União Brasil define o nome de Rose para assumir o comando da Sudeco

O diretório nacional do União Brasil indicou o nome da ex-deputada federal Rose Modesto para assumir o comando da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), cuja nomeação ao cargo deverá sair em breve.

Isso porque o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aguarda as definições dos indicados para responder pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), de modo a publicar as três nomeações de uma só vez.

A Sudeco é uma autarquia federal brasileira criada por meio da Lei Federal nº 5.365, de 1º de dezembro de 1967, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da Região Centro-Oeste. A entidade tem jurisdição nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, tendo sede e foro em Brasília.

Segundo apurou o Correio do Estado, como a cota do cargo é do União Brasil, Rose Modesto não corre mais o risco de enfrentar a concorrência de um possível indicado pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), o qual já tinha sugerido o nome do seu ex-chefe de gabinete Sérgio Roberto Castilho Vieira para a Sudeco.

Rose também tinha a concorrência da bancada federal de Mato Grosso, que tinha interesse no cargo, porém, como a Sudeco é da cota do União Brasil, não cabe às outras unidades federativas da Região Centro-Oeste o direito à indicação de superintendente.

DIRETÓRIO NACIONAL

A reportagem obteve a informação que o próprio presidente nacional do partido, deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE), fez a indicação de Rose Modesto para o comando da Sudeco.

De acordo com a investigação do Correio do Estado, Bivar sentia-se culpado por ter insistido que Rose saísse candidata a governadora de Mato Grosso do Sul, mesmo tendo a reeleição para deputada federal já pavimentada.

Com a derrota nas urnas no Estado, ela chegou a comunicar sua saída do União Brasil, contudo, o presidente do partido interveio e a convenceu a continuar na sigla. Desde então, Bivar procurava a melhor colocação para ela e, como solução, sugeriu a superintendência da Sudeco, cargo que teria sido aceito pela ex-parlamentar.

Além disso, a indicação do nome de Rose Modesto para assumir a Sudeco também ganhou apoio do presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que teve a companhia dela na Mesa Diretora da Casa de Leis no mandato passado.

O coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, deputado federal Vander Loubet (PT-MS), também avalizou o nome da ex-parlamentar.

No dia 13, em entrevista ao Correio do Estado, Rose Modesto afirmou que realmente houve o convite para assumir o cargo de superintendente da Sudeco.

“Aliás, foram três convites, e vou decidir em breve”, esclareceu.

Além disso, a Sudeco fica sob o comando do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo titular é Waldez Góes, que se licenciou do PDT para assumir o cargo na cota do União Brasil, mesmo não sendo filiado ao partido.

No cargo, Rose continuará em evidência, já de olho na eleição municipal do próximo ano, sendo, a princípio, o nome do União Brasil para disputar a Prefeitura de Campo Grande.

Nesta semana, houve boatos de que ela teria sido convidada a migrar do União Brasil para o Progressistas, a fim de se tornar a candidata da sigla na disputa pela prefeitura da Capital. Entretanto, pessoas próximas a Rose Modesto garantiram ao Correio do Estado que o rumor não passava de informação equivocada.

Saiba: Confira os ministérios do União Brasil - Atualmente, o União Brasil tem três nomes nos ministérios do governo Lula: Daniela Carneiro (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes ( Integração e Desenvolvimento Regional), que, embora filiado ao PDT, foi escolhido por indicação do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Assine o Correio do Estado