Campo Grande

Nome do novo mascote será escolhido através de votação realizada nas redes sociais da Prefeitura

Depois do casamento entre o Sr. e a Sra. Rena, que reuniu mais de 20 mil convidados durante o Natal do ano passado, e a lua de mel do casal, que viajou conhecendo as belezas naturais de Mato Grosso do Sul, o sábado (14) foi dedicado a realizar o chá revelação do bebê Reninha.

A revelação foi realizada na Vila Morena, e faz parte do cronograma da Semana da Criança, que teve início no dia 10 e segue até esse domingo (15), e leva diversão, música, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas, brinquedos infláveis como Castelo Pula pula, Tobogã, Quadra de sabão, Cama Elástica, Trave de Futebol e shows para todas as crianças.

Mais de 5 mil pessoas se reuniram no local para ver o céu ficar ainda mais azul com a notícia de que o bebê do casal Rena será um menino.

“É muito legal! Eu acho que essa iniciativa da Prefeitura reúne a família, ocupa esse espaço, constrói momentos e laços. Estamos fazendo memória com as crianças aqui. Nós viemos no casamento das renas ano passado e já foi lindo, mas esse chá revelação está muito diferente, inovador, estão de parabéns. Marieta está amando e aproveitando muito, nós amamos o resultado”, contou Joani Rodrigues que levou a filha Marieta de 1 ano e 10 meses para acompanhar o evento.

Maria Luiza Paes foi para levar a família que mora fora e acertou o palpite.

“Para nós está tudo perfeito, muito lindo e organizado e aqui somos do time menininho”, disse.

Mariana Zanone contou que a família ama o natal e já tradição na família acompanhar as tradicionais paradas, inclusive o casamento do Sr. e Sra Rena.

“Foi muito legal, eu amei o casamento e agora no chá revelação eu fiquei mais feliz ainda porque eu acertei o palpite do menino. Estou muito ansiosa para o natal para ver o bebê reninha com eles”, afirmou a filha Maria Isadora de 7 anos.

Em breve a população tem mais uma missão: ajudar a escolher o nome da reninha, pelas redes sociais da Prefeitura, onde será aberta uma votação.

História

A história do casal começou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui.

Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e quando encontrou Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar.

O casamento aconteceu na Cidade do Natal com a presença de mais de 20 mil convidados e os dois saíram de lua de mel, viajando pelo Mato Grosso do Sul conhecendo todas as belezas naturais do Estado.