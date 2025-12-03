Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

Educação

Finep destina R$ 1,27 bi para obras e investimentos em universidades e centros de pesquisa

Os repasses serão resultado de três Ações Públicas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/12/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) repassará R$ 1,27 bilhão para ampliar e modernizar a infraestrutura de universidades e centros de pesquisa. O total corresponde ao resultado de editais que tiveram os contemplados definidos há uma semana - e só agora divulgados.

Os recursos financiarão obras em laboratórios, construção e adaptação de novas instalações e a compra de equipamentos de médio e grande porte, com impacto direto na capacidade de pesquisa e na execução de projetos estratégicos.

Os repasses serão resultado de três Ações Públicas - duas Chamadas Públicas e uma Carta Convite. A Chamada 'Proinfra 2024 - Expansão' recebeu R$ 500 milhões para 67 subprojetos selecionados a partir de 39 propostas.

Os investimentos incluem obras estruturais de maior complexidade e aquisição de máquinas laboratoriais, incluindo itens de grande porte. Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficaram com 39,7% do total destinado, em linha com a política de redução de assimetrias regionais.

Na Chamada 'Proinfra - Desenvolvimento Regional (NNECO 2024)', foram aprovados 127 subprojetos, com aporte de R$ 597 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

O Nordeste foi a região mais contemplada, com R$ 361,8 milhões em 79 subprojetos voltados à expansão física de laboratórios e implantação de novas unidades de pesquisa. Centro-Oeste e Norte receberam R$ 164,7 milhões e R$ 70,3 milhões, respectivamente.

Já a Carta Convite 'CT-Infra IFES 2025' contemplou 100 subprojetos, com até R$ 174,8 milhões para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos em universidades federais e instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

De acordo com a Finep, a ação possibilita recuperar estruturas existentes, prolongar a vida útil de equipamentos e assegurar continuidade das atividades de pesquisa e ensino.

Para o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep, Carlos Alberto Aragão, o conjunto de ações representa reforço estrutural relevante.

"Essas iniciativas são fundamentais para viabilizar projetos de pesquisa de grande relevância para o desenvolvimento do País. Trata-se de um investimento que fortalece a infraestrutura científica e tecnológica nacional e contribui para reduzir desigualdades regionais", afirmou.

polêmica

'Constrangido por ter feito tanto por essas crianças', diz Hytalo em depoimento

A defesa de Hytalo e Euro nega que o conteúdo seja pornográfico e afirma que, embora as coreografias sejam sensuais, a sensualidade não configura crime

01/12/2025 07h13

Compartilhar
Hytalo e Euro estão presos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa

Hytalo e Euro estão presos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa

Continue Lendo...

O influenciador digital Hytalo Santos, preso desde agosto acusado de explorar sexualmente menores de idade, afirmou em depoimento à Justiça se sentir "constrangido" por ter "feito tanto" por crianças e adolescentes vistos como vítimas no processo criminal ao qual responde. A declaração foi revelada em reportagem exibida pelo Fantástico neste domingo, 30.

Questionado pelo juiz se suas condutas infringiam o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente - que tipifica o crime de produzir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente - Hytalo Santos negou.

"Não (estava praticando o crime), vossa Excelência. Eu me sinto até um pouco constrangido por ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes que estão colocados aqui nos autos e ter que responder, por mais que seja obrigatório estar respondendo aqui, mas me dói, me dói muito", disse.

Segundo o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, publicavam nas redes sociais vídeos e fotos de crianças e adolescentes dançando de forma sexualizada na residência do casal, em um condomínio de alto padrão em Bayeux, na Paraíba. O influencer afirma que essa aproximação com os jovens tinha o consentimento dos pais.

Para o MP, que monitora o influencer pelo menos desde 2020 e que já havia solicitado moderações no conteúdo, o casal lucrava com esses vídeos. Após as investigações, o órgão indiciou'Constrangido por ter feito tanto por essas crianças', diz Hytalo em depoimento à Justiça

Em agosto, a Justiça da Paraíba aceitou a denúncia do MP e expediu mandado de prisão preventiva contra os dois, que foram detidos em Carapicuíba, em São Paulo. Hoje, eles estão presos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa.

