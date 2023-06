STJ define até quinta-feira se mantém Waldir, Iran e Chadid afastados do Tribunal de Contas

NA ESTRADA

O deputado federal do PL também ouviu as demandas dos prefeitos dos dois municípios e foi homenageado

Em visita neste sábado (2) a Corumbá (MS) e Ladário (MS), o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) reuniu-se com representantes da direita nas duas cidades e ouviu as demandas dos prefeitos dos dois municípios fronteiriços.

Ele também recebeu moção de aplausos em apoio à Proposta de Emenda à Constituição 5/2023 (PEC 5/2023), que amplia a imunidade tributária conferida a templos de qualquer culto e ao patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.

O parlamentar esteve reunido com o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), vereadores e secretários municipais para tratar das demandas do município.

Marcos Pollon visitou o quartel do Corpo de Bombeiros e recebeu as honras de recepção da Marinha do Brasil durante reunião com o contra-almirante Iunis Távora Said, comandante do 6° Distrito Naval.

Os produtores rurais da cidade de Corumbá também foram ouvidos pelo deputado federal no Sindicato Rural. Ele ainda se reuniu com os representantes da Escola Cívica Militar José de Souza Damy e esteve no Instituto Novo Olhar, que atende cerca de 150 crianças e adolescentes.

O parlamentar agradeceu a recepção e se colocou à disposição dos cidadãos de Corumbá e Ladário. “Foram muito profícuas as visitas às cidades. Na ocasião, pude agradecer a votação expressiva, a confiança que depositaram em meu nome e aproveitei para reiterar meu compromisso com toda região pantaneira, de Corumbá e Ladário”, declarou.

Em Ladário, Marcos Pollon reuniu-se com o prefeito Iranil de Lima Soares (União Brasil) e vereadores da cidade recepcionaram o deputado na Prefeitura. Ele recebeu do presidente da Câmara Municipal, Denilson Marcio, a moção de aplausos em apoio à PEC 5/2023, que garante imunidade tributária a templos e instituições religiosas.

O deputado federal ainda se reuniu com representantes e lideranças da direita das cidades e agradeceu o apoio para o desenvolvimento do Estado.

“Tratamos da unificação da direita em Mato Grosso do Sul e da construção de um PL mais forte em Corumbá e Ladário, uma região muito importante para o nosso Estado, para que possamos participar com altivez das eleições do ano que vem, bem como da construção de um estado melhor e de um país mais forte”, concluiu.

