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A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (23), um homem de 24 anos acusado por outros passageiros de estar se masturbando dentro de um ônibus que faz a linha 087 (Terminal General Osório/Terminal Guaicurus).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a prisão ocorreu pouco depois das 17h, no trajeto específico entre o Terminal Guaicurus e o Terminal Morenão, ambos na região sul da Capital. Uma passageira que estava no coletivo reparou no ato pouco apropriado e recomendado em se fazer em local público.

A reação não poderia ser outra: gritaria e correria, além dos tradicionais pedidos para que se espancasse o adepto do pecado de Onã, personagem bíblico punido por Deus pela prática da auto-satisfação, como conta o Velho Testamento.

Para se evitar um prejuízo ainda maior a uma história trágica por si só, uma senhora evitou o espancamento e fez o certo, acionou a PM, que deteve o rapaz em flagrante e o conduziu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região cenral, onde o caso foi registrado como ato obsceno em público.

Em seu depoimento, o pequeno pervertido não se importou em confessar sua irregularidade. Alegou ter se lembrado de um "momento muito íntimo e bom de sua vida", conforme suas próprias palavras, e por isso nem se preocupou com as pessoas ao seu redor. Tão pouco pôde esperar pelo banheiro mais próximo. Assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado para casa, onde pode usufruir de todos os pecados em paz.