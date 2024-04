Vereadores votarão na próxima semana projeto que permite a entrada com água potável em shows

Em Busca da "bênção"

Buscando apoio a prefeita Adriane Lopes (PP), comparecece neste domingo (21), em ato no Rio de Janeiro, convocado pelo ex-presidente Bolsonaro

A prefeita Adriane Lopes (PP), está no ato "Em Favor do Estado de Direito", convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorre na manhã deste domingo (21) no Rio de Janeiro (RJ). É a segunda vez que a chefe do Executivo Municipal comparece a uma convocação do ex-presidente.

Por meio das redes sociais, a prefeita de Campo Grande, que busca a bênção de Bolsonaro, publicou uma foto com o ex-presidente no Aeroporto demonstrando proximidade.

“Nesta manhã conversamos com o presidente Bolsonaro. Vou participar da manifestação e me juntar aos milhares de brasileiros que também irão participar, em prol da democracia, da nossa liberdade e também dos valores cristão. O ato é pacífico e ressalta o nosso posicionamento político”, reforçou a Prefeita.

Diversas autoridades estão presentes como o general Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o deputado federal Marcos Feliciano (PL-SP), entre outros na manifestação convocada "Em Favor do Estado Democrático de Direito".

Durante a semana, a prefeita Adriane Lopes, em entrevista ao Correio do Estado, contou que o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, à sua pré-candidatura à reeleição a Prefeitura de Campo Grande ainda não está confirmada, mas é um "anseio" dela e do partido. “Nós gostaríamos de caminhar juntos. Direita e centro-direita”, afirmou.

Enquanto a Senadora Tereza Cristina (PP-MS), segue tentando costurar a aliança entre PP e PL visando fortalecer o nome de Adriane Lopes, "correndo por fora" o ex-deputado estadual Rafael Tavares, cassado pela Justiça Eleitoral, em razão do partido que o elegeu, o PRTB, não ter cumprido a cota feminina em 2022, entrou na disputa pelo apoio de Bolsonaro após se filiar ao PL.

Tendo inclusive tirado fotos com Bolsonaro em Brasília, chegou a afirmar que será o escolhido do ex-presidente para disputa como Prefeito da Capital.

Além de Tavares e Adriane Lopes, o deputado estadual João Henrique Catan também está na briga pela bênção do ex-presidente.

O ato no Rio de Janeiro ocorre nesta manhã em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no vídeo de divulgação da convocação de apoiadores, Bolsonaro não menciona diretamente o bilionário Elon Musk, dono da rede social X (ex-twitter), mas chega a dizer que o mundo está tomando conhecimento da "ameaça a liberdade de expressão".

Bolsonaro em Mato Grosso do Sul

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o ex-presidente Bolsonaro virá para Mato Grosso do Sul entre os dias 14 e 15 de maio.

Está confirmada a participação na Exposição Agropecuária de Dourados. A visita do presidente é esperada pelos pré-candidatos e pode ser definitiva para a "batida do martelo" com relação a quem receberá a bênção dele como escolhido para a Prefeitura da Capital.

Ato em São Paulo

No dia 25 de fevereiro, a Prefeita Adriane Lopes esteve presente no "ato pelo estado democrático de direito, liberdade, família e futuro do Brasil" em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, na Avenida Paulista, convocado pelo pastor Silas Malafaia.

Apesar de ter comparecido durante o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Adriane não chegou a subir no trio elétrico e acompanhou entre os apoiadores bolsonaristas na avenida, enquanto discursaram várias lideranças, pastores e até a ex-primeira dama.

A Prefeita de Campo Grande para marcar presença chegou a tirar fotos e gravar um vídeo na Avenida Paulista em meio a bolsonaristas e posteriormente em cima do trio elétrico depois de todos os discursos.

Recepção em Campo Grande

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esteve em Campo Grande ocasião em que foi recepcionada pela prefeita Adriane Lopes e ganhou uma bíblia.

Michelle Bolsonaro participou do evento do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, no espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, no dia 24 de fevereiro.

** Colaborou Eduardo Miranda e João Gabriel Vilalba

