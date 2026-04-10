Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?

Leandro Provenzano

Leia a coluna de Leandro Provenzano desta quinta-feira (02)

Quando a seguradora deve pagar a indenização

Poucas situações revelam tanto o verdadeiro valor de uma apólice quanto a invalidez permanente. Enquanto tudo corre bem, o seguro parece apenas mais uma cobrança mensal. Mas, quando a saúde se rompe e a capacidade de seguir a vida como antes desaparece, aquela promessa contratual deixa de ser uma formalidade e passa a representar amparo, dignidade e sobrevivência. É justamente nesse momento que surge a dúvida que angustia tantas famílias: afinal, quando a seguradora é obrigada a pagar a indenização?

Nem toda invalidez permanente é igual

O primeiro ponto que precisa ser compreendido é que, no direito securitário, “invalidez permanente” não significa uma única coisa. A depender da apólice, pode haver cobertura para invalidez permanente por acidente, invalidez por doença, invalidez funcional permanente total por doença ou outras modalidades com critérios distintos. Essa diferença é decisiva, porque o direito à indenização não nasce apenas do estado de saúde do segurado, mas do encontro entre o quadro clínico e a cobertura efetivamente contratada.

O STJ, no Tema 1.068, consolidou que é válida a cláusula de cobertura de invalidez funcional permanente total por doença condicionada à perda da existência independente do segurado.

Em termos práticos, isso significa que nem toda incapacidade para o trabalho gera automaticamente o dever de indenizar, assim como nem toda aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS obriga, por si só, o pagamento do capital segurado. Em muitos casos, será necessário demonstrar que a incapacidade se encaixa exatamente no padrão de invalidez previsto no contrato.

Quando a seguradora deve pagar a indenização

A seguradora deve pagar a indenização quando o sinistro coberto ocorre durante a vigência do contrato, quando a cobertura correspondente foi contratada e quando a prova médica demonstra que o quadro do segurado se enquadra nos critérios da apólice. Preenchidos esses requisitos, a indenização deixa de ser uma liberalidade da seguradora e passa a ser uma obrigação contratual.

Esse ponto é importante porque muitas negativas são apresentadas como se a seguradora tivesse liberdade absoluta para decidir se paga ou não. Não tem. O contrato de seguro existe justamente para garantir proteção quando o risco previsto se concretiza. Quando isso ocorre dentro das condições contratadas, a recusa pode ser indevida e até abusiva.

A justificativa da doença preexistente: a recusa mais comum

Entre os fundamentos mais utilizados para negar a indenização, um dos mais frequentes é a chamada doença preexistente. O roteiro costuma ser conhecido: o segurado paga o seguro por anos, sofre um evento incapacitante e, ao comunicar o sinistro, recebe a informação de que a enfermidade já existia antes da contratação e, por isso, não haveria cobertura. À primeira vista, essa justificativa parece técnica. Mas, juridicamente, ela tem fragilidades muito claras.

O STJ consolidou esse entendimento na Súmula 609, segundo a qual a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou se não foi demonstrada a má-fé do segurado. Em linguagem simples: a seguradora não pode aceitar o cliente sem exame, receber os prêmios normalmente e, só depois do sinistro, tentar descobrir no passado uma razão para não pagar.

O que a Súmula 609 do STJ realmente protege

A Súmula 609 não dá um salvo-conduto para omissões dolosas do segurado. O que ela faz é impedir um comportamento contraditório da seguradora. Se a empresa desejava avaliar com rigor o estado de saúde do proponente, deveria ter exigido exames médicos antes da contratação.

Esse entendimento foi reafirmado em precedentes recentes do próprio STJ. Em 2023, a corte voltou a reconhecer a ilicitude da negativa quando a seguradora não exigiu exame prévio nem comprovou má-fé do segurado. Em 2021, também decidiu que, no seguro prestamista, a omissão sobre doença preexistente não impede a cobertura sem demonstração de má-fé do segurado.

O prazo de 1 ano para exigir o seguro

Outro ponto crucial envolve a prescrição. O STJ reafirmou que, em regra, é de 1 ano o prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora fundada no contrato de seguro. Esse prazo é curto e, justamente por isso, costuma surpreender quem imagina que pode discutir o assunto a qualquer tempo.

Nos casos de invalidez, há ainda uma orientação muito relevante: a Súmula 278 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Isso é importante porque, em muitas situações, a invalidez não se revela plenamente em um único dia, mas vai sendo confirmada por laudos, exames e evolução clínica.

A regulação do sinistro e o risco de perder o direito

Existe um temor bastante comum entre segurados: o de que a seguradora prolongue a análise do sinistro até que o prazo termine. Juridicamente, a questão precisa ser tratada com precisão. A Súmula 229 do STJ dispõe que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão. Portanto, a abertura formal do sinistro não é irrelevante; ela produz efeito importante sobre a contagem do prazo.

O problema prático costuma surgir em outra etapa. Muitas vezes, o segurado não guarda protocolo, não documenta as exigências da seguradora, não consegue provar quando apresentou os documentos ou demora excessivamente para reagir depois da negativa. Nessas situações, a discussão sobre prescrição ganha força e o direito pode, de fato, ser perdido.

O que o segurado precisa observar desde o início

Em casos de invalidez permanente, quatro perguntas precisam ser respondidas com clareza. A primeira é: qual cobertura foi contratada? A segunda: o quadro médico se encaixa exatamente nessa cobertura? A terceira: houve exame médico prévio ou a seguradora consegue provar má-fé para alegar doença preexistente? A quarta: o aviso de sinistro foi formalizado de modo que seja possível comprovar quando o pedido foi feito e quando houve resposta? Essas perguntas, que parecem simples, costumam decidir a “sorte” do processo.

Por isso, desde os primeiros sinais de negativa, é essencial preservar proposta, apólice, certificado individual, condições gerais, laudos médicos, relatórios de incapacidade, protocolos de atendimento, e-mails, mensagens e a resposta formal da seguradora. Em matéria securitária, a prova documental não apenas ajuda: ela frequentemente define quem vence.

A palavra final nem sempre é a da seguradora

Quando a invalidez permanente altera a vida do segurado, o seguro deixa de ser uma promessa distante e passa a ser exatamente aquilo que justificou sua contratação: proteção no pior momento. Se a cobertura contratada abrange o caso, a indenização deve ser paga. Se a negativa se baseia em doença preexistente sem exame prévio ou sem prova de má-fé, há forte sinal de abusividade. E se o prazo é de 1 ano, a reação não pode ser adiada indefinidamente.

No fim, a apólice mostra seu verdadeiro valor quando a vida sai dos trilhos. E, justamente por isso, diante de uma negativa em caso de invalidez permanente, a resposta da seguradora não deve ser confundida com a última palavra do direito.