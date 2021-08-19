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BAIXA UMIDADE

Com umidade do ar abaixo de 12%, 21 cidades de MS estão em 'grande perigo', alerta meteorologia

Corumbá, Coxim, Três Lagoas, Cassilândia, Costa Rica, Jardim e Campo Grande estiveram entre as cidades do Brasil com menor índice de umidade

Izabela Cavalcanti

19/08/2021 - 15h10
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Devido à baixa umidade do ar nesta quinta-feira (19), ficando abaixo de 12%, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de 'grande perigo' para 21 cidades de Mato Grosso do Sul.

Os municípios são: Água Clara, Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Miranda, Paraíso das Águas.

Além destes, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora também estão na lista.

Essas regiões correm grande risco de incêndios florestais.

Nas últimas 24 horas, Corumbá, Coxim, Três Lagoas, Cassilândia, Costa Rica, Jardim e Campo Grande estiveram entre as cidades do Brasil com menor índice de umidade do ar.

PREVISÃO

Ainda conforme informações do Inmet, Campo Grande e Corumbá estão há 33 dias sem chover, com o último registro no dia 18 de julho.

Em Corumbá, as temperaturas seguem elevadas e podem chegar a 41°C no fim de semana. Já na Capital do Estado, a máxima chega a 38°C.

A previsão da próximo chuva é para o dia 25 de agosto em Mato Grosso do Sul.  

Após este dia, está previsto queda na temperatura em algumas regiões do Estado.

"É um padrão normal nessa época do ano, fica sobre a atração de uma massa de ar seca e quente. Essa é uma caracteristica do inverno na região. Além da oscilação de calor e frio", explicou a meteorologista do Instituto, Naiane Araújo.

Recomendações

* Beba bastante líquido;

* Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

* Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

* Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

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