A 1 mês do inverno, MS registra temperatura mínima de 8ºC

A 32 dias do inverno, o frio já chegou em Mato Grosso do Sul. A um mês do fim do outono, as frentes frias ganham força e se tornam cada vez mais comuns no Estado.

A chegada de uma nova frente fria derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul entre este sábado (18) e domingo (19). A segunda onda de frio veio logo após a quarta onda de calor do ano.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, na madrugada desta segunda-feira (20), Amambaí registrou 8,4ºC; Aral Moreira 8,6ºC; Sete Quedas 9,4ºC; Ponta Porã 9,6ºC; Juti 10,6ºC; Dourados 10,9ºC; Bonito 12,3ºC; Ivinhema 12,4ºC; Rio Brilhante 12,7ºC; Campo Grande 15,6ºC; Corumbá 17,5ºC e Três Lagoas 17,7ºC.

Céu amanheceu nublado na maioria dos municípios de MS nesta segunda-feira (20). Não há previsão de chuva para hoje.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de baixas temperaturas para as regiões centro, sul, norte e oeste de Mato Grosso do Sul.

Isto significa que há declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Bonito, Aquidauana, Jardim, Porto Murtinho, Amambaí, Mundo Novo, entre outros.

Mapa: Inmet

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a semana será de calor e frio em Mato Grosso do Sul . No decorrer da semana, haverá calorão de 30ºC e frio de 9ºC.

Segundo Abrahão, frente fria mais forte, com queda brusca de temperaturas, chegará na quinta-feira (23) no Estado. Os termômetros irão despencar e atingir valores abaixo de 10ºC ainda nesta semana.

Há chance de pouca chuva nas regiões sul e oeste do Estado. A umidade deve permanecer em 95% de manhã e 40% à tarde.

Bloqueio atmosférico , que estava "estacionado" no Centro-Oeste e Sudeste do País, foi enfraquecido com a passagem da frente fria, colaborando para entrada de umidade e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

O bloqueio deve perder cada vez mais força no decorrer da semana, isto porque a alta pressão começa a se deslocar para o mar.

“Frentes frias se tornarão mais comuns no Estado. O inverno vai se aproximando e as massas de ar frio serão mais intensas e frequentes. Quarta-feira será de calor e temperatura volta a cair na quinta-feira [23]. Haverá chuva a partir de quarta-feira [22] no sul e oeste do Estado. O fim de semana será frio e seco em Mato Grosso do Sul”, informou o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, em entrevista ao Correio do Estado.

CUIDADOS

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: