Tecnologia

Tecnologia

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

As medidas entrariam em vigor um ano após a publicação da lei no Diário Oficial, mas prazo deverá ser reduzido para 180 dias

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/09/2025 - 22h00
O governo federal vai editar uma Medida Provisória para reduzir o prazo para que as big techs coloquem em prática as normas fixadas pelo PL 2628, conhecido como ECA Digital. O projeto aprovado no Congresso estabelece regras para o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. As medidas entrariam em vigor um ano após a publicação da lei no Diário Oficial. O governo, no entanto, considerou o prazo longo e decidiu reduzi-lo para 180 dias.

A MP está sendo liderada pela Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) e deve ser editada nos próximos dias. Nesta quarta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar o projeto em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ao alterar o prazo, o governo levou em conta, segundo fontes do Palácio do Planalto, o fato de que a lei entraria em vigor somente próximo da eleição, o que poderia elevar tensões durante o período eleitoral. Há uma visão de que qualquer debate relacionado às big techs está "entranhado" nas eleições de 2026

A aprovação do projeto de lei foi cercada de discussões e gerou reação de parte da oposição, que considerou o novo regramento uma espécie de censura às redes. O governo pesou ainda a possibilidade de que a demora para aplicar o ECA Digital transformasse a nova lei em "letra morta".

A nova direção do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu retomar os planos de oferecer treinamento com as principais plataformas digitais para as suas lideranças. O objetivo é fortalecer a militância digital mirando as eleições de 2026 e a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O "ECA digital" foi aprovado no Congresso no mês passado após intenso debate sobre a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. A comoção da opinião pública sobre o tema foi motivada por um vídeo do youtuber "Felca" a respeito do que classificou como "adultização" de crianças. Na publicação, Felca explicou de que forma o algoritmo direciona a pedófilos os conteúdos que expõem menores de idade.

O projeto aprovado estabelece que conteúdos que violem direitos da criança e do adolescente devem ser removidos imediatamente após a empresa ser comunicada pela vítima, por responsáveis ou por autoridades. Estão incluídos nessa regra conteúdos de assédio, exploração sexual, incentivo à automutilação e uso de drogas; entre outros. Além disso, o texto prevê a implementação de ferramentas de supervisão para os pais e determina que as empresas possam ser sancionadas e multadas caso descumpram medidas determinadas pela lei.

Mundo

China se prepara para construir o maior parque solar do mundo, rumo à neutralidade de carbono

O projeto faz parte do esforço do país para reduzir suas emissões de carbono.

31/08/2025 22h00

China se prepara para construir o maior parque solar do mundo, rumo à neutralidade de carbono

China se prepara para construir o maior parque solar do mundo, rumo à neutralidade de carbono

A China está prestes a concluir o maior parque solar do mundo, uma iniciativa que cobrirá 610 quilômetros quadrados da meseta tibetana, uma área equivalente ao tamanho de Chicago.

O projeto faz parte do esforço do país para reduzir suas emissões de carbono. Quando finalizado, será capaz de gerar eletricidade suficiente para abastecer 5 milhões de casas.

Em um cenário onde a demanda por eletricidade cresce a cada ano, a China tem instalado painéis solares a uma velocidade inédita. No primeiro semestre de 2025, o país instalou 212 gigawatts de capacidade solar, superando a capacidade total dos Estados Unidos (178 GW).

Este esforço tem mostrado resultados, com uma queda de 1% nas emissões de carbono nos primeiros seis meses de 2025, consolidando uma tendência iniciada em março de 2024.

A energia solar, já superando a eólica, se aproxima de se tornar a maior fonte de eletricidade limpa do país, enquanto a produção de energia eólica também aumentou consideravelmente.

Especialistas, como Lauri Myllyvirta, analista do Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo, consideram essa uma tendência estrutural, sinalizando que, pela primeira vez, a China está conseguindo reduzir suas emissões enquanto mantém o crescimento econômico.

Apesar desse progresso, o país ainda enfrenta desafios. A China continua sendo altamente dependente de fontes de energia baseadas em carbono, o que representa um obstáculo para a descarbonização completa.

