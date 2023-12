Em meio à onda de calor, Mato Grosso do Sul destaca-se entre um dos estados mais quentes do país nesta semana. Somente neste sábado (16), oito cidades estiveram entre as mais quentes do país, com temperaturas que chegaram a 40,9ºC, mostra o balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Três Lagoas foi a líder do ranking em MS, com 40,9ºC, seguida de Água Clara; com 40,5ºC; Corumbá e Coxim, com 40,1ºC; Aquidauana, com 39,4ºC; Paranaíba, com 39,3ºC; Porto Murtinho e Nhumirim, com 39,1ºC.

Segundo aviso do Inmet, até o fim do dia de hoje (17) está prevista a permanência da onda de calor, que se alastra pelo Estado desde quinta-feira (14).

A previsão é de altas temperaturas para todas regiões de MS, ficando o alerta para a população tomar cuidado neste domingo, principalmente em relação à exposição ao sol e exercícios físicos. Veja o mapa:

Reprodução Inmet.

Ainda conforme o Inmet, a população deve redobrar a atenção em função da baixa umidade relativa do ar. Para hoje (17), há um alerta de perigo para o tempo seco, voltando principalmente para região centro norte de MS. Veja no mapa:

Reprodução Inmet.

Onda de calor

Esta é a quarta Onda de Calor que atua em Mato Grosso do Sul. A primeira ocorreu entre 18 e 26 de setembro, a segunda, entre 17 e 21 de outubro, e a terceira, entre 8 e 19 de novembro.

A Onda de Calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

A alta pressão atmosférica deixa o ar seco, inibe o crescimento e formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

Além disso, o fenômeno provoca altas temperaturas, sol forte, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade do ar.