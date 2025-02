Abandonada, praça no centro de Campo Grande vira sinônimo de desperdício

AACC

O evento será realizado até as 17h, na sede da AACC/MS; itens variam de roupas até artigos para casa

Última chance! Nesta quarta-feira (05) acontece o último dia do Feirão do Cincão, esta é a segunda edição do evento que conta com mais de cinco mil itens de diversas áreas, como roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos para casa, todos em bom estado de conservação.

Com preço único de R$5 cada, os visitantes também terão a chance de aproveitar descontos exclusivos no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS durante o Feirão. Por dois dias, será oferecido um desconto de 20% em todos os itens, incluindo peças de marcas renomadas.

Vale lembrar também que a arrecadação será destinada a cobrir despesas importantes, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, materiais de limpeza e higiene pessoal, além de exames e medicamentos que não são fornecidos pelo SUS.

O evento será realizado até as 17h, na sede da AACC/MS, localizada na Av. Ernesto Geisel, 3475.

"O feirão é uma ótima oportunidade para aproveitar produtos com preços especiais, mas também para transformar a vida das crianças atendidas pela AACC/MS", reforça Mirian Comparin Correa, presidente-fundadora da instituição.

As formas de pagamento incluem PIX, dinheiro, débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Com um custo mensal de aproximadamente R$315 mil, a instituição também planeja uma reforma completa na Casa de Apoio, para oferecer ainda mais conforto às crianças em tratamento e suas famílias.

Informações e outras dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (67) 3322-8000.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na Avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino

Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias

Transporte

Atendimentos Multiprofissionais

Serviço Social

Atividades lúdico-pedagógicas

Salão de Beleza

De acordo com a instituição, em 2023, 335 crianças foram atendidas, 16.292 atendimentos multiprofissionais foram realizados, 7.158 pessoas foram hospedadas e 35.790 refeições foram servidas.