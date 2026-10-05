Em Rio Verde, acidente entre picape e carreta deixa 2 vítimas na BR-163

Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia BR-163, na manhã desta segunda-feira (5), entre um carro modelo Fiat Toro e uma carreta, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. A colisão foi frontal e aconteceu próxima à Praça de Pedágio do município. O sinistro aconteceu entre os quilômetros 702 e 704.
De acordo com o portal de notícias local, o Redator Rio Verde News, as vítimas fatais eram dois homens, militares, que estavam se dirigindo ao Exército Brasileiro. Eles teriam saído de São Gabriel do Oeste e estavam a caminho do 47º Batalhão de Infantaria de Coxim. Os nomes não foram repassados pelas autoridades.
Equipes da Motiva Pantanal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. Um vídeo mostra como o carro ficou após a batida. Uma pessoa relata ainda que duas vítimas estariam em estado extremamente grave, mencionando inclusive a possibilidade de duas mortes. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.
Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a outra por equipes da Motiva Pantanal. Esta última teria sido encaminhada ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A dinâmica do acidente e as circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas oficialmente. Equipes de socorro da Motiva Pantanal, do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local, com sinalização da via e apuração das causas da ocorrência.