CASO

Como suspeito de ameaçar Felca tentou forjar mandado de prisão contra o influenciador

Cayo Lucas, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 25, em Olinda, Pernambuco, suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/08/2025 - 23h00
Cayo Lucas, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 25, em Olinda, Pernambuco, suspeito de fazer ameaças de morte ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

A defesa dele não foi localizada até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito tentou inserir no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (BNMP/CNJ) uma falsa comunicação contra o próprio Felca. No momento da prisão, Lucas estava acompanhado de outro rapaz, identificado como Paulo Vinícius. A defesa de Vinícius não foi localizada.

"Conseguiam invadir sistemas das polícias do Brasil e do Poder Judiciário, conseguindo inclusive inserir informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fosse inimiga do grupo", disse o delegado Eronides Meneses, da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Pernambuco. "Eles utilizavam essas informações também para abertura de contas para lavagem de dinheiro e recebimento de pagamentos."

Lucas teria confessado que comprava senhas de acesso a sistemas sigilosos no Telegram, serviço de mensagens instantâneas.

"Foi constatado que ele estava com um computador aberto e logado no sistema da polícia aqui de Pernambuco. Ele estava com acesso, com a senha e outras credenciais anotadas, inclusive elas estavam funcionando perfeitamente. Ele acabou confessando que adquiriu as credenciais em grupos no Telegram", disse Meneses.

Procurado pelo Estadão, o Telegram não havia respondido até a publicação desta reportagem.

Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de invasão de dispositivo informático com acesso a informações sigilosas, por terem entrado no sistema da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Se condenados, a pena pode chegar a até cinco anos de prisão.

Ameaças e venda de material infantil

Em postagem nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, disse que rapaz vendia pornografia infantil.

"A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes", afirmou Derrite.

Quebra de sigilo

Na semana passada, a Justiça determinou a quebra do sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google que ameaçou de morte o youtuber. Procurado pelo Estadão, o Google informou que não iria comentar a decisão da Justiça.

Os e-mails têm os seguintes dizeres: "e ae babaca vc acha que vai fica vc impune por denunciar o hytalo santos vc ta enganado vc vai se ferrar muito sua vida após a denunciando ele prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "ae macaco branco vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vc vai pagar com a vida vc e um otário pedófilo". As ameaças vieram depois de o youtuber denunciar a 'adultização' de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Felca pediu a tramitação do processo em segredo de Justiça, mas o magistrado negou sob a justificativa de que "o princípio da publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo o sigilo exceção". Ainda de acordo com o juiz, não há "demonstração suficiente de risco à intimidade das partes ou interesse social que justifique tal medida excepcional".

Na ocasião, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou que sejam repassados "os dados de identificação vinculados à conta de e-mail, contemplando os IPs de acesso dos últimos 6 (seis) meses, portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável."

O magistrado fixou ainda multa diária no valor de R$ 2 mil, limitada a R$ 100 mil, para o caso de descumprimento.

Denúncia de exploração de crianças e adolescentes

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance".

Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,45 milhões no YouTube e 870 mil na rede X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, passaram a tratar com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais que estava parada no Congresso.

O projeto de lei chamado de "ECA Digital" - referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente - foi aprovado na quarta-feira, 20, na Câmara dos Deputados.

Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações.

DETERMINAÇÃO

Moraes atende PGR e manda PF monitorar Bolsonaro 24 horas por dia

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília

26/08/2025 16h50

Uma semana antes de julgamento, Moraes manda PF monitorar 24h por dia o ex-presidente de Jair Bolsonaro

Uma semana antes de julgamento, Moraes manda PF monitorar 24h por dia o ex-presidente de Jair Bolsonaro Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 25, o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tempo integral pela Polícia Federal.

O ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília. Segundo a decisão, equipes devem ficar de prontidão no endereço.

Moraes usa como justificativa a proximidade do julgamento da trama golpista. Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima semana na Primeira Turma do STF.

