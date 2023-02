A partir desta quinta-feira, vacina bivalente será aplicada em pessoas de 80 anos ou mais

operação carnaval

Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros vão realizar operação especial na Capital e interior do Estado

Nesta quarta-feira (15) foi apresentado o esquema de segurança e infraestrutura para o carnaval de Campo Grande, que começa na quinta-feira (16). Haverá reforço do policiamento, com mais de 150 homens apenas na Esplanada Ferroviária, mas também terá segurança em todos os locais da folia.

"Nós estamos colocando policiamento em todos os locais que a Secretaria de Cultura e Turismo passou para nós, inclusive na Praça do Papa, haverá a Guarda Municipal a frente da segurança, mas estaremos na imediações fazendo policiamento preventivo", disse Emerson Vicente, comandante do Polícia Militar.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, vão realizar a operação de carnaval tanto na Capital quanto no interior do Estado. Participarão da operação equipes de todas as delegacias pertencentes aos Departamentos de Polícia da Capital, do Interior e Especializado.

De acordo com as informações repassadas, os policiais civis atuarão de forma preventiva e repressiva, com ações de inteligência identificando e prendendo autores e organizações criminosas especializadas na prática de crimes contra o patrimônio.

Os plantões das DEPAC’s, Casa da Mulher Brasileira e 4ª Delegacia de Polícia da Capital também terão seu efetivo reforçado neste período. As unidades funcionarão 24 horas, todos os dias.

Casa da Mulher Brasileira

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2 s/n, Jardim Ima.

DEPAC Centro

Rua Padre João Crippa, 1.581, Centro.

4ª Delegacia de Polícia

Rua Barreiras, 748, Moreninha II.

A operação carnaval será realizada entre os dias 17 e 22 de fevereiro, com um reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar, tanto na Capital quanto no interior do Estado, com ações preventivas, orientativas e repressivas, com o objetivo de garantir a segurança da população e combater a ocorrência de crimes, como por exemplo: roubos, furtos e contra a dignidade sexual.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul também manterá plantão em todos os dias da folia e sugere que se qualquer tipo de crime, deve procurar imediamente as Delegacias de Polícia.

Na ocasião estiveram presentes os representantes dos blocos de carnaval. A folia na Esplanada Ferroviária começa na sexta-feira (17) e termina na terça-feira (21). O horário máximo para o encerramento será as 23 horas, todos os dias.

Programação

No dia 17, o bloco Farofolia abre oficialmente os festejos na Esplanada Ferroviária. Dia 18 e dia 21 será a vez do Cordão Valu. Dia 19 e 20, será a vez do bloco Capivara Blasé, neste ano a coordenação espera cerca de 120 mil pessoas nos dois dias de desfile do bloco.

O carnaval de rua também vai acontecer nos bairros, o bloco Subaqueira da Bahia vai sair na praça Cuiabá, no dia 20. E para fechar o carnaval na Esplanada, o Bloco Farofa Com Dendê faz seu cortejo e concentração na frente do monumento do trem Maria Fumaça no dia 21.

Os desfiles das escolas de samba será na Praça do Papa nos dias 20 e 21 de fevereiro. De acordo com Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), todas as vias em torno da praça vão estar interditadas até quarta-feira de cinzas.