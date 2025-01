Resolução do Conanda garante direitos a menores vítimas de violência

Política

Foram reconduzidos nesta quarta-feira (08) a secretaria municipal de saúde e dois diretores

No início da noite desta quarta-feira (08), mais três nomes para assumir uma secretaria e duas diretorias foram anunciados pela prefeita Adriane Lopes (PP). Não houve novidades na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e em duas diretorias do município.

A secretária municipal de Saúde e médica Rosana Leite segue à frente da Sesau, pasta que assumiu no dia 5 de março de 2024, substituindo Sandro Benites, que retornou à Câmara Municipal de Campo Grande na tentativa de reeleição, mas não obteve êxito.

Rosana Leite é médica formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com residência em Cirurgia Geral pelo Hospital do Servidor Público Municipal (SP), residência em Cirurgia Oncológica no Hospital AC Camargo e especialização em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço.

Ela foi professora da Faculdade de Medicina da UFMS, médica-cirurgiã de Cabeça e Pescoço do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) entre 2016 e 2017, secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica no Ministério da Educação entre 2017 e 2018, diretora de Educação em Saúde do Ministério da Saúde entre 2018 e 2019, secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde em 2021 e secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) em 2022, 2023 e 2024.

Funsat

Enquanto isso, na Fundação Social do Trabalho (Funsat), João Henrique Bezerra segue como diretor-presidente.

João Henrique

Graduado em Gestão Pública, com pós-graduação em Gestão do Sistema Único de Assistência Social, atualmente cursa MBA em Gestão de Cidades.

Possui experiência na área de inclusão e desenvolvimento comunitário. Entre 2021 e 2022, foi coordenador do CRAS Alair Barbosa de Rezende.

Esteve à frente da Funsat como diretor-adjunto entre 2022 e 2024, sendo que, em abril de 2024, tornou-se titular da pasta.

IMPCG

Elza Nascimento, que assumiu a diretoria do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), é uma figura conhecida no instituto. Elza trabalhou na prefeitura entre 1º de outubro de 2015 e dezembro de 2016, parte desse período no IMPCG.

Como acompanhou o Correio do Estado, durante a gestão de Marquinhos Trad, o então presidente do IMPCG Lauro Davi apresentou a carta de demissão.

Com a saída de Lauro, quem assumiu foi a atual vice-prefeita, Camila Nascimento, que permaneceu no cargo até 2024. Ela deixou a função para disputar as eleições e foi convidada para compor a chapa da prefeita Adriane Lopes (PP) e Elza foi nomeada diretoria da pasta.

Elza Pereira

É advogada, especialista em Direito Previdenciário e Gestão Previdenciária: Regime Próprio de Previdência Social. Trabalhou como diretora de legislação na ADIMP/MS e como diretora de finanças no IMPCG entre 2015 e 2016.

Em 2017, foi diretora de controle interno da Câmara Municipal e, posteriormente, retornou ao IMPCG como diretora-geral de administração e finanças, função que desempenhou de 2017 a 2024.

** Colaborou Naiara Camargo

