Brasil

DECISÃO

Greve na Petrobras: justiça determina que ao menos 80% dos funcionários voltem à atividade

Os funcionários entraram em greve à 0h do último dia 15 de dezembro após três propostas para Acordo Coletivo de Trabalho apresentadas pela empresa terem sido rejeitadas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

27/12/2025 - 17h00
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou neste sábado, 27, a manutenção de 80% dos trabalhadores da Petrobras em atividade em cada uma das unidades da empresa. A decisão veio após um pedido de tutela de urgência ajuizado pela Petrobras por conta de uma greve nacional por prazo indeterminado que teve início no último dia 15.

Além do porcentual mínimo, também ficou definido que entidades sindicais não poderão impedir o livre acesso aos equipamentos ou ao escoamento da produção. A multa, em caso de descumprimento, foi fixada em R$ 200 mil reais por dia.

"Tal medida encontra amparo, especialmente, no fato de que o processo de negociação coletiva ainda se encontra em curso, bem como na circunstância de que treze entidades sindicais aprovaram a proposta apresentada, com ampla maioria em suas assembleias, permanecendo o movimento paredista restrito a determinados segmentos", consta na decisão do ministro Vieira de Mello Filho, presidente do TST.

Ele ainda marcou uma audiência de conciliação entre a Petrobras e entidades representativas dos trabalhadores na sede do próprio TST no próximo dia 2 de janeiro, às 14h. Caso ainda assim não haja acordo, será feita uma sessão extraordinária na Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) do TST, em 6 de janeiro, às 13h30.

Após a decisão, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou que "está analisando, conjuntamente com o Sindipetro-NF, os passos jurídicos que serão tomados em proteção ao direito de greve dos trabalhadores e à garantia das conquistas do Acordo Coletivo de Trabalho)". O Estadão buscou contato com a Frente Nacional dos Petroleiros (FNP) e a Petrobras por posicionamento a respeito do fato, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Greve na Petrobras

Os funcionários da Petrobras entraram em greve à 0h do último dia 15 de dezembro, uma segunda-feira, após três propostas para Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentadas pela empresa terem sido rejeitadas. No último domingo, 21, a FUP considerou "avanços significativos" nas negociações, mas a greve se manteve

A paralisação engloba 14 sindicatos filiados à FUP, que conta com 32 mil afiliados e 101 mil trabalhadores, e quatro filiados à FNP, que representa por volta de 26 mil trabalhadores do Sistema Petrobras, que envolve Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas e Paraná.

As entidades não aprovaram o aumento real proposto pela empresa, de 0,5%, no mesmo ano em que a Petrobras desembolsou R$ 37,3 bilhões em dividendos (números entre janeiro e setembro). "A oferta é um desrespeito frente aos lucros recordes da companhia", disse a FNP, que considerou as propostas "indignas" em comunicado.

Os sindicatos também pedem uma solução para os Planos de Equacionamento dos Déficits (PEDs) da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), fundo de pensão que administra os planos de previdência complementar aos funcionários. Os PEDs buscam equilibrar um plano de previdência que registra déficit atuarial (quando os compromissos de pagamentos futuros superam os recursos disponíveis), o que faz com que haja cobrança de contribuições extraordinárias de seus participantes para cobrir o valor do déficit.

À época, a Petrobras afirmou, em nota enviada ao Estadão, que adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações, que o abastecimento ao mercado estaria garantido e que não haveria impacto na produção de petróleo e derivados.

"A empresa respeita o direito de manifestação dos empregados e mantém um canal permanente de diálogo com as entidades sindicais, independentemente de agendas externas ou manifestações públicas", informou a nota.

SUCESSÃO

Milei compartilha post de Flávio e bolsonaristas tentam manter pré-candidatura

No post replicado pelo presidente argentino, Flávio está lendo carta escrita delo pai antes de ele ser submetido a cirurgia em Brasília

26/12/2025 07h37

De olho no eleitorado evangélico, a carta escrita por Bolsonaro está repleta de referências religiosas e bíblicas

De olho no eleitorado evangélico, a carta escrita por Bolsonaro está repleta de referências religiosas e bíblicas

olsonaristas tentam manter em pé a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma carta dizendo que Flávio é seu candidato ao Palácio do Planalto no dia em que passou por mais uma cirurgia em Brasília.

Antes do procedimento cirúrgico, Flávio foi ao Hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, e leu uma carta escrita pelo ex-presidente.

A carta repercutiu entre aliados próximos de Bolsonaro e foi citada por políticos nas redes sociais, mas o apoio ficou restrito a um grupo de bolsonaristas, e não ecoou em outros setores da direita e do Centrão.

