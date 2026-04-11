Feira de adoção tem 20 gatos à espera de um lar

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Se você está busca de um novo companheiro para alegrar o seu lar, a Cobasi será palco de uma Feira de Adoção realizada pela AmiCat's, contando com cerca de 20 gatos, sendo quatro adultos castrados e vacinados e filhotes, que foram resgatados e estão na esperança de encontrar um lar cheio de amor e carinho. A ação ocorre neste sábado, dia 11, das 9h às 15h, na Cobasi, localizada na avenida Afonso Pena, 3665, em Campo Grande.

Para a presidente da Ong, Ana Cristina Castro, o ato de adotar um animalzinho vai muito além da ação, ela ressalta que cada nova adoção é mais uma oportunidade de outro animal ser resgatado.

"Cada gato que levamos para uma feira carrega uma história de abandono, mas também uma enorme vontade de confiar novamente. A adoção é um ato de amor e responsabilidade, que muda completamente o destino desses animais. Quando alguém escolhe adotar, não está apenas levando um companheiro para casa, está salvando uma vida e abrindo espaço para que a AmiCat's possa resgatar outros. A gente precisa muito do apoio da população, seja adotando, divulgando ou ajudando de alguma forma", relata.

A feira ressalta o compromisso da Ong com o resgate de animais. Todos os gatinhos foram resgatados, retirados das ruas ou salvos de maus-tratos. Antes de serem adotados e levados para um novo lar, a AmiCat's oferece toda uma estrutura de cuidados, para chegarem o mais saudável possível para seus novos companheiros.

Caso tenha interesse em realizar uma adoção consciente, é necessário:

Apartamento telado ou casa sem acesso à rua

Levar caixa de transporte (ou adquirir no local)

Fotos da residência (telas/muros)

Documento com foto (CPF/RG ou CNH)

Comprovante de endereço

Ter mais de 18 anos e renda própria

Caso não possua renda, a pessoa responsável deverá estar presente no momento da adoção

Após a adoção a AmiCat's ainda realiza um acompanhamento que pode ir de 6 meses à 1 ano, verificando a vacinação, vermifugação e castração.

Para quem não consegue adotar mas quer ajudar a Ong de alguma forma pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats.

* Serviço

Feira de Adoção AmiCat's