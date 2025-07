Uma oportunidade para o Brasil se abrir para novos mercados.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA, com vigência a partir de 1º de agosto de 2025 abre uma oportunidade para o país.

O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, com uma economia internacional e fluxo comercial pouco relevante no mundo. Qual a razão? Temos baixo valor agregado ao mercado mundial.

O comércio internacional constitui um dos pilares fundamentais da economia global contemporânea, representando o mecanismo através do qual países exploram suas vantagens comparativas, promovem o crescimento econômico e se integram às cadeias globais de valor. Neste contexto, o Brasil emerge como um ator de relevância crescente, ocupando posição estratégica nos fluxos comerciais mundiais devido à sua dimensão econômica, diversificação produtiva e dotação abundante de recursos naturais.

A economia brasileira, com Produto Interno Bruto de US$ 2,18 trilhões em 2024, posiciona-se como a 10ª maior economia mundial, representando aproximadamente 2,08% do PIB global. Esta magnitude econômica, combinada com uma corrente de comércio que atingiu US$ 599,5 bilhões no mesmo período, confere ao país um papel significativo na dinâmica comercial internacional, especialmente no fornecimento de commodities agrícolas e minerais para os mercados globais.