A defesa de Hytalo e Euro nega que o conteúdo seja pornográfico e afirma que, embora as coreografias sejam sensuais, a sensualidade não configura crime. "Eles (os vídeos) podem ser vistos como atos sensuais, mas a lei não criminaliza o ato sensual. Ela criminaliza o ato pornográfico. E a pornografia não está demonstrada", disse o advogado Sean Kompier Abib ao Fantástico.

'É o ritmo do brega funk'

Ao juiz, Hytalo atribuiu as danças à sua origem e ao aspecto cultural da região. "Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas ou de cunho sexual. A gente só gravava a nossa rotina com a cultura de periferia, que é de onde eu venho. Entre Recife e João Pessoa, o ritmo mais escutado, e que está no Brasil todo, é o ritmo do brega funk."

"As coreografias e os passos usados são vistos por alguns com esse olhar, mas pra gente que é da periferia e é da arte, não", acrescentou. Questionado pelo juiz se entendia que as letras das músicas eram "apelativas" ou "obscenas", Hytalo negou.

A promotoria aponta ainda que o influenciador estimulava os jovens a praticarem relações sexuais. Hytalo também rebateu essa acusação: "Nunca influenciei ninguém a ter relacionamento afetivo", disse. "E o que eu filmava dos relacionamentos das pessoas que elas conheciam é porque eu preferia que fosse com o acompanhamento da mãe do que se elas fizessem escondido."

Investigações

Na última sexta-feira, 28, o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) rejeitou mais um pedido para que o casal fosse solto. A defesa insistia que o processo deveria ser analisado pela Justiça Federal, mas o juiz responsável decidiu manter a prisão preventiva, afirmando que o argumento já havia sido apresentado em solicitações anteriores.

As investigações estão sob responsabilidade do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que descreve o funcionamento de um esquema voltado à exploração sexual de vulneráveis. Segundo o órgão, adolescentes eram atraídos com promessas de projeção nas redes sociais, vantagens financeiras e outros benefícios.

O MP também identificou controle rígido sobre a rotina dos jovens, além da realização de procedimentos estéticos e tatuagens com conotação sexual. Foi incluído no processo um pedido de reparação por danos coletivos de R$ 10 milhões.
 

DEMOCRACIA

PL suspende atividades partidárias e salário de Bolsonaro

Em nota, o PL argumentou que a medida ocorreu em decorrência de lei e também em razão da suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro

28/11/2025 07h42

Compartilhar
Bolsonaro iniciou o cumprimento de prisão nesta semana e está encarcerado na sede da PF em Brasília

Bolsonaro iniciou o cumprimento de prisão nesta semana e está encarcerado na sede da PF em Brasília

Continue Lendo...

O Partido Liberal divulgou, nesta quinta-feira (27), que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve suas funções partidárias suspensas e também deixou de receber a remuneração da legenda.

Em nota, o PL argumentou que a medida ocorreu “infelizmente” em decorrência de lei (9096/95) e também em razão da suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro, que é presidente de honra do partido. 

A suspensão das atividades partidárias e da remuneração irá perdurar, segundo a nota, enquanto houver os efeitos da condenação pela Ação Penal 2668.

Bolsonaro iniciou o cumprimento de prisão nesta semana e está encarcerado na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado. 

Flávio pede "união"

Nesta noite, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, postou no X que a suspensão das atividades partidárias de Bolsonaro “foi algo obrigatório, e não por vontade do partido”. 

“Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso”, escreveu o senador.

Ele defendeu que o grupo político permaneça unido. “Enquanto eu estiver vivo, nada faltará ao meu pai. Repito, é hora de ficarmos unidos”, defendeu o senador.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

4

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3552, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3552, terça-feira (02/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 25/11/2025

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado