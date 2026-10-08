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Política

MANDATO 2027-2030

Riedel e Barbosinha tomarão posse em 6 de janeiro

Diferentemente de outros anos, posse não ocorrerá mais em 1° de janeiro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

08/10/2026 - 08h35
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Governador reeleito Eduardo Riedel e seu vice José Carlos Barbosa vão tomar posse novamente em 6 de janeiro de 2027, quarta-feira, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Eles assumirão mais um mandato de quatro anos (2027-2030). Ao todo, ficarão oito anos no poder executivo estadual, de 2023 a 2030. Isto significa que nas eleições gerais de 2030, Riedel não poderá mais concorrer ao cargo de governador.

Diferentemente de outros anos, a posse não ocorrerá mais em 1° de janeiro. O motivo da mudança de data é evitar que o dia coincida com as festas de fim de ano (revéillon), quando muitas pessoas estão viajando ou comemorando com família e amigos.

Com isso, pela primeira vez, a posse de governadores e vice ocorrerá simultaneamente em 6 de janeiro em todos os estados brasileiros.

A posse do presidente da República acontecerá um dia antes, em 5 de janeiro, terça-feira. A diplomação dos candidatos eleitos ocorrerá em 18 de dezembro de 2026.

Em 26 de novembro de 2025, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou a mudança na data da posse para governador, com a justificativa de que a Casa de Leis deve adotar o princípio de simetria, que determina que estados e municípios adotem normas equivalentes às previstas na Constituição Federal.

O Projeto de Emenda Constitucional é de autoria do deputado Zé Teixeira e coautoria de Gerson Claro, Gleice Jane, Lia Nogueira, Caravina, Junior Mochi, Marcio Fernandes, Paulo Corrêa, Paulo Duarte, Pedro Kemp e Zeca do PT.

A posse dos deputados estaduais eleitos será em fevereiro de 2027.

ELEIÇÕES 2026

Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, no primeiro turno, por mais quatro anos. Ele recebeu 914.323 votos (67,07%).

O ex-deputado federal Fábio Trad (PT) terminou a disputa em segundo lugar, com 322.807 votos (23,68%). O deputado estadual João Henrique Catan (Novo) ficou em terceiro 98.677 votos (7,24%).

A vantagem de Riedel sobre o candidato petista foi de 43,39 pontos porcentuais e 591.516 votos.

Após a vitória, o governador agradeceu a confiança dos eleitores e o empenho da equipe. "Obrigado, Mato Grosso do Sul! Juntos, nós fizemos história", disse o chefe do executivo estadual em suas redes sociais.

 

 

Quem convencerá o eleitor?

Flávio Bolsonaro e Lula tentam seduzir 100 mil eleitores no 2° turno em MS

Sem a ala petista e o campo bolsonarista, preferido entre os sul-mato-grossenses foi o Escritor Augusto Cury, votado por 39,1 mil pessoas

07/10/2026 17h45

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Fotos: Reprodução X

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Com o cenário mais apertado da história em um primeiro turno presidencial desde a redemocratização do Brasil, em 1989, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) tentam seduzir e conquistar o 'espólio' de 100 mil votos sul-mato-grossenses no 2°turno, marcado para o próximo dia 25 de outubro.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa foi a quantia de eleitores que foram às urnas convictos de seus representantes, contudo, rechaçaram tanto a ala petista, quanto o filho de Jair Bolsonaro no último domingo (4). Neste cenário, o preferido aos olhos do sul-mato-grossenses foi o Escritor Augusto Cury (Avante), votado por 39.148 eleitores.

Na sequência, os mais votados foram: Renan Santos (31.847 votos); Ronaldo Caiado (23.291 votos); Romeu Zema (2.792 votos); Samara (1.291); Hertz Dias (353 votos); Clariana Barão (626 votos); Edmilson Costa (332 votos); Veterinário Wilson Grassi (209 votos) e Rui Costa Pimenta (183 votos). 

No cenário nacional,  Flávio consquistou 47,03% dos votos válidos (56.104.268), enquanto Lula foi o escolhido para 45,16% da população (53.876.617 votos).

Separados apenas por 1,87%, cerca de 2,23 milhões de votos absolutos, ambos correm contra o relógio para 'fisgar' eleitores de todas as regiões do país, seja nos grandes centros, ou em colégios eleitorais menores, caso de Mato Grosso do Sul. 

Quem leva?

Professor titular do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o cientista político Daniel Ramos de Miranda destacou ao Correio do Estado que a tendência é de que a grande maioria dos votos migre para Flávio Bolsonaro, uma vez que Mato Grosso do Sul está mais atrelado ao campo da direita. 

"Em MS foram perto de 7% de votos a outros candidatos. Ou seja, próximo ao que ocorreu no Brasil como um todo. Sendo o MS mais à direita e tendo tantos deputados e senadores de direita, que provavelmente vão fazer campanha para Flávio, é muito improvável que esses 7% migrem em massa para Lula. Com certeza a maioria, até por já terem votado em Caiado ou Zema, irá de Flávio."

Miranda destacou que caso o nível de abstenção siga a média do primeiro turno, índice líderado nacionalmente por Mato Grosso do Sul (23,87%), a tendência é de que a totalidade dos votos de Caiado siga para Flávio, contudo, o Bolsonarista não deve ser unânimidade entre os eleitores de Augusto Cury e Renan Santos. 

"Se os níveis de abstenção continuarem iguais, creio que a quase totalidade dos eleitores de Caiado (em MS) irão para Flávio. Os eleitores de Cury e Renan não. Acho que menos. Pois esses dois candidatos encarnam mais a insatisfação com Flávio e com Lula. Mas, com certeza mais eleitores de Renan migram para Flávio do que de Cury", destacou.

Em todo o estado, Flávio Bolsnaro foi preferido em 73 municípios, enquanto Lula foi maioria apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos. 

Campos opostos 

Estudante, Taís Wölfert (27), optou por Samara (UP) no primeiro turno. Questionada sobre ter de escolher entre Lula ou Bolsonaro no 2° turno, disse que esta não será uma escolha difícil. Para ela, o voto será Lula.  

"Não é uma escolha difícil. Não votei no Lula no primeiro turno porque não sou petista, muito menos Lulista, apesar de ser sim de esquerda.

[Flávio] já falou em mudar a Constituição antes mesmo de ser eleito, com uma bancada no Senado e Câmara com políticos do mesmo partido que vão contra as minorias, inclusive mulher que fala contra o voto feminino. 

Enquanto isso, [Lula] tem pautas humanitárias, defende de fato as pessoas, e apesar de ter minhas críticas, [o momento] não é mais sobre isso, é de fato sobre defender a democracia, sobre manter os meus direitos", disse

Presidente estadual do Missão, Lucas Santos disse que Renan Santos fez boa campanha em Mato Grosso do Sul. Para ele, o importante é acreditar no projeto a longo prazo. Quanto ao cenário de 2° turno, a decisão do eleitor irá favorecer o candidato 'menos pior'. 

"O eleitor deixou claro seu descontentamento com decisões estúpidas de ministros do STF. Esses quase 100 mil eleitores devem em maior parte votar anti-PT, não pró-Flavio. Acredito que a maioria queira derrotar Lula", destacou. 

Para ele, boa parte dos brasileiros enxerga o bolsonarismo como a única força capaz de derrotar o PT, e o contrário também acontece, configuração que, segundo ele, faz com que Lula e Bolsonaro se retroalimentem politicamente, mantendo a polarização e as pessoas dentro de um circulo vicioso. 

"Acredito que boa parte dos votos de quem não escolheu nenhum dos dois no primeiro turno vá para o Flávio neste segundo turno. É natural diante do antipetismo. Essa é a última eleição de Lula, a esquerda hoje carece de novas lideranças, e acredito que o bolsonarismo dividirá espaço com lideranças e grupos de centro e centro-direita", finalizou. Em números totais, 483 mil sul-mato-grossenses não foram às urnas. 

Como votaram os eleitores que rechaçaram Lula e Flávio no 1° turno

  • Augusto Cury (Avante) - 39.148 votos
  • Renan Santos (Missão) - 31.847 votos
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 23.291 votos
  • Romeu Zema (Novo) - 2.792 votos
  • Samara (UP) - 1.291
  • Hertz Dias (PSTU) - 353 votos
  • Clariana Barão (DC) - 626 votos
  • Edmilson Costa (PCB) - 332 votos
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 209 votos
  • Rui Costa Pimenta (PCO) - 183 votos
  • Total - 100.072 eleitores

Eleições 2026

Riedel, Azambuja e Tereza vão à Brasília manifestar apoio a Flávio no 2° turno

Governador alinhou estratégias da eleição presidencial ao lado das principais lideranças políticas do Estado

07/10/2026 12h15

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Trio foi recebido foi Flávio em um studio de gravação

Trio foi recebido foi Flávio em um studio de gravação Reprodução/Instagram @eduardoriedel

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Governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), senador eleito Reinaldo Azambuja (PL) e senadora Tereza Cristina (PP) estão em Brasília (DF), nesta quarta-feira (7), para manifestar apoio ao candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições 2026.

O encontro ocorre a exatamente 18 dias do segundo turno e sinaliza o empenho das principais lideranças do Estado na reta final da campanha.

Na Capital Federal, o trio foi recebido por Flávio em um studio de gravação. O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador para saber se houve gravação de propaganda eleitoral, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

De acordo com Riedel, o objetivo é alinhar estratégias para o segundo turno da eleição presidencial em Mato Grosso do Sul. “Estamos em Brasília para ratificar nosso apoio ao presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou o chefe do executivo estadual em suas redes sociais.

Além das autoridades sul-mato-grossenses, vários outros apoiadores, entre governadores, senadores e deputados, também estão na Capital Federal para reforçar o apoio à Flávio.

A presença de Riedel, Azambuja e Tereza ressalta a articulação política de Mato Grosso do Sul  em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil e sinaliza o empenho das principais lideranças dos estados brasileiros na campanha do segundo turno.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado, com 56,1 milhões de votos (47,03%). Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 53,9 milhões de votos (45,16%). A diferença entre os dois foi de cerca de 2,2 milhões de votos (1,87%).

Ambos avançam para o segundo turno, que será realizado em 25 de outubro. Até o momento, Ronaldo Caiado manifestou apoio à Flávio.

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