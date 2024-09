Zanin mantém regra de 30% de recursos para candidaturas negras

MUNDO NOVO

Wellington Blepper Flauzino, vulgo "Flauzinin Dugrau", foi preso em meados de agosto, em Mundo Novo, por transmitir ao vivo imagens com cenas de sexo envolvendo adolescente de 16 anos

Wellington Beppler Flauzino, mais conhecido como “Flauzinin Dugrau”, de 24 anos, teve sua candidatura a vereador de Mundo Novo aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), mesmo ainda preso por transmitir ao vivo imagens com cenas de sexo envolvendo adolescente de 16 anos.

Caso aconteceu no dia 13 de agosto, há três semanas, mas ele ainda segue em reclusão, segundo informações dadas pela Polícia Civil à reportagem do Correio do Estado. No site do DivulgaCand, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sua situação aparece como deferida, ou seja, “candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral”.

Sua situação partidária, do qual ele está filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), também aparece como deferida. Ainda, através do portal, seus bens declarados estão avaliados em R$ 24 mil, divididos em apenas dois bens: R$ 10 mil em dinheiro em espécie e R$ 14 mil em um veículo, uma moto Honda CG/160 FAN ano 2021.

Há 23 dias preso, sua conta no Instagram, onde ele tem 17,2 mil seguidores, segue ativa como se nada tivesse acontecido. Importante ressaltar que, um dia e meio após ter sido recluso, sua assessoria postou um pronunciamento na rede social, do qual afirma que “por meio deste story, avisamos, Wellington Beppler Flauzino conhecido por nós como, @flauzinin_dugrau estará ausente das atividades no Instagran [sic.] por tempo indeterminado. A acessoria [sic.] dele tomará conta desse Instagram por tempo indeterminado! Obrigado pela compreensão de todos”.

Por exemplo, hoje, dia 05 de setembro, postaram alguns vídeos ostentando sua moto (aquela declarada como bem no DivulgaCand) e sua propagando rotineira do “Jogo do Tigrinho”. No feed, não há nenhuma postagem há três semanas, dias antes de ser preso, do qual ele aparece empinando com o veículo de duas rodas.

Wellington Beppler Flauzino foi indiciado com base no art. 240, “caput” e §1º, inciso I do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. A pena é reclusão, que pode ir de 4 a 8 anos, e multa.

Dado o histórico de reiteração criminosa do indivíduo, que já havia sido indiciado recentemente por crimes relacionados ao registro e divulgação não autorizados de conteúdo pornográfico, o delegado responsável pelas investigações representou pela sua prisão preventiva. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na noite de ontem.

O mesmo inquérito investiga ainda outros crimes que podem ter sido cometidos pelo rapaz, incluindo o fornecimento de bebida alcoólica para menores (art. 243, ECA) e o favorecimento à prostituição ou exploração sexual de menores (art. 218-B do Código Penal).

*Colaborou Alanis Netto

