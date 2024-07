Doze horas após acidente com 3 mortes, vítimas seguem sem identificação

Tragédia, na madrugada deste sábado, aconteceu na altura do quilômetro 468, próximo da saída para Dourados

Quase 12 horas após o trágico acidente na BR-163, que resultou na morte de três pessoas, os corpos das vítimas permanecem no Instituto Mèdico e Odontológico Legal (IMOL) de Campo Grande sem identificação e sem a presença de familiares, segundo informações concedidas ao Correio do Estado por um funcionário do instituto.

A colisão ocorreu por volta de 01:40, na altura do quilômetro 468, que fica a dois quilômetros da rotatória da saída de Campo Grande para São Paulo. No entanto, por volta das 12:30 ainda não existiam informações sobre a identidade das vítimas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista de um Siena teria invadido a pista contrária e bateu de frente com uma carreta.

O tráfego no local ficou completamente interditado até 04:45, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que não divulgou a identidade das vítimas. Elas teriam entre 30 e 35 anos, conforme informação não oficial.

O Siena tem placas de Rio Verde de Mato Grosso, cidade que fica a 210 quilômetros ao norte de Campo Grande. Ele seguia naquele sentido, mas não há informações ainda se o destino do veículo era aquela cidade ou se os ocupantes eram daquela cidade.

A carreta, por sua vez, tem placas de Sidrolândia, segundo a PRF. O caminhoneiro sofreu ferimentos considerados leves e foi dele a informação de que o carro de passeio invadiu a pista contrária repentinamente.

Apesar da gravidade da colisão, no começo da manhã o tráfego no local da tragédia já estava normalizado e na pista havia poucos sinais que pudessem apontar algum indício sobre a fatalidade.

O caminhão seguia no sentido Cuiabá-Dourados e o carro de passeio no sentido contrário. A colisão aconteceu em uma reta e por enquanto não há informações sobre as possíveis causas.

IMOL

O Instituto Médico e Odontológico Legal de Mato Grosso do Sul (IMOL-MS) é responsável por realizar perícias médico-legais e odontológicas no estado. Localizado em Campo Grande, o IMOL-MS desempenha um papel fundamental na identificação de vítimas de mortes violentas ou suspeitas.

O instituto conduz exames de necropsia, análise de DNA e outros procedimentos periciais para determinar a causa da morte. Esses serviços são essenciais para auxiliar as investigações policiais e judiciais.

Em casos de acidentes graves, como o recente ocorrido na BR-163, o IMOL-MS é a primeira linha de atuação na identificação e manejo dos corpos. A instituição garante que os processos legais e administrativos sejam conduzidos com rigor técnico e respeito às vítimas e seus familiares.

*Colaborou Neri Kaspary