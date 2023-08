Questionada se concorreria à prefeitura de Dourados, senadora Soraya diz que 'pode ser'

A senadora sul-mato-grossense Soraya Thronicke (foto), do Podemos, disse na manhã desta segunda-feira (28), em Campo Grande, que “pode ser” ao ser indagada sobre seu eventual futuro político e se for convocada pelo partido a concorrer à prefeitura de Dourados, segundo maior colégio eleitoral de MS, sua terra natal.

“Vixe, difícil”, respondeu ela a um grupo de jornalistas que cobria a vinda de ministros do governo de Lula à cidade, se “poderia” disputar à prefeitura de Campo Grande.

Soraya afirmou que “de plano político definido para o ano que vem, o das eleições municipais”, pretende empenhar-se para “eleger o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores pelo Podemos”.

A segunda pergunta foi essa: “e em Dourados”, concorreria à prefeitura? “Pode ser”, disparou a senadora que completou sustentando que ela costuma cumprir missões a ela entregues. “Vamos ver o que Deus me reserva”, disse.

Soraya Thronicke tem mandato até janeiro de 2027. Ela elegeu-se senadora em 2018, pelo PSL, então partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje no PL. O PSL juntou-se ao DEM e a sigla virou União Brasil. Mas Soraya deixou a legenda depois de se desentender da ex-deputada federal Rose Modesto que ficou no União e, em maio passado, foi nomeada pelo governo de Lula a Superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco.

O entusiamo demonstrado por uma eventual candidatura em Dourados, esquenta ainda mais o cenário político da cidade. Isso porque o atual prefeito, Alan Guedes, do Progressista, já disse que vai encarar a disputa pela reeleição.

Tiago Botelho, que concorreu ao Senado no ano passado, e recém-nomeado chefe da SPU (Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul), também avisou que vai concorrer à prefeitura.

O MDB também está de olho na segunda maior potência econômica de MS. Em recente reportagem do Correio do Estado, o comandante estadual da sigla, o deputado estadual Junior Mochi, inclusive, citou o nome do deputado estadual Renato Câmara como provável postulante à disputa.