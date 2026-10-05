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COLISÃO

Em Rio Verde, acidente entre picape e carreta deixa 2 vítimas na BR-163

Informações preliminares apontam que dois militares estavam dentro da Fiat Toro quando colidiram de frente com o caminhão

João Pedro Flores

05/10/2026 - 10h50
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Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia BR-163, na manhã desta segunda-feira (5), entre um carro modelo Fiat Toro e uma carreta, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. A colisão foi frontal e aconteceu próxima à Praça de Pedágio do município. O sinistro aconteceu entre os quilômetros 702 e 704.

De acordo com o portal de notícias local, o Redator Rio Verde News, as vítimas fatais eram dois homens, militares, que estavam se dirigindo ao Exército Brasileiro. Eles teriam saído de São Gabriel do Oeste e estavam a caminho do 47º Batalhão de Infantaria de Coxim. Os nomes não foram repassados pelas autoridades.

Equipes da Motiva Pantanal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. Um vídeo mostra como o carro ficou após a batida. Uma pessoa relata ainda que duas vítimas estariam em estado extremamente grave, mencionando inclusive a possibilidade de duas mortes. A informação ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.

Uma das vítimas foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a outra por equipes da Motiva Pantanal. Esta última teria sido encaminhada ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A dinâmica do acidente e as circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas oficialmente. Equipes de socorro da Motiva Pantanal, do SAMU  e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local, com sinalização da via e apuração das causas da ocorrência.

 

Decisão Judicial

Acusado de matar jovem em emboscada é condenado a 17 anos de prisão

Segundo o MPMS, crime foi motivado por ciúmes e ocorreu após o fim do relacionamento do réu com uma amiga da vítima

05/10/2026 11h40

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Divulgação: MPMS

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O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou a 17 anos de prisão, um homem acusado de feminicídio contra uma jovem baleada nas costas em 2024. A pena deve ser cumprida de forma imediata, e o condenado terá de pagar R$ 10 mil de reparação mínima à família da vítima, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS teve sua tese acolhida pelo Conselho de Sentença e e reconheceu as três qualificadoras da denúncia, motivo torpe, emboscada que impediu a defesa da vítima e crime cometido em razão da condição de gênero.

O réu também respondia por porte ilegal de arma de fogo. No plenário, a acusação foi feita pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro, da 21ª Promotoria de Justiça da Capital.

Como foi o crime?

A vítima morava com uma amiga que namorava o réu. Segundo a Polícia Civil e as provas periciais, ele criava conflitos constantes na casa, movido por ciúmes da amizade entre as duas mulheres. A convivência ficou insustentável, o namoro terminou e ele saiu do imóvel.

Cerca de duas semanas depois, a jovem esperava um carro de aplicativo na calçada quando foi surpreendida pelo agressor armado. Ela levou dois tiros no pescoço, pelas costas, sem chance de defesa. O homem fugiu e a vítima ficou quatro meses internada, onde veio a falecer, deixando um filho pequeno.

Contra o acusado havia mandado de prisão preventiva, mas ele permaneceu foragido por quase um ano, até ser localizado e preso. Com a prisão, o processo foi retomado.

O acusado negou o homicídio e afirmou ter viajado para Presidente Prudente (SP) antes do crime. De acordo com o MPMS, ele não apresentou dados nem testemunhas que comprovem a viagem. A promotoria sustentou que a versão era contraditória e incompatível com as provas do processo.

A defesa recorreu pedindo a anulação do julgamento, mas o MPMS contestou o recurso, e a sessão do Tribunal do Júri foi realizada.

Ainda internada, a vítima prestou depoimento à Polícia Civil, reconheceu o agressor por fotografia e relatou as ameaças de morte que já havia recebido. Testemunhas confirmaram na Justiça a rotina de conflitos na casa.
 

BURAQUEIRA

Em Ivinhema, forte chuva causa estrago e abre cratera em avenida

Prefeito Juliano Ferro publicou um vídeo, onde mostra que a rede de esgoto foi mal instalada por uma empresa terceirizada da Sanesul

05/10/2026 11h30

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Cratera abriu depois de forte chuva no município de Ivinhema

Cratera abriu depois de forte chuva no município de Ivinhema Reprodução: Ivinotícias

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A forte chuva que atingiu o município de Ivinhema, neste domingo (4), abriu uma cratera no cruzamento das avenidas Antônio Travain e Fermino Alves de Souza, no bairro Piravevê. O prefeito Juliano Ferro (PL), o "Mais Louco do Brasil", visitou o local e explicou a causa do problema. 

Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o 'Mais Louco' diz que uma empresa, contratada pela Sanesul para prestar serviço de implantação de esgoto na cidade, passou o cano da rede por dentro do tubo de água da chuva e não fechou de maneira adequada o buraco. Com isso, o volume acumulado da precipitação passou por debaixo do asfalto e causou o estrago, abrindo a cratera na avenida.

O prefeito disse que o trecho será interditado e acionou a Sanesul, a qual informou ao gestor que enviará uma equipe de Campo Grande para resolver o problema.

Segundo a Defesa Civil, o município recebeu cerca de 55 milímetros de chuva durante a madrugada de sábado (3) para domingo (4), com ventos de aproximadamente 90 km/h.

O temporal também causou danos em Nova Andradina, onde árvores, outdoors e placas foram derrubados. Houve destelhamentos em diferentes regiões da cidade e interrupções no fornecimento de energia, problema registrado também em Batayporã.

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