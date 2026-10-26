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Política

NOVO EQUILÍBRIO

Tereza Cristina destaca PP como 4ª maior força no Senado a partir de 2027

Partido da senadora deverá ocupar seis cadeiras, enquanto o PL terá 29 dos 81 assentos e precisará dos aliados para alcançar maioria absoluta

Daniel Pedra

Daniel Pedra

26/10/2026 - 14h43
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A senadora Tereza Cristina (PP-MS), líder do Progressistas, terá seu partido como a quarta maior bancada do Senado a partir de fevereiro de 2027 e será fundamental para que o PL, primeira maior força na Casa de Leis, possa alcançar maioria absoluta na Câmara Alta. 

 “Seremos a quarta maior bancada do Senado”, disse a líder do Progressistas, citando os seis representantes do PP, que estará entre as legendas que poderão contribuir para essa maioria, pois os liberais terão 29 das 81 cadeiras, ficando a 12 do patamar de 41 senadores.

O encerramento do segundo turno, no domingo (25), praticamente definiu a distribuição partidária da Casa. A projeção considera os 54 senadores eleitos em outubro, os 27 mandatos que seguem até 2031 e as substituições de parlamentares que venceram as disputas pelos governos estaduais.

Embora tenha a maior bancada, o PL não reunirá sozinho mais da metade dos integrantes do Senado. O cenário mantém a negociação com outras legendas como condição para construir uma maioria própria na Casa.

Depois dos liberais, o PT deverá ter a segunda maior representação, com dez senadores, seguido pelo MDB, com oito. O PP de Tereza Cristina aparece na sequência, com seis cadeiras, enquanto União Brasil e Republicanos terão cinco representantes cada. 

PSD e PSB ficarão com quatro senadores cada um, enquanto o Novo terá três. PSDB e Podemos contarão com dois integrantes cada; Rede e PDT, com um cada. Romário (RJ) permanece sem partido. Ao todo, serão 13 legendas representadas, ressalvadas mudanças de filiação e decisões judiciais.

Mais mulheres

Tereza Cristina também estará entre as 19 mulheres previstas na composição do Senado em 2027. A bancada feminina corresponderá a 23,5% das cadeiras, reunindo 12 eleitas neste ano e outras sete que ocuparão vagas de mandatos iniciados em 2023.

Entre elas está Cheila Moreira (PT-AM), primeira suplente de Omar Aziz (PSD-AM), eleito governador do Amazonas no segundo turno. A eleição também produziu uma renovação expressiva entre as vagas disputadas.

Dos 54 mandatos submetidos às urnas, 40 serão ocupados por novos senadores, o equivalente a 74%. Entre os 32 parlamentares que tentaram a reeleição, 14 conseguiram permanecer, uma taxa de 43,7%.

As mudanças alcançarão ainda cadeiras que não estavam em disputa. Em Minas Gerais, Alex Diniz (PL) assumirá o lugar de Cleitinho (Republicanos), eleito governador. No Paraná, Luís Felipe Cunha (PL) substituirá Sergio Moro (PL), que também venceu a eleição estadual.

Alan Rick (Republicanos-AC) e Professora Dorinha Seabra (União-TO), derrotados nas disputas pelos governos de seus estados no segundo turno, continuarão no Senado.

A configuração partidária ainda depende do julgamento do registro de candidatura de Deltan Dallagnol (Novo), eleito pelo Paraná com 2,9 milhões de votos, correspondentes a 25,14% dos votos válidos.

A candidatura foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), mas acabou contestada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na véspera do primeiro turno, o ministro Floriano de Azevedo Marques indeferiu o registro. 

No dia seguinte, o presidente do tribunal, ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu os efeitos da decisão, permitindo a contabilização dos votos até a análise pelo plenário.

O questionamento está relacionado à decisão de 2023 que cassou o registro de Dallagnol como deputado federal. Na ocasião, o TSE considerou que sua saída do Ministério Público Federal buscou evitar processos disciplinares e contornar restrições da Lei da Ficha Limpa.

Se o tribunal confirmar o indeferimento, os votos serão anulados e deverá ocorrer uma eleição suplementar para preencher a vaga, o que poderá modificar a composição projetada para 2027.

Eleições 2026

Palco de morte após ato político, Bonito deu 63,24% dos votos a Flávio

Percentual supera média estadual, que registrou 59,60% para o senador

26/10/2026 10h39

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Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS)

Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

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Em Bonito, município localizado a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, o candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição no domingo (25), recebeu 9.080 votos, o equivalente a 63,24% dos votos válidos.

O resultado segue a tendência registrada em Mato Grosso do Sul, onde Flávio recebeu 927.892 votos (59,60%), enquanto Lula (PT) teve 628.973 votos (40,40%).

