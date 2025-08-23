Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

POLÊMICA

O que cantor sertanejo disse sobre mulher suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Diego, da dupla Henrique e Diego, manifestou-se nesta sexta-feira (22), sobre a operação policial promovida pela Polícia Federal e que teve como principal alvo a sua mulher

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/08/2025 - 14h00
O cantor sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego, manifestou-se nesta sexta-feira, 22, sobre a operação policial promovida na quinta-feira, 21, pela Polícia Federal e que teve como principal alvo a sua mulher, a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral.

Ela é investigada por lavagem de dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e teve celulares e carros apreendidos e a conta bancária bloqueada. Nas contas foram bloqueados R$ 2,7 milhões.

Antes de Diego, a defesa de Jaqueline já tinha se pronunciado e afirmou que a empresária "recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, de vez que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar".

Segundo a nota, Jaqueline "mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades", e "entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo".

De acordo com a Polícia Federal, entre 2018 e 2022 Jaqueline recebeu quase R$ 3 milhões do PCC e dividiu entre contas de familiares e amigos, de forma a dificultar o rastreio e a identificação da origem dos valores. Jaqueline é ex-mulher de Júlio César Guedes de Morais, conhecido como Julinho Carambola, apontado pela polícia como um dos principais parceiros do líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

"Os fatos investigados dizem respeito ao tempo do casamento anterior da Jaqueline", afirmou Diego na nota. "Ontem fui surpreendido com a busca e apreensão determinada por ordem judicial em minha casa (...) Recebi com surpresa tal diligência, uma vez que conheço a índole e o comportamento de Jaqueline", escreveu o cantor.

"Nossa família não necessita financeiramente da prática de qualquer ato ilícito e, muito menos, qualquer tipo de auxílio de organizações criminosas, até porque a minha carteira artística é consolidada e me dá a oportunidade de ter uma vida confortável. Tenho plena confiança na Justiça e creio que, após o término da investigação, ficará esclarecida essa lamentável situação envolvendo a Jaqueline", concluiu o sertanejo.

adultização de crianças

Câmara aprova PL que endurece regras sobre uso das redes por crianças

Deputados da direita só apoiaram o projeto depois de uma importante mudança, que adicionou o caráter autônomo da autoridade nacional fiscalizadora

21/08/2025 07h36

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 20, o projeto de lei chamado de "ECA Digital" - referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como reação ao vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização de menores e como algoritmo estimula a interação de pedófilos nas redes.

A proposta, aprovada em votação simbólica, agora volta ao Senado Federal para dar o crivo final nas mudanças feitas na outra Casa

O texto prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. E cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes. Uma autoridade autônoma do governo seria responsável pela aplicação da lei, criar novas regras e aplicar sanções.

Essa proposta tem o patrocínio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de líderes do Centrão e do governo. "O projeto é um exemplo de que, quando o Congresso ouve a sociedade, ouve especialistas e sintoniza com as questões que afetam as famílias, todos ganham", disse João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Motta anunciou que apoiaria essa proposição após reunião com representantes da sociedade civil. Presentes nesse encontro dizem que o presidente da Câmara ficou especialmente sensibilizado ao conversar com a juíza da Vara da Infância do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri. Ela expôs a Motta alguns casos que tem de lidar ao tratar de crimes contra crianças e adolescentes.

A oposição, anteriormente contra o texto, mudou de posição após um novo relatório publicado pelo relator, Jadyel Alencar (Republicanos-PI), em que ele fez acenos ao grupo. A principal mudança foi adicionar o caráter autônomo dessa autoridade nacional fiscalizadora.

Oposicionistas eram temerosos de que o Poder Executivo teria o poder de fazer esse controle, o que, para eles, implicaria em ataques à liberdade de expressão nas redes.

Veja o que diz o projeto de lei do "ECA Digital":

Principais diretrizes

O texto que veio do Senado diz que fornecedores de produtores ou serviços de tecnologia da informação de provável uso por crianças e adolescentes devem tomar medidas para conter o acesso e exposição de menores a exploração e abuso sexual, violência física, bullying virtual e assédio de crianças e adolescentes, promoção de jogos de azar e outros produtos para maiores de idade, publicidade predatória, entre outros.

