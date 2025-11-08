Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

121 MORTOS

Resultado 'ínfimo' para desarticular o CV, diz subsecretário de Inteligência do RJ

Da cúpula da Segurança Pública carioca, ele disse que a operação "foi importante a nível simbólico para o Estado mostrar que é capaz de entrar em qualquer local"

Agência Estado

Agência Estado

08/11/2025 - 07h35
O subsecretário de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Daniel Ferreira, afirmou que a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos, teve um resultado "ínfimo" para desarticular o Comando Vermelho (CV). A declaração foi feita durante audiência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, no Senado, na quarta-feira, 5.

Segundo a Polícia Civil, 115 dos 117 suspeitos identificados tinham ligação comprovada com a facção criminosa do Rio. Ferreira afirmou que a operação teve efeito simbólico, por mostrar a presença do Estado em áreas dominadas pelo crime, mas disse que ela não foi suficiente para enfraquecer a estrutura do CV.

"Foi algo ínfimo dentro do poder do Comando Vermelho e das outras facções na estrutura do Rio de Janeiro", disse. "Foi importante a nível simbólico para o Estado mostrar que é capaz de entrar em qualquer local".

Segundo o subsecretário, uma das bandeiras exploradas pelo Comando Vermelho era a narrativa de que existiam regiões do Rio onde o Estado não conseguia entrar, um discurso que, segundo ele, foi "subvertido" após a operação.

Ferreira também defendeu maior integração entre forças federais e estaduais no combate ao crime organizado. "O Brasil precisa entender que há Estados dentro do próprio Estado. Se não enxergarmos isso, estaremos fadados a muitos problemas e talvez a mortes de brasileiros", concluiu.

Abin aponta expansão nacional do Comando Vermelho

Durante a mesma audiência, o coordenador-geral de Análise de Conjuntura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Pedro de Souza Mesquita, afirmou que o Comando Vermelho se expandiu nacionalmente e hoje atua em quase todo o território brasileiro

Mesquita explicou que o fenômeno começou após a dispersão de lideranças do Rio de Janeiro, especialmente durante o período das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Segundo ele, a presença do grupo se consolidou a partir de alianças locais em Estados que enfrentavam o avanço do Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Desde 2020, a gente começou a mapear esse processo e entender como ele vinha ocorrendo. E a gente identificou que, na verdade, ele nasce e é uma externalidade negativa do próprio processo de UPP", disse. "O Comando Vermelho começou a oferecer a outros grupos uma rede de acesso logístico a armas, drogas e uma cadeia de comando mais descentralizada do que a do PCC."

O representante da Abin afirmou que o CV está presente hoje em todos os Estados do Norte, com exceção de Roraima e Amapá, e mantém atuação relevante em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Ele também alertou para o surgimento de novos polos de poder, como o Terceiro Comando Puro, que tem replicado métodos do CV e ocupado áreas antes dominadas pelo PCC.
 

conferência climática

No Brasil para a COP-30, Macron é tietado e chamado de "lindo" em Salvador

O presidente francês passou pela Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África

07/11/2025 07h10

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das

Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e por isso chegou perto das "fãs"

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi calorosamente recebido ao visitar Salvador nesta sexta-feira, 6, antes de se dirigir para Belém para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30). O francês foi bastante cumprimentado por populares, chegando a ser agarrado por algumas mulheres, que elogiaram sua aparência.

Macron foi chamado de "lindo" por mulheres ao visitar pontos turísticos no centro histórico da capital baiana, em companhia do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

O presidente francês esteve na Bahia para a abertura do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África. Ele tocou tambor com o Olodum no Pelourinho, conheceu o Afoxé Filhos de Gandhy e chegou a segurar um bebê, com permissão da mãe.

Em publicação nas redes sociais, Macron afirmou que a passagem por Salvador serviu para convergir culturas e diálogos entre povos. "De um continente a outro, escrevemos uma mesma história: a dos povos que se escutam, constroem e agem pelo nosso bem comum mais precioso - o planeta", disse.

Anteriormente neste ano, o mandatário francês se tornou alvo de memes que brincavam com a proximidade dele com Lula, após um ensaio fotográfico dos dois que foi rotulado pelos usuários das redes sociais como fotos de "casal". O próprio Macron chegou a postar um desses memes. O presidente da França é casado desde 2007 com Brigitte Macron.
 

fim das castas?

