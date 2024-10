Em operação contra o tráfico, PF toma caminhonete do "mais louco do Brasil"

Universidade pública

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi listada, mais uma vez, como uma das melhores universidades da América Latina.

De acordo com o QS World Rankings , a UFMS ocupa a posição 161-170 no ranking internacional, 46ª entre as universidades brasileiras, 32ª entre as universidades federais, 3ª na região Centro-Oeste e 1º lugar em Mato Grosso do Sul.

O ranking avalia milhares de instituições de 23 países da América Latina, sendo que 437 foram selecionadas como as melhores. Desse número, 96 são universidades brasileiras e 48 federais.

O ranking internacional considera os seguintes indicadores para avaliação: pesquisa e descoberta (citações por artigo, artigos por faculdade e reputação acadêmica); experiência de aprendizagem (proporção de alunos docentes e pessoal com PhD); engajamento global (rede internacional de pesquisa e impacto na web); empregabilidade; taxas internacionais; bolsas de estudos; mistura de estudantes; testes de inglês e testes acadêmicos.

A UFMS já foi listada outras diversas vezes como uma das melhores da América Latina e até mesmo do mundo.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 17 de maio de 2023, a instituição foi considerada a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e a 1ª de MS , de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a UFMS como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.

A UFMS ainda está entre as mil melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking acadêmico de universidades mundiais, divulgado pela Shangai Ranking Consultancy . A UFMS ocupa a posição 901-1000 entre as melhores universidades do mundo e o 21º lugar entre as universidades brasileiras.

De acordo com a diretora de Avaliação Institucional, Caroline Pauletto Spanhol, a instituição melhorou de posição se comparado ao ano passado.

“Entre as universidades federais brasileiras, a UFMS teve um posicionamento melhor quando comparado ao ano passado, quando estava na faixa de 33 a 48. Esse é o melhor resultado desde 2020 entre as federais brasileiras. Os resultados do QS World University Rankings revelam a manutenção da nossa posição como uma das melhores instituições do Brasil e da América Latina”, explicou a diretora.

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

INSCRIÇÕES ABERTAS

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (1ª, 2ª e 3ª etapa) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão com inscrições abertas.

As inscrições, que podem ser feitas neste site , vão até 13 de novembro.

Provas do Vestibular ocorrerão, das 8h às 13h, em 1º de dezembro e do PASSE, das 8h às 13h, em 8 de dezembro, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Algumas provas s erão realizadas de forma online .