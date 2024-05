Entre extremos, semana terá calor acima de 30°C e frio de 9°C

EDUCAÇÃO

Aulas começam no dia 8 de junho, vagas são limitadas

Nesta segunda-feira (18) serão abertas as inscrições para o cursinho PreparaJuv, destinado aos alunos da rede pública de ensino que desejam se preparar para o vestibular. O projeto, oferecido pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), é gratuito e tem vagas limitadas.

Como se inscrever?

As matrículas acontecerão do dia 20 a 24 de maio. Os alunos interessados deverão comparecer na sede da Sejuv, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. A Secretaria fica na rua 25 de Dezembro, 924 – Edifício Marrakech, no 3 º andar.

Quais os requisitos e como realizar a matrícula ?

É preferencial que o aluno tenha concluído ou esteja matriculado no 3º ano do ensino médio, em escola pública ou seja bolsista de escola privada e esteja em mãos com a cópia do comprovante de conclusão ou declaração de matrícula no 2º ou 3º ano do ensino médio, em escola pública ou se, matriculado em escola particular, a declaração de bolsista. Além da cópia do RG e CPF e comprovante de endereço.

Quando acontecem as aulas ?

Terças e quintas-feiras (Turma 1) no período vespertino: das 13h30 às 17h

Terças e quintas-feiras (Turma 2) no período noturno: das 18h30 às 21h30

Aos sábados, os aulões acontecem no período matutino, das 8h às 12h

Quais disciplinas serão ministradas ?

Português, Redação, Biologia, Matemática, Química, História e Física.

As aulas estão previstas para começar no dia 08 de Junho e devem se encerrar no dia 30 de Agosto