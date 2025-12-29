Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BALANÇO

Acidentes em rodovias federais caem em relação a 2023 e 2024

BR-163 segue sendo a rodovia que mais registrou colisões e óbitos este ano; a estrada corta Mato Grosso do Sul de norte a sul e é a mais movimentada do Estado

Felipe Machado

29/12/2025 - 09h00
Com 1.492 acidentes de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul apresentou redução no número de colisões em rodovias federais neste ano, em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024. No entanto, a BR-163 segue sendo a rodovia do Estado com maior número de acidentes e óbitos, como nos anos anteriores.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Porém, contrariando a tendência de aumento de casos, este ano registrou 1.492 acidentes, uma queda de 4,54% em relação a 2023 e de quase 8% em comparação com 2024. Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

Em resposta à reportagem, o inspetor da PRF Fábio Sodré afirma que o órgão intensificou as fiscalizações, o que contribuiu para a diminuição de acidentes e, consequentemente, mortes. Ademais, destaca a contribuição da população, que diz estar se educando mais sobre o trânsito e com mais consciência no volante.

“Estamos com equipes especializadas também na parte de fiscalização do trânsito, investimentos na instituição, o uso da tecnologia, o uso da inteligência, dados, informações, tudo isso otimiza o nosso trabalho”, disse.

“Há também a parte de educação e conscientização por parte dos condutores. A PRF, o Detran, a Agetran e as instituições ligadas à parte da fiscalização têm feito atividades constantes de prevenção, educação e conscientização, inclusive nas escolas, e com certeza isso também contribui para que esses números venham a reduzir”, acrescentou o inspetor da PRF.

BR-163

Mesmo com essa diferença, esses três anos ainda apresentam uma característica em comum: a BR-163 como a mais perigosa ou, pelo menos, com maior número de acidentes e óbitos registrados. Neste ano, foram 702 acidentes e 42 óbitos, enquanto no ano passado foram 783 colisões e 63 mortes.

Inclusive, para este fim de ano, estima-se que 790.279 veículos trafeguem pela BR-163 entre o dia 23 de dezembro e o dia 5 de janeiro de 2026, ou seja, durante as comemorações de Natal e Ano-Novo, segundo dados da Motiva Pantanal – antiga CCR MSVia –, responsável pela concessão da rodovia.

Até ontem, eram esperados que 343.326 veículos passando pela rodovia.

No Ano-Novo, entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, o tráfego será de 446.953 veículos. Os dias mais movimentados serão 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, quando as pessoas começam a se deslocar de volta às suas respectivas cidades.

A BR-163 corta Mato Grosso do Sul de norte a sul. Tem 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, entre elas, Dourados e Campo Grande.

Em Mato Grosso do Sul, a BR-163 tem nove praças de pedágio, nos municípios de Sonora, Coxim, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados, Naviraí e Mundo Novo.

A rodovia é 100% monitorada por 477 câmeras, distribuídas ao longo de sua extensão, permitindo acompanhamento em tempo real das condições de tráfego e apoio às ações integradas com a PRF em Mato Grosso do Sul.

ACIDENTE

O acidente mais recente na BR-163 ocorreu na véspera de Natal, quando 2 pessoas morreram e 38 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus de viagem, na manhã de quarta-feira, no Km 816 da BR-163, em Sonora.

Ônibus com 38 passageiros tombou e 2 pessoas morreram em acidente na BR-163, em SonoraÔnibus com 38 passageiros tombou e 2 pessoas morreram em acidente na BR-163, em Sonora - Foto: Sidney Assis

O ônibus saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), mas em Sonora o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, tombou e foi parar às margens da rodovia, em uma plantação de cana-de-açúcar. A suspeita é de que o motorista dormiu ao volante.

No ônibus havia 40 pessoas, sendo 2 motoristas e 38 passageiros. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, de Coxim, a 110 km do acidente. O resgate foi feito pela Motiva Pantanal.

BR-262

Na tarde do dia 21, a quatro dias do Natal, um idoso de 80 anos e uma criança de 11 anos morreram em acidente envolvendo dois carros, na BR-262, próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram da mesma família e seguiam em um Honda Fit, conduzido por uma mulher, que era filha do homem e avó da menina, que faleceram.