Reforma administrativa combate supersalários, mas precisa de regra para temporários

Fim do direito a 60 dias de férias por ano, um privilégio de juízes, por exemplo, está entre as propostas da reforma administrativa

06/11/2025 07h29

Representantes dos magistrados e do Ministério Público já estão negociado com relator da reforma para manterem os privilégios

Representantes dos magistrados e do Ministério Público já estão negociado com relator da reforma para manterem os privilégios

A reforma administrativa apresentada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) e em tramitação na Câmara traz vários avanços no combate aos supersalários do funcionalismo, de acordo com avaliação feita pelo Movimento Pessoas à Frente. Por outro, a organização da sociedade civil, que elabora estudos e diretrizes sobre a gestão pública do País, defende ajustes no texto em relação à contratação de trabalhadores temporários.

Para diminuir a prática dos supersalários, o Movimento vê como positiva a proibição de férias superiores a 30 dias por ano, o fim das licenças-prêmio por assiduidade, de pagamentos retroativos, progressão de carreira por tempo de serviço, indenização por substituição, indenizações que não sejam aprovadas pelo poder legislativo.

"A maioria das propostas vai na direção certa, e devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional como sinal de um compromisso com o fim de privilégios e supersalários no serviço público, em linha com a construção de uma política remuneratória mais justa, menos desigual e com o resgate da autoridade do teto constitucional", diz o documento da entidade.

Para Jessika Moreira, diretora-executiva do Movimento Pessoas à Frente, a reforma administrativa é oportunidade para acabar com os supersalários. "A proposta da reforma em relação aos supersalários, apesar de precisar de ajustes pontuais, está no caminho certo. Esperamos que esses pontos sejam aprovados o mais brevemente possível pelo Congresso Nacional", disse.

Enquanto metade dos servidores públicos (aproximadamente 6,2 milhões de pessoas) recebe até R$ 3.391, apenas 0,06% usufrui de supersalários - ou seja, rendimentos acima do teto de R$ 46,3 mil. Apesar disso, o impacto orçamentário dessas despesas chega R$ 11,1 bilhões de no Orçamento brasileiro.

Estudo do Movimento Pessoas à Frente realizado pelo pesquisador Bruno Carazza mostra que essa pequena parcela do funcionalismo está concentrada em poucas carreiras. Em 2023, 93% dos magistrados e 91,5% dos membros do Ministério Público recebiam supersalários.

Outros pontos fortes da proposta são a "racionalização das verbas indenizatórias" - os chamados "penduricalhos" -, com a construção de um "conceito adequado para a definição" do que são essas verbas, e a limitação de pagamento de honorários da advocacia pública ao teto constitucional. "É positiva a vedação à criação de fundos para fins de pagamento de remuneração e benefícios, impossibilitando a gestão privada de recursos públicos", diz o estudo.

Cautela com temporários

Sobre a contratação de servidores temporários, a entidade enxerga como ponto positivo a criação de um Portal Unificado Nacional, que centralizará e dará transparência na contratação desse tipo de trabalhador.

Por outro lado, a organização avalia que há pontos que precisam ser reavaliados e defende a criação de uma regra que impeça a contratação de temporários para atividades-fim em funções exclusivas de Estado, como policiais e guardas municipais.

Um olhar mais cuidadoso para o setor de educação também é um ponto visto com necessidade de ajuste, já que esse é o setor que mais abriga trabalhadores temporários. "A educação é a área com maior concentração de contratações temporárias e desafios complexos para garantir a continuidade e qualidade dos serviços públicos. O principal ponto com oportunidade de melhoria é a inserção da menção expressa ao Piso Nacional do Magistério na proposta", diz o estudo.

DEFESA

Mas, enquanto o discurso dos deputados federais tenta vender a Reforma Administrativa como um “fim dos privilégios”, nos bastidores de Brasília a realidade é bem diferente. Juízes, procuradores e parlamentares, justamente os segmentos do serviço público que concentram os supersalários e os penduricalhos, já estão se articulando com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), para garantir que o texto final preserve seus benefícios e mantenha intocadas as estruturas de poder dentro do Estado.

Estes movimentos também já estão provocando debandada de deputados que inicialmente diziam aprovar a reforma. Até agora, pelo menos 14 parlamentares de diferentes estados retiraram seu apoio. Eles alegam que é necessário um debate mais cuidadoso, assim como ocorreu em outras tentativas para acabar com os privilégios. 