Li Shuo, diretor do China Climate Hub, alertou que, embora as mudanças sejam promissoras, o país ainda tem um longo caminho a percorrer na transição para uma economia de baixo carbono.

O projeto solar no Tibete, além de ser um marco na produção de energia limpa, traz benefícios ecológicos. Os painéis solares atuam como barreiras contra o vento e ajudam a reduzir a evaporação do solo, favorecendo o crescimento da vegetação.

O projeto também integra pastoreio, com o uso de "ovelhas fotovoltaicas", que pastam sob os painéis.

A China está investindo em grandes linhas de transmissão para levar essa energia solar para as áreas mais industrializadas do país, enfrentando desafios relacionados à infraestrutura elétrica, que ainda é adaptada à produção constante de plantas a carvão.

A adaptação da rede elétrica para lidar com fontes de energia renováveis é um dos maiores desafios da política energética chinesa.
 

MS Promove 1º Encontro Regional para Debater o Futuro da Comunicação.

04/08/2025 12h45

1° ENCONTRO REGIONAL MIDIACOM MS

1° ENCONTRO REGIONAL MIDIACOM MS

A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (MIDIACOM MS) anuncia a realização do seu 1º Encontro Regional, um evento pioneiro que promete reunir os principais nomes e mentes do setor de comunicação. Marcado para o dia 4 de agosto de 2025, o encontro acontecerá no prestigiado Anfiteatro da UNIGRAN, em Dourados, e visa fomentar discussões cruciais sobre o panorama atual e futuro do rádio e da televisão no contexto da transformação digital.

Com o tema “O Futuro do Rádio e da Televisão: mais conectados, mais relevantes e mais presentes”, o evento é uma iniciativa inédita da MIDIACOM MS para aproximar profissionais, empresários, estudantes e especialistas, proporcionando um ambiente rico para a troca de experiências e o debate de ideias. 

A programação foi cuidadosamente elaborada para abordar os desafios impostos pelas novas tecnologias e as oportunidades que surgem com as mudanças no comportamento do público consumidor de mídia.

Destaques da Programação e Palestrantes Confirmados.

O 1º Encontro Regional MIDIACOM MS contará com a presença de renomados palestrantes que trarão suas perspectivas e conhecimentos sobre o cenário da comunicação. Entre os nomes já confirmados, destacam-se:

• Marina Alves, que abordará o tema “Rádio: meio indispensável para uma comunicação assertiva!”. Sua palestra promete reforçar a importância do rádio como ferramenta eficaz e direta na comunicação contemporânea, destacando sua resiliência e capacidade de adaptação.

• Frederico Fukagawa, com a palestra “Hábitos de Consumo de Mídia no Interior”. Fukagawa trará dados e análises sobre como as audiências do interior do estado interagem com os diferentes meios de comunicação, oferecendo insights valiosos para estratégias de conteúdo e programação.

• Fernando Morgado, que apresentará “A força da TV aberta e do rádio: mídias que geram resultado”. Morgado, conhecido por sua expertise no mercado de mídia, explorará o poder de alcance e a capacidade de geração de resultados da televisão aberta e do rádio, mesmo diante da crescente fragmentação do consumo de conteúdo.

O evento se configura como uma oportunidade ímpar para a atualização profissional, o networking e a prospecção de novas tendências no setor. A discussão sobre a relevância e a presença contínua do rádio e da televisão em um mundo cada vez mais digitalizado é fundamental para a sustentabilidade e o crescimento dessas mídias.

Compromisso Social e Acesso ao Evento.

Além de seu caráter informativo e profissional, o 1º Encontro Regional MIDIACOM MS também reforça seu compromisso com a responsabilidade social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Essa iniciativa visa não somente facilitar o acesso a um público mais amplo, mas também contribuir com instituições de caridade e comunidades carentes da região.

A expectativa é de que o encontro gere um impacto significativo no cenário da comunicação sul-mato-grossense, impulsionando a inovação e a adaptação das emissoras às demandas de um mercado em constante evolução. Profissionais e estudantes são incentivados a participar e a contribuir para este importante debate sobre o futuro da mídia. A MIDIACOM MS reitera seu convite a todos os interessados em fazer parte deste marco na história da comunicação do estado.

