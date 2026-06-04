Blindagem jurídica para construtoras

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O que muda com o tema 1307 do STJ sobre penosidade e tempo especial

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reacendeu uma importante discussão no direito previdenciário: afinal, motoristas e cobradores de transporte coletivo podem ter direito ao reconhecimento de tempo especial em razão da penosidade da atividade?

O tema ganhou grande relevância após a afetação do Tema 1307 pelo STJ, que irá uniformizar uma questão que impacta milhares de trabalhadores do transporte coletivo em todo o país: a possibilidade de reconhecimento da penosidade como fundamento para aposentadoria especial ou contagem diferenciada de tempo de contribuição, especialmente para motoristas e cobradores.

Na prática, a discussão pode representar a antecipação da aposentadoria ou até a revisão de benefícios já concedidos.

Mas é importante entender o que realmente está em debate.

Tradicionalmente, o reconhecimento do tempo especial esteve associado à exposição a agentes nocivos, como ruído, produtos químicos ou riscos à integridade física. No entanto, há profissões em que o desgaste do trabalho não se limita apenas a fatores insalubres ou perigosos, mas envolve um nível intenso e contínuo de sofrimento físico e mental decorrente das próprias condições da atividade. É justamente nesse ponto que surge a ideia de penosidade.

Embora muitas pessoas confundam os conceitos, insalubridade, periculosidade e penosidade não são a mesma coisa.

A insalubridade está relacionada à exposição a agentes nocivos à saúde, como calor excessivo, ruído ou substâncias químicas. A periculosidade envolve situações de risco acentuado, como eletricidade ou explosivos. Já a penosidade está ligada ao caráter extremamente desgastante da atividade profissional, marcado por esforço contínuo, estresse elevado e condições severas de trabalho.

No caso dos motoristas e cobradores do transporte coletivo, é difícil negar a dureza cotidiana da profissão.

Quem passa horas no trânsito urbano enfrenta congestionamentos intensos, pressão por cumprimento de horários, jornadas prolongadas, exposição constante à vibração do veículo, ergonomia frequentemente inadequada, risco de violência urbana, assaltos, conflitos diários com passageiros e um ambiente de elevada tensão psicológica.

Não por acaso, muitos desses profissionais desenvolvem problemas ortopédicos, transtornos de ansiedade, estresse crônico, doenças cardiovasculares e outras enfermidades associadas ao desgaste ocupacional.

Mas isso significa que todo motorista ou cobrador terá automaticamente direito ao reconhecimento do tempo especial?

A resposta é: não.

O que o Tema 1307 discute não é um reconhecimento automático ou genérico da atividade, mas a possibilidade de comprovação da penosidade no caso concreto.

Ou seja, será necessária uma análise individualizada das condições efetivas de trabalho.

Isso significa que os documentos continuam sendo fundamentais. Entre eles, destacam-se o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), além de laudos periciais, documentos da empresa, programas de segurança do trabalho e, em alguns casos, até prova testemunhal e perícia judicial.

Muitos trabalhadores acreditam que basta demonstrar ter exercido a função de motorista ou cobrador para ter o direito reconhecido. Contudo, o debate jurídico tende a exigir demonstração concreta das condições penosas da atividade desempenhada.

Outro ponto importante é que essa discussão pode alcançar períodos de trabalho exercidos após 28 de abril de 1995, data em que houve mudanças significativas na legislação previdenciária sobre enquadramento profissional automático.

Dependendo da situação, o reconhecimento do tempo especial poderá resultar em uma aposentadoria antecipada, aumento do tempo convertido ou até melhoria no cálculo do benefício.

E existe uma pergunta que muitos segurados já começaram a fazer: quem já se aposentou pode pedir revisão?

Em alguns casos, sim.

Se houver possibilidade de reconhecimento de tempo especial não considerado anteriormente, o segurado pode ter direito à revisão da aposentadoria, inclusive com reflexos financeiros. Contudo, cada caso deve ser analisado individualmente, sobretudo diante das regras de decadência previdenciária e do histórico contributivo.

Também é importante esclarecer que o debate do Tema 1307 não se aplica automaticamente a todos os trabalhadores do setor de transporte, como motoristas de aplicativo ou motoristas de carga. Embora a discussão possa abrir caminhos interpretativos para outras categorias, será necessário observar as peculiaridades de cada atividade e o entendimento que vier a ser consolidado pelos tribunais.

A verdade é que essa discussão reforça algo cada vez mais evidente no direito previdenciário contemporâneo: não basta olhar apenas para o cargo ocupado, mas para a realidade concreta do trabalho desempenhado.

Para motoristas e cobradores que trabalharam durante anos enfrentando desgaste intenso, pressão constante e condições exaustivas, o Tema 1307 pode representar uma importante oportunidade de reconhecimento de um direito que historicamente foi pouco valorizado.

Antes de pedir aposentadoria — ou mesmo para quem já se aposentou —, a orientação é uma só: buscar uma análise previdenciária cuidadosa, reunir documentos e verificar se existe possibilidade de reconhecimento do tempo especial.

Em Previdência, muitas vezes o direito existe. O problema é que nem sempre ele foi corretamente reconhecido.