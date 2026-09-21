Motorista 'sai no soco' após homem apedrejar caminhão de lixo por ciúmes da ex - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um homem foi preso após ameaçar um motorista da Solurb e danificar um veículo utilizado na coleta de resíduos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, o motorista relatou que trabalhava na coleta de resíduos quando foi abordado por um homem. Segundo o trabalhador, o suspeito passou a ameaçá-lo utilizando um machado. Em seguida, teria pegado uma pedra e arremessado contra o para-brisa do veículo da empresa, provocando danos.

O homem permaneceu nas proximidades e foi localizado pelos policiais. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter arremessado a pedra e feito ameaças contra o motorista.

À polícia, o suspeito alegou que teria agido por ciúmes. Segundo sua versão, o funcionário da empresa teria pedido água na residência de sua companheira e estaria mantendo um relacionamento com ela. A alegação consta apenas no relato apresentado pelo suspeito.

Durante a checagem, os policiais verificaram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o homem, tendo a companheira como beneficiária.

A mulher confirmou a existência da medida, mas informou que o suspeito comparecia algumas vezes à residência de forma pacífica. Ela também relatou que ele havia passado a noite anterior no imóvel com seu consentimento, saído pela manhã e retornado pouco antes da chegada da polícia.

Por causa da medida protetiva, os dois foram encaminhados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a situação foi analisada. Na ocasião, não houve prisão em flagrante pelo eventual descumprimento da medida.

Posteriormente, os envolvidos foram encaminhados à Depac/Cepol para continuidade dos procedimentos relacionados à ameaça e ao dano ao veículo.

Na delegacia, o motorista informou que não desejava representar criminalmente contra o suspeito. Após a análise dos fatos, porém, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem.

O suspeito também alegou ter sido agredido pelo motorista durante a confusão, mas, segundo o registro policial, não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Civil determinou ainda a realização de perícia no veículo danificado. O automóvel foi levado ao pátio da Solurb, onde ficará à disposição dos peritos. A pedra que teria sido utilizada para atingir o para-brisa também foi recolhida.