Informações do Corpo de Bombeiros eram de que a vítima havia dormido ao volante, mas testemunhas disseram que ela tentou realizar uma ultrapassagem indevida e seu carro acabou batendo de frente com um HB20 que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o Fit saiu da pista e parou às margens da rodovia, em uma área de vegetação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os atendimentos às vítimas.

O pai da condutora e a criança, que estavam de passageiros, morreram no local, enquanto ela foi socorrida com fratura na perna e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande consciente e orientada. No outro veículo estava apenas o motorista, que também estava consciente e recusou atendimento.

De janeiro a novembro de deste ano, a BR-262 registrou 266 acidentes e 34 óbitos, número semelhante ao registrado no ano passado, quando foram 307 colisões e 33 mortes. Os números só estão atrás da BR-163.

>> Orientações

> Não dirija caso consuma bebida alcoólica; 

> Não dirija cansado ou com sono;

> Use o cinto de segurança;
 
Respeite a sinalização;

Respeite o limite de velocidade da via; 

Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados;

Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor.

*SAIBA

No dia 18, a PRF deu início à Operação Rodovida 2025/2026 em Mato Grosso do Sul, que deve se estender até o Carnaval, no dia 22 de fevereiro. O objetivo é reforçar a fiscalização das rodovias federais nas datas que devem ter maior fluxo de veículos nas estradas, como Natal, Ano-Novo e Carnaval.

Viagem de fim de ano

Ano Novo vai movimentar 57 mil pessoas na rodoviária de Campo Grande

Destinos preferidos são São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Ponta Porã (MS), Três Lagoas (MS) e Dourados (MS)

29/12/2025 10h05

Movimento intenso na rodoviária de Campo Grande

Movimento intenso na rodoviária de Campo Grande Gerson Oliveira

Ano Novo será comemorado na próxima quinta-feira (1º) em todo o mundo.

Diversos órgãos públicos e empresas decretaram “férias coletivas” e estão de recesso, ou fazem escala de revezamento.

Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade. Com isso, o movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande.

De acordo com a concessionária que administra o terminal, a expectativa é que 57 mil pessoas embarquem e desembarquem no local entre 27 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026.

Entre 27 e 31 de dezembro, 16 mil pessoas devem passar pela rodoviária. Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados.

Os destinos preferidos são São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Ponta Porã (MS), Três Lagoas (MS) e Dourados (MS).

Os dados são da concessionária que administra o Terminal Rodoviário da Capital, ADS/Socicam.

ORIENTAÇÕES

A empresa que administra a Rodoviária da Capital orienta que o passageiro:

  • Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
  • Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
  • Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
  • Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
  • Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.

 

CRIME

Ex-capitão indígena é assassinado a tiros em aldeia de MS

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289

29/12/2025 09h30

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração Reprodução: R.F Notícia

O ex-capitão da Aldeia Taquaperi, Lúcio Ximenes, de 48 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (28), em Coronel Sapucaia, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai, a 396 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289, na zona rural do município. Segundo informações do boletim de ocorrência, Lúcio estava no local quando um homem chegou em uma motocicleta de origem estrangeira, de cor preta, e parou próximo à cerca da propriedade.

O suspeito teria perguntado se a vítima vendia gasolina. Ao ouvir a resposta negativa, sacou uma arma de fogo, possivelmente uma pistola, e efetuou três disparos contra Lúcio. Ferido, ele ainda tentou correr, mas caiu poucos metros depois e morreu antes da chegada do socorro.

Após os tiros, o atirador fugiu em alta velocidade e, até o momento, não foi localizado.

Quando a equipe policial chegou, o local já havia sido alterado e cercado por populares, o que impossibilitou o isolamento adequado da cena do crime. Mesmo assim, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para dar início aos procedimentos de investigação.

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração.

Possível motivação

Familiares relataram à polícia que Lúcio possuía dívidas com vendedores ambulantes, conhecidos como mascateiros. Um deles, de origem paraguaia, teria feito ameaças recentes por conta de parcelas atrasadas referentes à compra de eletrodomésticos.

A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por essa pendência financeira, hipótese que passa a ser investigada pela Polícia Civil.

