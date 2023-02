Games: Crescimento e participação no mercado de jogos digitais até 2028

Monitores de PC, tablets, smartphones, htv h8, chromecasts e TV são usados como dispositivos de vídeo ou acessórios para exibição das imagens, e todos esses equipamentos podem ser comprados com facilidade em lojas físicas ou através da internet, sendo entregues, de forma cômoda, através dos Correios ou de outra transportadora.

Os sistemas eletrônicos usados para jogar videogames são conhecidos como plataformas, e cada tipo de jogo se conecta a uma delas.

Diferentes tipos de jogos estão disponíveis para diferentes plataformas de jogos. Alguns se tornam ícones e acabam marcando suas gerações. Super Mario, Top Gear, Fifa, Tomb Raider, e agora, Minecraft, Free Fire e Lol, são apenas alguns dos nomes que não passam despercebidos por quem gosta de jogar on ou off line.

Os videogames estão disponíveis em dois formatos: digital e físico.

O formato físico é aquele em que o jogo é jogado com o uso de disco físico.

Enquanto o formato digital é aquele em que o jogo fica disponível após o download e não requer nenhum disco físico para jogar.

O assunto pode parecer coisa de criança ou adolescente, mas, em 2021, foram R$11 bilhões movimentados pela indústria dos games e a projeção é que, até 2028, esses números fiquem em torno de USD 321 bilhões.

De olho na fortuna

Empresas dos mais variados segmentos têm se interessado em usar suas possibilidades para ingressar no mercado dos games, principalmente de olho nessa fortuna que deve ser despejada no setor, em menos de uma década.

Grandes nomes do mercado, como a Magazine Luiza e diversas outras companhias, já fizeram investimentos na área dos jogos, inclusive comprando portais de conteúdo relacionados ao assunto.

Para ganhar destaque, aplicam centenas de milhares de reais em estratégias de marketing.

Criação de conteúdo para diversos canais, contratação de agências de SEO para comprar links em grandes portais e divulgação de parcerias com influencers do universo gamer, são apenas algumas das técnicas utilizadas para conseguir conquistar uma fatia desse mercado bilionário.

Uma empresa que já possui uma estrutura enorme e que pode usar qualquer tipo de meio de pagamento para vender, não só os aparelhos de videogame como as mídias físicas e até mesmo os downloads de jogos, realmente não pode perder tempo.

Os jogos, no entanto, não são comercializados apenas pelos grandes players e há, inclusive, lojas físicas especializadas na venda de itens de e-sports.

A estrutura para esse tipo de negócio não precisa ser tão grande.

Muitas lojas possuem menos de 10 metros quadrados, um balcão, poucas prateleiras e uma vitrine com muito led para atrair os jovens.

Muitas delas, inclusive, trabalham com a venda de boa parte dos produtos sob encomenda.

Entre os produtos mais procurados (principalmente pelos jovens), videogames novos e usados, controles, mídias físicas (fitas e cds), computadores de última geração com placas de vídeo de alta capacidade, teclados e mouses com botões extras, coolers mais potentes do que os tradicionais, e diversos outros softwares e hardwares que poder ser utilizados como lazer, ou, até mesmo, como profissão.

Como instrumento de consolidação de vendas, usa-se dinheiro vivo, pix e Stone Maquininha para recebimentos por cartão (uma das maquininhas mais usadas dentro desse segmento).

Com alguns pcs gamers e consoles que podem custar mais de uma dezena de milhares de reais, o parcelamento, geralmente, acaba sendo a forma escolhida para a compra, aquecendo outros setores da economia.

De modo geral, tudo isso pode ser variável, mas para esse nicho de mercado e de público, há algo que não pode ser negligenciado: É preciso estar atualizado em relação ao que está fazendo sucesso entre os gamers para não acabar morrendo na praia.

De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa independente nos 110 maiores países do mundo, em 2013 cerca de 18,75% da população era de jogadores ativos de jogos e 2,4 bilhões se declaravam como usuários de internet.

Além disso, a China sozinha tem 180 milhões de jogadores ativos, o que é quase equivalente ao número de jogadores ativos na Europa Ocidental.

Espera-se que o aumento da renda disponível nos países em desenvolvimento, como Índia e China, alimente a taxa de crescimento do mercado de jogos digitais, já que o aumento da renda disponível permite que o cliente gaste mais dinheiro em produtos desse segmento, fazendo com que o mercado global de games se torne ainda maior.

“Global Digital Games Market Research Report”

As informações deste conteúdo são provenientes do principal relatório de mercado de jogos digitais dos Estados Unidos, o “Global Digital Games Market Research Report”, conhecido e respeitado por compartilhar o conhecimento e as experiências de especialistas do setor para que fabricantes, novos participantes e empresas relacionadas ao universo dos games possam tomar decisões corretas.

O relatório inclui um estudo mundial com os principais players do mercado, previsões para o futuro próximo, receita e participação no mercado, desafios e oportunidades, além de se aprofundar em temas como tipo de produto, aplicativo, divisão regional, tamanho do mercado, volume e valor, oferecendo os principais planos de desenvolvimento, como tendências e expansões inovadoras, fortalecimento do portfólio de produtos, fusões e aquisições, colaborações, invenções e desenvolvimento geográfico.