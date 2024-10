Vereadora "dona de bordel" visita prefeito "mais louco do Brasil"

veja vídeo

Tarcísio de Freitas gravou um vídeo enaltecendo a atual prefeita e indicando Adriane como sua candidata em Campo Grande

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou apoio a Adriane Lopes (PP) no segundo das eleições para prefeita de Campo Grande.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Tarcísio elogia a atual prefeita, que busca a reeleição em disputa com Rose Modesto (União Brasil).

"Meus amigos de Campo Grande e do nosso maravilhoso estado de Mato Grosso do Sul, está chegando o momento de decidir, o momento de pensar os próximos quatro anos, em 27 de outubro, e a nossa opção, a nossa indicação aí em Campo Grande, com muita humildade, é a Adriane Lopes", diz Tarcísio no vídeo.

"É uma pessoa que está preparada, já mostrou o seu talento, já mostrou a sua aptidão, já fez a diferença e quer fazer mais, e é por isso que vai contar sempre com o nosso apoio, como nosso suporte, e posso aqui humildemente também compartilhar as nossas experiências. Então a gente pede a atenção de vocês para a Adriane Lopes, tenho certeza que ela vai continuar transformando Campo Grande", acrescentou o governador paulista.

Apoio de Bolsonaro

Adriane Lopes também conta com apoio da senadora Tereza Cristina (PP) e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme reportagem do Correio do Estado, Bolsonaro inclusive mandou recado aos filiados do PL, onde classificou como "sacanagem" alguns deles criticarem a atual prefeita da Capital ou declararem apoio e pedirem voto a candidata Rose Modesto, adversária da prefeita no pleito.

O Correio do Estado teve acesso ao recado do ex-presidente.

“Já fiquei sabendo que tem gente nossa trabalhando contra, e esse pessoal tem de ripar do PL em 2026. Essa gente tem de sair do partido. Eu até aceito que fique neutro, mas bater na nossa gente, aí está de sacanagem”, declarou Bolsonaro.

Ainda no recado enviado para o PL de MS, em especial ao diretório de Campo Grande, o ex-presidente revelou que, em decorrência da agenda apertada em outras cidades do País onde o partido tem candidatura própria a prefeito ou está apoiando algum partido aliado, ele não poderá vir pessoalmente à Capital pedir votos para Adriane.

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, no entanto, participou de evento Movimento Mulheres Conservadoras do Brasil, em Campo Grande, nessa quinta-feira (17), onde reforçou apoio a candidatura de Adriane.