A decisão menciona ainda a minuta de pedido de asilo político encontrada no celular do ex-presidente, o que gerou um temor sobre a possibilidade de fuga. A defesa nega que Bolsonaro tenha cogitado deixar o Brasil.

Em parecer enviado ao STF, a procuradoria-Geral da República (PGR) se mostrou favorável ao reforço no policiamento. O procurador-geral Paulo Gonet defendeu "o monitoramento em tempo real" das medidas cautelares impostas do ex-presidente, "adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança".

especialistas

BB denuncia vídeo de Eduardo Bolsonaro por fake news e pede ação da AGU

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, reclamou publicamente desse movimento em evento no dia 20, sem citar nomes

25/08/2025 07h28

Eduardo Bolsonaro gravou vídeo na semana passada afirmando que o Banco do Brasil corria risco de falência e aconselhou saques em massa

Eduardo Bolsonaro gravou vídeo na semana passada afirmando que o Banco do Brasil corria risco de falência e aconselhou saques em massa

O Banco do Brasil denunciou à Advocacia-Geral da União uma série de postagens feitas na última semana nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e incitando a retirada maciça de recursos por correntistas.

Segundo ofício encaminhado pelo banco, os ataques nas redes sociais começaram na última terça-feira, 19. Entre eles, há um vídeo feito por Eduardo Bolsonaro no dia 20, em que o deputado federal afirma que "o Banco do Brasil será cortado das relações internacionais, o que o levará à falência". Eduardo tem mais de 1,7 milhão de seguidores em seu canal no Youtube.

O Estadão/Broadcast procurou o deputado, mas ainda não obteve resposta.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, reclamou publicamente desse movimento em evento no dia 20, sem citar nomes.

O BB denunciou outros autores, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o advogado Jeffrey Chiquini, que defende o ex-assessor da Presidência do governo Jair Bolsonaro Filipe Martins, com postagens, segundo o banco, difamatórias e contra a soberania nacional.

Na comunicação à AGU, os advogados alertam que esses ataques podem configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a soberania nacional, contra o Sistema Financeiro Nacional, além de representar violação de sigilo bancário e difamação. Por isso, o BB quer que a AGU avalie a ação na Justiça para coibir a disseminação desse tipo de informação.

As postagens mencionadas foram feitas no X, no Instagram e no Threads, além de vídeos no Youtube.

"A nova estratégia consiste em coagir, ameaçar e colocar instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, notadamente o Banco do Brasil, contra o Supremo Tribunal Federal", afirma o BB, no mesmo ofício.

A informação de que o BB havia comunicado a AGU sobre as postagens foi revelada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão/Broadcast.

Do dia para noite, surgem especialistas em Lei Magnitsky

No documento, o BB relata à AGU que a campanha pode levar à uma corrida bancária contra a instituição, em razão de entendimentos falsos e incorretos sobre a aplicação da Lei Magnitsky e as consequências para o banco.

Na semana passada, o BB cancelou o cartão internacional do ministro Alexandre de Moraes, de bandeira Mastercard, como consequência da aplicação da medida restritiva decretada por Donald Trump. No lugar, ele recebeu um cartão com da Elo, bandeira brasileira cujos acionistas são o próprio BB, além da Caixa e do Bradesco.

"O cenário de risco é que, do dia para noite, e cada vez mais, surgem especialistas em Lei Magnitsky, formados em redes sociais, que recomendam a retirada de recursos de bancos brasileiros, especialmente do Banco do Brasil, controlado pelo Estado brasileiro", afirma o BB. "Esse raciocínio enviesado, que pode fomentar uma corrida de clientes para retirada de recursos de instituições financeiras brasileiras, sem qualquer conhecimento de causa, gera tensão em seus clientes e risco à economia nacional."

O banco relatou que, em razão da campanha, clientes começaram a pedir "esclarecimentos pelo temor de sanções secundárias falsamente propagadas".

Neste sábado, 23, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) atribuíram essa campanha nas redes sociais a bolsonaristas.