O município ganhou repercussão nacional no fim de semana do segundo turno após a morte de Ewerton Rodrigues da Silva, de 35 anos, atingido por disparos de arma de fogo depois de uma briga no fim de uma carreata bolsonarista, no sábado (24).

Apesar de o episódio ter ocorrido durante uma manifestação política, a discussão não foi motivada por divergências políticas e Ewerton teria tentado separar a briga. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o desentendimento entre os envolvidos ocorreu por motivos pessoais, “sem relação com questões político-partidárias”.

Caso em Bonito

A situação começou após o término da carreata, quando uma discussão de trânsito teria evoluído para xingamentos e agressões físicas generalizadas, com a participação de várias pessoas, de acordo com informações da Guarda Municipal, divulgadas pelo site Jardim MS News no dia da briga.

Ao perceber que o pai estava sendo agredido, um adolescente de 16 anos teria pegado uma arma que estava no veículo do homem e efetuado diversos disparos contra Ewerton e Alex Machado Leite. Ewerton foi atingido no abdômen, no tórax e na coxa direita. Alex, por sua vez, levou dois tiros na região do tórax, foi transferido para Campo Grande e segue internado. 

Já o pai e o adolescente apontado como autor dos disparos seguem foragidos. O pai e o filho apontados como envolvidos nos disparos seguem foragidos. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o pai tem passagem por crime ambiental, enquanto o adolescente poderá responder por atos infracionais análogos a homicídio e tentativa de homicídio.

Alex, que permanece hospitalizado, tem passagens por lesão corporal dolosa, contrabando, tráfico de drogas e violência doméstica. Já Ewerton não tinha antecedentes criminais e deixa a esposa grávida e dois filhos.

ELEIÇÃO CONTESTADA

Capitão Contar contesta eleição de Lula e critica prorrogação dos votos

Em vídeo, senador lembrou que Zanin foi advogado do presidente reeleito e colocou em dúvida a questão do atraso nos ônibus em Salvador

26/10/2026 10h30

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Capitão Contar, eleito senador por Mato Grosso do Sul com 746.580 votos

Capitão Contar, eleito senador por Mato Grosso do Sul com 746.580 votos Divulgação

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Renan Contar, o Capitão Contar (PL), eleito senador por Mato Grosso do Sul, contestou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse, em sua rede social, que esta foi a "eleição mais controversa da história do Brasil". Em vídeo publicado no fim da noite deste domingo (25), o parlamentar disse que as eleições deste ano foram "entupidas de aberrações jurídicas".

A revolta do senador é, principalmente, com a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de prorrogar a eleição até às 19h, nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h. Contar lembra que Zanin foi advogado de Lula e coloca em dúvida a questão do atraso nos ônibus em Salvador.

Além disso, o senador questiona como que "todos os institutos de pesquisa erraram e Lula aparece com mais 10 milhões no 2º turno".

Após a apuração das urnas se encerrarem e Lula ser declarado, novamente, presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro discursou para a imprensa e não reconheceu a eleição do adversário, alegando que Zanin mudou a "regra do jogo" e passou por cima da Justiça Eleitoral.

"É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo, mais uma vez, pelos amigos do Lula no Supremo Tribunal Federal. É inexplicável isso ter acontecido. As coisas acontecem do nada, a pedido de um ex-sócio, do próprio Zanin, e ele atende a um pedido e passa por cima da Justiça Eleitoral", disse Flávio Bolsonaro.

TSE reconhece vitória de Lula

Com 64.256.232 votos (51,79% dos votos válidos), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República. O candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 59.826.041 votos (48,21%). O resultado foi anunciado neste domingo (25) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques.

Durante o pronunciamento, Kassio Nunes Marques ressaltou a participação popular no processo democrático. O 2º turno contou com mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar, dos quais 128,2 milhões compareceram às urnas. A abstenção ficou em torno de 19,2%, abaixo dos 21,08% registrados no 1º turno. 

O acesso dos eleitores ao transporte coletivo gratuito nos dias de votação também foi abordado pelo ministro. A medida segue parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.013 e previstos na Resolução-TSE nº 23.751/2026

Segundo Kassio Nunes Marques, os tribunais regionais eleitorais (TREs) foram orientados a fiscalizar a oferta do serviço em suas respectivas regiões. O cumprimento da medida também foi acompanhado pelo TSE e pela Corregedoria-Geral Eleitoral. 

“A eventual insuficiência de transporte sempre será apurada e enfrentada pela Justiça Eleitoral, instituição à qual nossa Constituição atribuiu a competência exclusiva de gerir o processo eleitoral”, afirmou o ministro. 

 

 

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