Pai e filho são presos com 114 kg de pasta base de cocaína

Temperaturas devem permanecer entre 33ºC e 38ºC em todas as regiões do Estado

Previsão do tempo para este fim de semana é de calor, sol, altas temperaturas e céu parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul, de acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Olívio Bahia.

Temperaturas devem permanecer entre 33ºC e 38ºC em todas as regiões. Há possibilidade de pancada de chuva rápida, localizada e isolada.

Umidade relativa do ar deve permanecer entre 30% (metade da tarde) e 95% (início da manhã). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

De acordo com o Inmet, Aquidauana (37,3 ), Miranda (36,2 ), Jardim (36,1 ) e Água Clara (36,1 ) registraram as maiores temperaturas do País nesta quinta-feira (4).

Confira temperaturas máximas e condições meteorológicas para o fim de semana:

Temperatura na sexta-feira (5) Temperatura no sábado (6) Temperatura no domingo (7) Condições meteorológicas CAMPO GRANDE 34ºC 35ºC 33ºC Céu nublado com possibilidade de chuva CORUMBÁ 38ºC 39ºC 36ºC Céu nublado com com pancadas de chuva e trovoadas isoladas PONTA PORÃ 35ºC 37ºC 34ºC Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas SONORA 36ºC 37ºC 35ºC Céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas TRÊS LAGOAS 38ºC 37ºC 37ºC Céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas DOURADOS 37ºC 38ºC 37ºC Céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas

* Fonte: Inmet

De acordo com o meteorologista, a primeira onda de frio deve chegar entre a metade e o fim de maio em Mato Grosso do Sul.

CUIDADOS

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: