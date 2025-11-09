Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

'Perspectivas do envelhecimento': ministro divulga tema da redação do Enem 2025

Além da escrita, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio fazem na tarde de hoje (09) as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas

Da redação (informações Agência Brasil)

09/11/2025 - 12h46
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

A informação foi divulgada neste domingo (9) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, pela rede social X. 

Além da prova de redação, os candidatos inscritos no Enem fazem na tarde de hoje as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. A prova começou às 13h30 e o termina às 19h (horário de Brasília).

Redação do Enem

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. 

Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.

O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.

O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência. 

O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.

Correção

Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.

Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Nota zero

Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:

  •    Fuga ao tema proposto;
  •    Ausência de texto na folha de redação;
  •    Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
  •    Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
  •    Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
  •    Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
  •    Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.

 

supercélula

Tornado causa destruição e deixa 4 mortos e 432 feridos no Paraná

Tragédia ambiental ocorreu na cidade Rio Bonito do Iguaçu, onde dezenas de construções foram total ou parcialmente destruías nesta sexta-feira (7)

08/11/2025 07h18

Até carros foram arrastados pela força do vento, que pode ter atingido até 250 quilômetros por hora, conforma meteorologistas

Até carros foram arrastados pela força do vento, que pode ter atingido até 250 quilômetros por hora, conforma meteorologistas

Ao menos quatro pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas durante a passagem de um tornado na região centro-oeste no Paraná, na tarde desta sexta-feira, 7. Os fortes ventos deixaram um rastro de destruição na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba.

Inicialmente, a Defesa Civil do Paraná havia confirmado cinco óbitos, mas o número foi atualizado na manhã deste sábado, 8. O número de feridos, inicialmente de 130, subiu para 432. Outras 28 pessoas estão desabrigadas, além de cerca de 1 mil desalojadas. A força estima que o total de afetados seja de 10 mil.

Registros mostram que as rajadas provocaram destelhamento de residências e abalos em estruturas, além de quedas de árvores e postes. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu está sem energia elétrica e 50% das estruturas da área urbana da cidade foram deterioradas"

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil de São Paulo, que opera de forma articulada com os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta da passagem de um ciclone no sul e sudeste do País, mostra parte da cidade com edificações colapsadas e até carros revirados nas vias.

"Estima-se que mais de 50% da zona urbana de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada por destelhamentos, muitos totais. Houve inúmeros colapsos estruturais de edificações comerciais, de órgãos públicos e residências. A malha viária foi comprometida e a rede elétrica foi danificada’", informou a Defesa Civil em nota publicada por volta das 6h45 deste sábado.

Em pronunciamento feito nas redes sociais, o governador Ratinho Júnior (PSD) afirmou que a região foi atingida por um tornado. Ele estava acompanhado de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

"Hoje, lamentavelmente, a gente teve um tornado que já foi confirmado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), um tornado de nível 3, com ventos que passam de 250 por hora (sic) e que, lamentavelmente, muitas cidades da região centro-oeste do Paraná foram afetadas, em especial, Rio Bonito do Iguaçu e a cidade de Candói", disse Ratinho Júnior.

Segundo o governador, além das duas cidades, outros municípios do entorno, como Guarapuava, também foram atingidos pelos fortes ventos e chuvas. "Infelizmente tivemos óbitos, que ainda estão sendo avaliados pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros", acrescentou.

O governador informou que equipes da Defesa Civil, Bombeiros e Polícia Militar prestam apoio no resgate de vítimas e no atendimento à saúde das pessoas. Feridos estão sendo encaminhados para os hospitais da região, como Laranjeiras do Sul, Cascavel e Guarapuava. "Para atender de uma forma emergencial as pessoas que, por algum motivo, sofreram um acidente", disse.

De acordo com o Simepar, o tornado foi ocasionado por uma tempestade classificada como "supercélula" e os ventos podem ter ultrapassado os 250 km/h.

"A ocorrência foi classificada preliminarmente como um tornado categoria F2 da escala Fujita. Na escala, isso corresponde a rajadas de vento entre 180km/h e 250km/h. Pela gravidade das ocorrências, mais análises serão realizadas e o tornado pode ser reclassificado como categoria F3 - ou seja, equivalente a ventos acima de 250km/h", disse o órgão.

A Defesa Civil informou que Rio Bonito do Iguaçu apresenta "danos extensivos", além de estruturas afetadas e queda de energia. O órgão não especificou a quantidade de afetados, desabrigados e a extensão dos danos. As equipes da Secretaria de Saúde estão em atendimento e realizando o levantamento dos afetados.

Algumas cidades registraram ventos acima dos 70 km/h, como Cornélio Procópio (76km/h), Campo Mourão (74,2km/h), Candói (73,1km/h), Planalto (70,9km/h) e Distrito de Horizonte, em Palmas (70,6km/h). Dois Vizinhos chegou a registrar ventos de 82,4km/h, às 19h.

O volume de chuvas passou dos 40 mm em cidades como Candói, Guarapuava, Pinhão, Campo Mourão, São Jorge D’Oeste, Capanema, Dois Vizinhos, Boa Esperança do Iguaçu e Coronel Domingos Soares "A previsão é de que a chuva siga na direção de São Paulo durante a madrugada de sábado", disse o Simepar.

SUPERCÉLULAS

O tornado foi formado por uma supercélula, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar). Esse é um tipo especial de tempestade que pode durar até 6 horas e percorrer centenas de quilômetros.

Diferente das tempestades comuns, as supercélulas possuem uma corrente ascendente de ar em rotação, conhecida como mesociclone, que gira dentro da nuvem, geralmente nos níveis médios da atmosfera.

As supercélulas podem provocar diferentes fenômenos meteorológicos de grande impacto, como tornados, granizo de grande tamanho, rajadas de vento muito fortes em superfície e até mesmo downbursts ou microexplosões (ventos intensos que descem da nuvem de tempestade), além de intensa atividade elétrica.
 

conferência climática

No Brasil para a COP-30, Macron é tietado e chamado de "lindo" em Salvador

O presidente francês passou pela Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África

07/11/2025 07h10

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das "fãs"

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi calorosamente recebido ao visitar Salvador nesta sexta-feira, 6, antes de se dirigir para Belém para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30). O francês foi bastante cumprimentado por populares, chegando a ser agarrado por algumas mulheres, que elogiaram sua aparência.

Macron foi chamado de "lindo" por mulheres ao visitar pontos turísticos no centro histórico da capital baiana, em companhia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

O presidente francês esteve na Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África. Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e chegou a segurar um bebê, com permissão da mãe.

Em publicação nas redes sociais, Macron afirmou que a passagem por Salvador serviu para convergir culturas e diálogos entre povos. "De um continente a outro, escrevemos uma mesma história: a dos povos que se escutam, constroem e agem pelo nosso bem comum mais precioso - o planeta", disse.

Anteriormente neste ano, o mandatário francês se tornou alvo de memes que brincavam com a proximidade dele com Lula, após um ensaio fotográfico dos dois que foi rotulado pelos usuários das redes sociais como fotos de "casal". O próprio Macron chegou a postar um desses memes. O presidente da França é casado desde 2007 com Brigitte Macron.
 

