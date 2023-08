Acusados de matar médico em Dourados se tornam réus e podem responder até por tortura

Ensino superior

Inscrições iniciam na próxima segunda-feira, e terminam no dia 16 de novembro

Com mais de 10 mil vagas, os processos seletivos Vestibular e PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados nos dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h, hora de MS.

São 125 cursos de graduação que abarcam os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (4), e terminam no dia 16 de novembro. O exame pode ser realizado de forma presencial ou on-line, de acordo com o curso escolhido.

Este ano, entre as novidades dos editais de seleção estão a ampliação do prazo para isenção da taxa, que vai de 4 de setembro a 4 de outubro e a própria redução da taxa de R$ 100.

Cabe destacar que 5 mil vagas serão oferecidas para dez cursos a distância, ação que contempla uma demanda para capacitação profissional em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado.

Recentes, os cursos de Ciências Biológicas, ofertado no câmpus de Três Lagoas e a graduação em Pedagogia Intercultural Indígena, no Câmpus de Aquidauana são a novidade neste ano.

“O lançamento destes cursos é a realização de dois grandes sonhos que foram demandados pela sociedade”, ressaltou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, em evento nesta segunda-feira.

Os candidatos podem acessar os conteúdos programáticos e o Manual do Candidato também na página Ingresso. O Manual contém todas as informações presentes no edital de forma descomplicada, como a lista de cursos, os detalhes sobre como funcionam os processos seletivos, a descrição de como ingressar na graduação da UFMS, e orientações para a elaboração da redação.

Sobre a redação, a Editora UFMS e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) lançaram o livro “Texto dissertativo-argumentativo: construções e articulações“, que traz a aprendizagem obtida ao longo dos anos com a correção das redações. O processo conta com 16 redações, que podem auxiliar os candidatos a construírem um bom texto. O livro digital está disponível no repositorio.ufms.br e a versão física poderá ser encontrada na Livraria UFMS, no Corredor Central.

“É um grande momento, é a oportunidade dos nossos jovens entrarem na melhor e maior universidade do nosso Estado, que é referência em educação, ciência, tecnologia e inovação”, enfatizou o reitor, Marcelo Turine. De acordo com o edital, os candidatos aprovados serão conhecidos no dia 26 de janeiro do ano que vem.

Serviço

Vestibular e PASSE UFMS

O Vestibular UFMS é indicado para candidatos que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade. A avaliação é composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha e redação.

O PASSE UFMS, por sua vez, é destinado aos candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS por meio de avaliações seriadas, ou seja, realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos referentes ao período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano. As avaliações são compostas por 60 questões objetivas de múltipla escolha e, na terceira etapa, a redação.

Veja o edital completo aqui!

