milhão de habitantes", completou.



Sobre a candidata

Camila Nascimento é formada em odontologia pela Universidade de Cuiabá. Foi secretária Municipal de Saúde em São Gabriel do Oeste, cidade onde também atuou como Diretora-Presidente do Hospital Municipal.

Ela já foi membro do Conselho Nacional de Entidades de Saúde dos Servidores Públicos (CONESSP), e certificada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social para atuar como Dirigente de Regime Próprio (RPPS), alcançando a Certificação Nível ll do Programa Pró-Gestão, contribuindo com a modernização e profissionalização do RPPS.

De agosto de 2017 a março de 2024, foi diretora do IMPCG. Deixou o cargo apenas para concorrer como vereadora pelo Avante nestas eleições de 2024.

Relembre

No dia 5 de agosto, o PP havia batido o martelo e anunciado Luiz Ovando como candidato a vice da atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

No entanto, por não saber que seria candidato, o deputado federal não cumpriu o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, que vedava a partir do dia 30 de junho a transmissão de programas apresentados ou comentado por pré-candidatas ou pré-candidatos, nas emissoras de rádio e de televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º e Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 2º).

Dr. Luiz Ovando exibiu, no dia 17 de julho, ou seja, 18 dias depois do último dia permitido, mais uma edição do seu programa “Tribuna da Saúde”, produzido pelo próprio parlamentar e que vai ao ar após o Jornal da Educativa, da TV Educativa de Mato Grosso do Sul.

Sondagens anteriores

Antes do Dr. Luiz Ovando, o PP havia tentado como vice o ex-deputado estadual, Capitão Contar (PRTB), mas ele desistiu de disputar as eleições.