Empresas devem tomar medidas razoáveis para evitar expor crianças a conteúdos pornográficos

Empresas do meio digital que fornecem produto ou serviço que pode ser usado por crianças devem "tomar medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação de suas aplicações" para prevenir e mitigar riscos de acesso, recomendação ou facilitação de contato de crianças e adolescentes com conteúdos que envolvam exploração e abuso sexual, violência física, intimidação virtual, assédio, indução ao uso de drogas, automutilação ou suicídio, promoção e comercializçaão de jogos de azar, bets, bebidas alcoólicas, narcóticos e demais produtos restritos para menores de idade, conteúdo pornográfico e publicidade predatória.

Essas empresas ainda devem garantir que o design de seus produtos deve evitar o uso compulsivo de produtos ou serviços por menores. No caso de jogos online que possibilitem o uso de conversa por texto, áudio ou vídeo, crianças e adolescentes só poderão usar esses espaços de diálogo com pessoas da mesma faixa etária.

Plataformas devem criar mecanismos confiáveis de verificação da idade de seus usuários

O projeto de lei diz que empresas que produzirem conteúdo, produto ou serviço proibido para menores de 18 anos devem adotar medidas eficazes para impedir o acesso de crianças e adolescentes. É proibida autodeclaração do próprio usuário neste caso.

Além disso, as empresas terão de tomar medidas para fazer a verificação de idade de seus usuários e criar mecanismos para que os pais possam supervisionar o acesso de menores a apps e conteúdos. Pessoas com 16 anos ou menos só podem ter perfil em rede social se essa conta estiver vinculada à identificação de um de seus responsáveis legais.

Empresas devem fornecer ferramentais fáceis de usar para pais fazerem supervisão

Os pais de crianças e adolescentes devem ter acesso a ferramentas acessíveis e de fácil uso para poder supervisionar a atividade de seus filhos na internet. As empresas também são obrigadas a fornecer informações existentes para o exercício da supervisão parental.

Segundo o texto, essas ferramentas deverão permitir aos pais ou responsáveis:

- Visualização, configuração e gerenciamento de opções de conta e privacidade do perfil do menor de idade;

- Restrição de compras e transações financeiras;

- Identificar perfil de adultos que interagem com a criança ou adolescente;

- Acessar métricas como tempo de uso do produto ou serviço;

- Ativar ou desativar salvaguardas por meio de controles acessíveis e adequados; e

- Dispor de informações e opções de controle em língua portuguesa.

Vídeo de Felca incentivou de criação de artigo anti-adultização

O relator do texto incluiu um artigo que veda a monetização e o impulsionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes "de forma erotizada ou sexualmente sugestiva ou em contexto próprio do universo sexual adulto". Jadyel Alencar disse ter feito isso após o vídeo de Felca. "A inclusão responde a uma grave preocupação social recentemente exposta pelo influenciador Felca", afirmou.

Mecanismos de denúncia devem estar disponíveis, e empresas devem guardar informações

Empresas devem comunicar conteúdos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento detectados em seus produtos ou serviços, direta ou indiretamente, às autoridades nacionais e internacionais competentes. Essas empresas também devem fazer relatórios sobre conteúdos de exploração a menores e reter informações, por seis meses, sobre esses tipos de conteúdo.

Plataformas, jogos ou serviços que tiverem mais de um milhão de usuários menores de idade também devem fazer relatórios semestrais explicando os canais disponíveis para denúncias e os processos de apuração, quantas denúncias receberam, medidas adotadas para identificar contas infantis em redes sociais e aprimoramentos para aferir consentimento dos pais.

Alguns conteúdos podem ser removidos imediatamente sem ordem judicial

Conteúdos que violem gravemente os direitos de crianças e adolescentes, como assédio, exploração sexual, incentivo à automutilação e drogas, devem ser removidos assim que a empresa for comunicada dessa publicação pela vítima, por seus representantes, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, independentemente de ordem judicial.

Outro trecho do texto proíbe o uso abusivo de ferramentas de denúncia com o objetivo de coibir censura ou perseguição, podendo até esse usuário responder judicialmente se detectada infração penal. Esses dois trechos foram incluídos pelo relator para conquistar o apoio da oposição.

Autoridade nacional autônoma será responsável por fiscalizar cumprimento da lei

O texto estabelece que uma autoridade nacional autônoma é a responsável por garantir a vigência da lei. Ela seria responsável por fiscalizar o cumprimento, aplicar sanções e até criar novas regras. Para conquistar o apoio da oposição, Alencar incluiu um trecho em que proíbe que regulamentação possa permitir em mecanismos de "vigilância massiva" e criar "práticas contra os direitos fundamentais à liberdade de expressão" e à privacidade e deu ênfase ao caráter autônomo dessa autoridade.

