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Compliance Zero

PF prende pai de Daniel Vorcaro em mais uma ofensiva sobre Banco Master

Segundo investigações da PF, Daniel Vorcaro tentou esconder cerca de R$ 2 bilhões nas contas do pai

Agência Estado

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14/05/2026 - 07h23
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A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 14, o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Trata-se da sexta fase da Operação Compliance Zero, que mira irregularidades nas ações do Banco Master e do entorno de Vorcaro. A ação foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Henrique foi preso em Minas Gerais. Ele iria embarcar nesta quinta para Brasília para visitar seu filho na carceragem da Superintendência da PF - e também foi alvo de busca e apreensão

O pai de Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a investigação da PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

A Polícia Federal também cumpre outros seis mandados de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
 

polêmica

Presidente do PL diz que vê Nunes Marques mais aberto a voto impresso

Eu sou a favor do voto impresso. É uma segurança. Não vai atrapalhar o voto eletrônico. Não vai atrapalhar a máquina, afirmou Valdemar Costa Neto

13/05/2026 07h24

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O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que vê o ministro Kássio Nunes Marques mais aberto para defender a instituição do voto impresso no sistema eleitoral brasileiro. As declarações ocorreram após a solenidade de posse de Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite desta terça-feira, 12, em Brasília.

"Eu acho que sim", respondeu Costa Neto, questionado pelo Broadcast Político se considera que o novo presidente do TSE tem uma abertura maior para defender o voto impresso. "Eu sou a favor do voto impresso. É uma segurança. Não vai atrapalhar o voto eletrônico. Não vai atrapalhar a máquina. Você vota na máquina e sai um papelzinho lá para você poder conferir depois", disse.

Questionado novamente se vê Nunes Marques mais aberto, Costa Neto reiterou: "Eu acho que sim, e dá para eles implantarem. Eu não sei se dá tempo. Quiseram fazer isso no tempo do Alexandre (de Moraes, presidente do TSE em 2022) num período em que não dava tempo para implantar. A Câmara queria aprovar e não dava tempo para implantar. Por isso que não foi implantado. Mas ninguém é contra isso".

O presidente do PL disse também que prevê mais tranquilidade para a disputa eleitoral deste ano. "O Nunes é uma pessoa que é ligada mais a nós. Nós vamos ter uma eleição bem mais tranquila, pode ter certeza, do que nós tivemos quatro anos atrás", afirmou

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020, o magistrado substitui Carmen Lúcia no comando do TSE e terá dois anos de mandato à frente da Corte. O novo vice-presidente é o ministro André Mendonça, também indicado ao STF por Bolsonaro, em 2021. A dupla ficará responsável, portanto, por liderar o Tribunal durante as eleições de outubro.

No discurso de posse, diante de autoridades, Nunes Marques defendeu as urnas eletrônicas, mas afirmou que não há impedimentos para aprimoramentos.

"O sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema", disse.

preocupação nacional

Governo lança programa de R$ 11 bilhões contra o crime organizado

Pacote prevê R$ 1 bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões em financiamentos do BNDES para os estados

12/05/2026 07h43

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O programa deve ser formalizado por meio de um decreto presidencial e quatro portarias, exigindo a adesão dos estados

O programa deve ser formalizado por meio de um decreto presidencial e quatro portarias, exigindo a adesão dos estados

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança, nesta terça-feira (12), o programa Brasil Contra o Crime Organizado e anuncia medidas voltadas à segurança pública. O pacote prevê investimento de R$ 11 bilhões, sendo R$ 1 bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões via empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os estados.

“O Brasil contra o Crime Organizado foi construído em diálogo com os estados, especialistas e forças de segurança pública, e tem por objetivo desarticular as bases econômicas, operacionais e sociais das organizações criminosas em todo o território nacional”, diz comunicado da Presidência.

O programa será estruturado em quatro eixos estratégicos:

-asfixia financeira das organizações criminosas;

-fortalecimento da segurança no sistema prisional;

-qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios;

-combate ao tráfico de armas.

Em coletiva de imprensa, na semana passada, o presidente Lula destacou que é preciso “destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções”. Após a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último dia 7, Lula afirmou que o Brasil está disposto a colaborar com outros países nesse sentido.

"Vamos fazer algumas frentes [com o programa Brasil Contra o Crime Organizado], uma delas é a questão financeira. Nós precisamos destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções. Eles hoje viraram, em alguns casos, empresas multinacionais. Eles estão em vários países, no futebol, na política, no meio empresarial, estão em todo lugar, no poder Judiciário", disse.

O programa deve ser formalizado por meio de um decreto presidencial e quatro portarias, exigindo a adesão dos estados para o acesso aos recursos do BNDES.

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