O presidente da Argentina, Javier Milei, repostou a publicação de Flávio lendo a carta no X, mobilizando o grupo de entusiastas

"Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil", diz a publicação do senador repostada por Javier Milei

Em outro post, republicando o jornalista e influenciador de direita Eduardo Menoni, Flávio escreveu em espanhol: "Vamos libertar o Brasil e toda a América do Sul. Socialismo nunca mais! Basta!."

Bolsonaro escreveu a carta antes de entrar no centro cirúrgico. "Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil", afirmou ele no documento, em uma declaração que remete a passagens bíblicas em que o patriarca Abraão leva seu filho Isaac para ser sacrificado no monte e que o próprio Deus envia seu filho Jesus para morrer por amor à humanidade.

O deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outro filho do ex-presidente, comemorou a repostagem do presidente argentino. "Vamossssss!!!! Gracias, Milei", escreveu Eduardo, com bandeiras do Brasil e da Argentina.

"Flávio recebe não um cargo, mas uma missão: carregar a voz de milhões, sustentar valores, honrar uma história escrita sob perseguição e coragem", afirmou o deputado Mario Frias (PL-SP).

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), também expressou seu apoio a Flávio, apesar do racha na direita sobre à sucessão do Palácio do Planalto em 2026.

"Conte comigo Pr Bolsonaro !!! Vamos lutar juntos para resgatar e reconstruir o Brasil com Flávio Presidente", escreveu o parlamentar na rede social X.

Bolsonaro passou por uma cirurgia de quatro horas para tratar uma hérnia inguinal bilateral, decorrência da facada que ele sofreu na campanha de 2018. O hospital divulgou um boletim médico reforçando que o procedimento ocorreu sem intercorrências

Cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro deve ficar internado por cinco a sete dias e poderá passar por um novo procedimento para tratar os soluços na próxima semana.
 

SUPERSALÁRIOS

Penduricalho favorito do Judiciário fura teto e gera até R$ 1 bilhão

Juízes ou promotores têm direito a dias de folga quando acumulam trabalho ou substituem um colega. Mas, em vez de folgarem, são indenizados

25/12/2025 07h48

No início de dezembro, o Tribunal de Justiça do Paraná aprovou o pagamento de quase R$ 1 bilhão retroativos

No início de dezembro, o Tribunal de Justiça do Paraná aprovou o pagamento de quase R$ 1 bilhão retroativos

A licença compensatória se tornou, ao longo dos anos, o penduricalho favorito do Poder Judiciário e Ministério Público. A popularidade do benefício que fura o teto do funcionalismo público é tanta que se estendeu ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Senado. Há registros de tribunais que já gastaram mais de R$ 1 bilhão com o pagamento do benefício.

A licença funciona da seguinte forma: juízes ou membros do MP têm direito a dias de folga quando acumulam trabalho ou substituem um colega. Mas, como há trabalho demais e poucas pessoas disponíveis para trabalhar, eles afirmam que não podem tirar essas folgas.

A solução encontrada pelas cúpulas dos tribunais é autorizar a venda desses dias de descanso, o que rende cifras milionárias a alguns magistrados, especialmente quando são autorizados valores retroativos.

Como a licença é considerada “verba indenizatória”, o dinheiro cai limpo na conta, sem Imposto de Renda, sem Previdência e acima do teto de R$ 46 mil. Se fosse verba remuneratória, ou seja salário normal, teria limite constitucional e pagaria imposto

No início de dezembro, o Tribunal de Justiça do Paraná aprovou o pagamento de quase R$ 1 bilhão retroativos desta licença, sob o argumento de que o benefício não foi pago desde 2015, quando foi aprovada uma lei federal para regulamentar uma gratificação semelhante.

A origem da licença compensatória remonta ao ano de 2015, quando foram aprovadas duas leis federais que instituíram um benefício com outro nome: a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição a integrantes da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Essa gratificação é uma espécie de “irmã” da licença compensatória, porque as duas partem da mesma ideia, mas funcionam de maneiras completamente diferentes.

A principal diferença entre os dois benefícios é que a lei que instituiu a gratificação definiu limites para os pagamentos do benefício, mas os órgãos de controle do Judiciário e do Ministério Público passaram a flexibilizar essas regras por meio de atos administrativos.

Enquanto a gratificação não pode ultrapassar mensalmente 1/3 do salário do juiz que trabalhe 30 dias em caráter excepcional e tem natureza remuneratória, o que significa que ele está limitado ao teto do funcionalismo, a licença compensatória vai na contramão porque é considerado um benefício indenizatório.

E existe ainda a artimanha da retroatividade, quando os tribunais e órgãos do MP avaliam que o benefício deixou de ser pago por algum motivo, em um determinado período, e autorizam o pagamento do valor correspondente a esses anos devidos com direito a reajuste pela inflação. 

Em alguns casos, é tudo pago de uma vez, o que gera um extra na casa dos milhões na conta de quem já faz parte da elite do serviço público e, na somatória de todos os membros, se aproxima de R$ 1 bilhão.