Sanções para empresas que descumprirem lei podem gerar multa que às dezenas de milhões

Os descumpridores de regras estão sujeitos a quatro possíveis penas. São estas:

- Advertência para adoção de medidas corretivas em até 30 dias;

- Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil. Caso não haja faturamento, a multa passa a ser de R$ 10 a até R$ 1 mil por usuário, podendo chegar a até R$ 50 milhões;

- Suspensão temporária das atividades; ou

- Proibição da atividade.

Determinará o nível da pena, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da infração, reincidência, capacidade econômica do infrator e o impacto coletivo que tal provedor possui.
 

guia espiritual

Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Datada de 3 de março, a carta tem três páginas, escritas de próprio punho pelo fiscal em caneta vermelha

21/08/2025 07h19

Embora não tenha assinatura, a autoria é atribuída ao fiscal, pelo detalhamento de um assunto técnico

Embora não tenha assinatura, a autoria é atribuída ao fiscal, pelo detalhamento de um assunto técnico

Uma carta manuscrita encontrada na casa do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é considerada pelos investigadores a confissão de um esquema de propinas que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

O documento foi apreendido na Operação Ícaro, que prendeu o auditor, além de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. As empresas são suspeitas de pagar propinas para destravar em tempo recorde pedidos milionários de ressarcimento de créditos de ICMS-ST.

Datada de 3 de março, a carta tem três páginas, escritas de próprio punho pelo fiscal em caneta vermelha. Ele descreve uma proposta para "novas liberações de imposto". Embora não tenha assinatura, a autoria é atribuída ao fiscal, pelo detalhamento de um assunto técnico e pelo fato de a carta ter sido encontrada em sua residência.

O documento é uma espécie de pedido de orientação espiritual. Nele, Artur diz ser "muito perigoso" assinar outras liberações pelo risco de ser descoberto. "Da outra vez eu perguntei para os guias do seu pai. Eles disseram que eu podia assinar, podia trabalhar com esse empresário. E deu esse problema imenso. Não posso mais fazer outro trabalho aqui e depois correr risco e ter de fazer trabalho espiritual de novo."

A carta foi usada pelo Ministério Público de São Paulo para pedir a conversão da prisão temporária de Artur em preventiva - sem prazo para terminar. Os promotores consideram que, se for solto, o auditor pode tentar apagar pistas, ocultar provas e combinar versões com outros investigados. Até ontem, a Justiça não havia decidido sobre a conversão. A defesa do auditor não comentou.

Pedido de exoneração

Na segunda, Artur pediu exoneração da Secretaria da Fazenda. Além de preso, ele está afastado das funções por ordem judicial e alvo de processo disciplinar. O Departamento de Recursos Humanos da Fazenda analisará o pedido manuscrito.

Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Artur, usou o documento para requisitar à Justiça a revogação da prisão. Ele e Fernando Capez - este, ex-procurador de Justiça e ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo - sustentam que, sem acesso ao cargo, Artur não oferece risco à investigação.

Um laudo médico que aponta depressão também foi juntado ao processo. A avaliação foi feita em uma delegacia da Polícia Civil, a pedido da defesa, 3 dias após a prisão de Artur. Segundo o parecer médico, é preciso adotar medidas para evitar uma tentativa de suicídio. O risco, diz o laudo, é maior se o auditor permanecer preso.

Executivos ainda devem fiança

O dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, colocaram as tornozeleiras eletrônicas ontem, cinco dias após a decisão judicial que determinou o monitoramento - imposto pela Justiça ao conceder a prisão domiciliar.

A defesa de Oliveira informou à Justiça que ele se apresentou para instalar o aparelho, mas a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) se recusou inicialmente. Segundo a pasta, "as tornozeleiras foram instaladas" e ambos já estão sendo monitorados. Já conforme a defesa, o departamento que instala tornozeleiras disse que não o faria por questões contratuais.

A polícia pediu à Justiça que reiterasse a ordem e o juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 1.ª Vara de Crimes Tributários, ameaçou multar a SAP em R$ 50 mil por dia se a decisão não fosse cumprida. Os executivos têm ainda que depositar R$ 25 milhões de fiança, mas as defesas alegam que eles não têm capacidade financeira para isso. O juiz Mello alertou então que, se o dinheiro não for depositado, os executivos voltarão à prisão.
 

